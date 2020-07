/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео обсъдиха възможността за провеждане на среща на върха на петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, заяви Морган Ортегус, ръководител на пресслужбата на Държавния департамент.

Ортегус каза, че Помпео е имал телефонен разговор с Лавров, те "са обсъждали свикването на лидерите на постоянната "петорка"в близко бъдеще, за да се отбележи 75-годишнината от основаването на ООН".

Обсъдени бяха и „въпроси от взаимен интерес, включително Афганистан“. Американската страна "повдигна въпроса за гарантиране на сигурността на изборите", съобщава ТАСС .

Припомняме, че президентът Владимир Путин покани лидерите на Китай, САЩ, Франция и Обединеното кралство през 2020 г. да проведат среща на петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, за да обсъдят световните проблеми.

Американското издание на The New York Times твърди за сговор на Москва с бунтовниците в Афганистан. Кремъл нарече статия на New York Times лъжа. Белият дом я определи като неоснователна.

