/Поглед.инфо/ Темата "CBDC" ("цифрови валути на централните банки") продължава да бъде "топ" в световните и руски медии. Според Банката за международни разплащания (BIS) около 130 централни банки в момента работят по темата за CBDC. Някой е в начален етап на работа, зает с изучаването на проблема. Други вече са разработили концепцията за национална цифрова валута и се готвят да проведат експерименти и тестове. Трети вече тестват цифрови валути като част от пилотни проекти. И накрая, някои вече са легализирали CBDC в цялата страна. Има около дузина такива държави и юрисдикции. Сред тях са Бахамите, Ямайка, Нигерия.

Трябва да се отбележи, че всяка страна има свои собствени особености на концепциите и проектите на CBDC. Например в някои страни те се представят като валути на дребно, тоест предназначени за използване от физически лица. В други - като валути на едро, предназначени за юридически лица.

В някои други страни се разработват като универсални, тоест предназначени както за физически, така и за юридически лица. Разликите се виждат в други параметри. Първоначално почти всички централни банки декларираха, че разработените от тях CBDC са предназначени изключително за вътрешна употреба.

През последните година или две обаче мнозина се замислиха дали е възможно да се използват национални цифрови валути за обслужване на трансгранични плащания и сетълменти. Имайки предвид разкритите признаци на "токсичност" на долара и еврото като валути, традиционно използвани за такива операции. И доверието в системата SWIFT, през която преди това минаваше лъвският дял от всички трансгранични валутни транзакции, също започна да намалява.

И тогава Международният валутен фонд и Банката за международни разплащания/BIS/ излизат на сцената и декларират готовността си да „ръководят“ процеса на създаване и използване на CBDC във всички страни по света. И да помагат на държавите да извършват трансгранични плащания и сетълменти със CBDC.

МВФ наскоро публикува разширен план на документ, наречен Ръководство за CBDC. Той трябва да очертае въпроси като основните изисквания за цифрова валута, нейната готовност за стартиране, правни аспекти, препоръки за дизайн, технологични подходи, потенциално макрофинансово въздействие и много други. Предвижда се документът (наричан още „Наръчник“) да се състои от 19 тематични глави и да се преразглежда всяка година.

В допълнение, Наръчникът ще съдържа информация за това как МВФ си сътрудничи по темата за CBDC със страни членки и други международни организации. Заявлението на МВФ за разработване на Наръчника се разглежда от експерти като опит за създаване на обща регулаторна рамка за CBDC.

Но Наръчникът не свършва дотук. На 19 юни 2023 г. управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви на конференция в Рабат, Мароко, че МВФ работи върху глобална платформа за CBDC. Тоест Фондът ще се предложи на всички страни - членки като посредник за взаимни плащания и сетълменти, използващи CBDC.

В края на юли канадски експерти публикуваха статията „Натиск на МВФ за CBDC: Началото на глобалната платформа CBDC“. Отбелязва се, че Банката на Канада изглежда е спряла работата по цифровия канадски долар тази година. Всъщност това съобщение на МВФ за глобалната платформа CBDC може да принуди централната банка на страната да преразгледа работата си: „...работата на МВФ върху глобална платформа CBDC може да принуди Bank of Canada да преразгледа плановете си и вместо това да ускори прилагането на CBDC, така че канадците да не рискуват да загубят потенциалните ползи от глобалната CBDC платформа“.

Гореспоменатото изявление на ръководителя на МВФ беше публикувано на 20 юни. Трябва да се отбележи, че в същия ден Банката за международни разплащания публикувавашият годишен отчет. От особен интерес е третата глава от доклада, наречена План за бъдещата парична система: подобряване на старото, създаване на възможности за ново. Предлага се създаването на "единна книга", която представлява система за отчитане, контрол и осъществяване на предвидените в протокола сделки с финансови и недвижими активи. Проектът е насочен към разширяване на функционалността на CBDC поради тоталната токенизация (tokenization) на всичко и всичко. Първо, обекти (активи). Второ, самите субекти, опериращи с обектите (активите), т.е. юридически и физически лица. И при това всички, без изключение.

Всяка страна трябва да има своя собствена система за счетоводство и контрол, а BIS ще консолидира националните системи в глобална система или „единна счетоводна книга“.

От доклада на BIS следва, че всички обекти на собственост, включително природни ресурси, други физически активи, интелектуална собственост, пари и други финансови активи, ще бъдат обект на токенизация (дигитализация). Физически активи на юридически лица - предприятия (производствени съоръжения), инфраструктурни съоръжения, парцели, превозни средства, офиси и др. Активи на физически лица - къщи, автомобили, пари, ценни книжа и др.

Всеки обект ще получи собствен цифров индекс (токен) с поне два вида информация, прикачени към него. Първият от тях са качествени и количествени данни за актива, неговото състояние и собственост, които трябва да бъдат коригирани в реално време. Вторият тип данни са правилата за работа с всеки обект (които също могат да бъдат коригирани).

Англоезичният портал Technocracy News & Trends в статията The BIS Is Orchestrating The Big Switch to Digital Currency („BIS организира голямо преминаване към цифрова валута“) обяснява същността на проекта BIS, както следва:

„Токенизирането на света означава присвояване на цифрова стойност на всички физически ресурси, цялата ви собственост и всички безлични активи, като тропическите гори в Бразилия. Обикновените граждани ще получат цифрова версия на активите, но реалните активи ще останат под контрола на централната банкова система, а BIS ще бъде на върха на пирамидата.

Инициативата на BIS беше забелязана и коментирана от много журналисти и експерти. На 18 юли американското издание на THE WASHINGTON STANDARD публикува „BIS Blueprint = Глобален контрол на ВСИЧКИ активи, информация и хора“. В статията се посочва отчасти, че: „… планът на BIS предполага, че цялата частна собственост в реалния свят, като пари, къщи, коли и т.н., ще бъде „токенизирана“ в цифрови активи в глобален, единен регистър „всички в едно място." CBDC ще се превърнат в „основата на функциониране“ на този токенизиран свят и ще служат като резервна валута в един единствен регистър. Транзакциите между CBDC и токенизирани активи, които са реални активи, ще се изпълняват безпроблемно чрез интелигентни договори на единна програмируема платформа.“

Кори Лин, известен с високопоставената разследваща журналистика, нарече този план преход към „глобален контрол върху всичко: активи, информация, хора“. Финансовият анализатор и бивш управляващ директор на Dillon, Read & Co, Катрин Остин Фитс, каза, че "светът се движи към масово робство и контрол върху съзнанието".

Ето още един цитат от статията „BIS организира голям преход към цифрова валута“, спомената по-горе: „И точно като ООН, WEF и СЗО, BIS работи извън всички закони на суверенните правителства. Това е паричната ръка на Единното световно правителство, която отговаря на необходимите екологични, социални и управленски „критерии“, посочени в Дневен ред 21 и Дневен ред 2030 на ООН. Защото обществото без пари в идеалния случай проправя пътя за общество без собственост.

Всичко е точно. Освен ако авторите не са забравили да споменат Международния валутен фонд в списъка на международните организации, работещи „отвъд всички закони на суверенно правителство“. МВФ и BIS днес са основните строители на глобалния цифров концентрационен лагер.

Превод: ЕС

