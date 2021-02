/Поглед.инфо/ Куба произведе близо 150 000 дози ваксина срещу Covid-19, която е нейна собствена разработка и е наречена "Соберана 02" ("Soberana 02" или "Суверенна 02"), съобщи днес телевизия "Телесур", предаде БТА.

По данни на медията в близко време се планира производството на още толкова дози от препарата. Третата фаза на клиничните изпитвания на ваксината ще започне другия месец, а първоначално се планира да бъдат имунизирани 42 хиляди души.

По официални данни Куба е регистрирала 27 592 заразени с новия коронавирус. 216 от тях са починали от причиняваното от него заболяване Covid-19, а 21 856 вече са оздравели.

Rolando Segura

#Cuba produjo ya primer lote de 150 mil vacunas de su #Soberana02 contra la #Covid19 y se alista para comenzar segundo lote de igual número de dosis, informó @BencomoVerez, Dtor del @FinlayInstituto

5:05 AM · Feb 10, 2021

See the latest COVID-19 information on Twitter

