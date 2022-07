/Поглед.инфо/ Свърши се с предишния, "облекчен" формат на международни отношения. Джонсън, Шолц, Макрон и дори Байдън, които обезцениха външнополитическия капацитет на ключови западни държави, вече "не теглят"

Макрон стана жертва на нова информационна атака от "центровете за вземане на решения" на Запада. Той беше ударен веднага след оставката на Джонсън (на него уж не са му простили парти-тата в разгара на карантината), компроматът за Шолц с употреба на „дрогата на изнасилвачите“ (също, между другото, на парти) и тройния удар на CNN, The New York Times и The Washington Post по Байдън (чийто рекордно нисък рейтинг дърпа към дъното друга "партия" - Демократическата).

Френският президент се запомни с лобистката си подкрепа за американската таксиметрова услуга Uber през 2014-2016 г. Бившият банкер от империята Ротшилд бе разобличен като такъв, какъвто всъщност е - компрадор, който прокарва интересите на ТНК, противно на нуждите на френското общество.

Кой се постара?

Изтичането на информация е организирано от Международния консорциум на разследващите журналисти. Същият, който публикува "Панамското досие" и "Досиетата Пандора" - гигантски бази данни с офшорни схеми на западния (и не само) истаблишмънт.

Офшорките, разбира се, са британски, зад "разследващите" стърчат ушите на американските разузнавателни служби... Общият смисъл на "досиетата" е да покаже на "демократично избраните лидери", че няма къде да се скрият. Всичко е под калпак, но не при Mюлер, а по-скоро при „Five Eyes“.

Какво показват сегашните атаки срещу Лондон, Берлин и Париж? И как се вписват в една кошница оставката на англосаксонеца и двойната атака срещу германо-френския "континентален" съюз?

Интегрална изглежда следната идея: свърши се с предишния, "разхлабен" формат на международните отношения. Джонсън, Шолц, Макрон и дори Байдън, които обезцениха външнополитическия капацитет на ключови западни държави, „вече не теглят“.

В сегашния си вид те не са способни нито на сериозна конфронтация с Русия, която успя да си осигури подкрепата на половината човечество (както показа успешното посещение на Лавров на Министерския съвет на Г-20 в Индонезия), нито на сериозен пазарлък с Русия.

„Колективният Запад“ попадна в собствения си капан: разчитането на слаби и напълно контролирани „обществени лидери“, бе идеално за меко навлизане на човечеството в ерата на „Новия световен ред“, но не сработи в тежкия конфликт с Русия, която го предизвика.

Това изобщо не означава, че Западът е готов да се предаде в тази геополитическа битка. Въпреки че редица знаци, от връщането на турбината на Сименс до експлозията на „скрижалите“ на еднополюсния свят в Грузия, намекват, че те са осъзнали невъзможността да победят Русия с груба сила.

По- скоро говорим за подготовка за обща битка, която ще се състои на 15-16 ноември в същата Индонезия, на срещата на върха на ръководителите на Г-20, веднага след междинните избори за Конгреса на САЩ. „Центровете за вземане на решения“ възнамеряват да подходят с пълно въоръжение към него. И не само като натъпчат Украйна с все нови въоръжения, но и като "стегнат" своите шолцове и макрони до състояние на камикадзета-самоубийци - с "изхвърляне на студа" на най-малко понятливите.

Превод: ЕС

