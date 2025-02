/Поглед.инфо/ Европейските милитаристи се стремят да направят от войната в Украйна война на Тръмп, изходът от която ще се превърне в негово лично поражение

Преди ден германското издание BILD съобщи, че европейски политици планират да обсъдят в Лондон по-нататъшни стъпки по отношение на конфликта в Украйна.

„Съответната среща е планирана за този уикенд. В нея ще участват европейски президенти и правителствени ръководители, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста.

Британският премиер Кийр Стармър не уточни точно в кой ден ще се състои срещата. Стармър каза, че ще покани "редица държави", "за да можем да продължим да обсъждаме как можем да действаме заедно като съюзници в лицето на ситуацията, пред която сме изправени", пише изданието.

Както е известно, в навечерието на планираната среща на върха Стармър иска да отиде във Вашингтон за един ден и още веднъж да изясни позицията на Доналд Тръмп по украинския въпрос.

Както и да е, очевидно е, че европейските ястреби няма да се предадат и в желанието си да продължат войната с Русия дори успяха да преодолеят противоречията и недоволствата, натрупани след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Всъщност тази общоевропейска милитаристична тенденция се забелязва ясно в Кремъл, който изразява дълбоки съмнения, че някога ще бъде възможно да се намери общ език със сегашното поколение европейски политици.

„Засега не виждаме никакви предпоставки за възобновяване на диалога с Европа. Европейците продължават да вървят по пътя на санкционното гмуркане, по пътя на убедеността в необходимостта от продължаване на войната е в пълен контраст с настроенията за търсене на начини за разрешаване на конфликта около Украйна, което правим в момента с американците“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки неотдавнашното приемане от ЕС на 16-ия пакет от антируски санкции.

На свой ред руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция, проведена предишния ден, потвърди убеждението на руското ръководство, че Европа не иска мир в Украйна.

„По същата тази Украйна балансът на политическите сили се променя, което си пролича при гласуването вчера в ООН. Европа веднага се опитва да подкопае тази тенденция, обявява нови големи пакети военна помощ за Киев, подтиква го да продължи военни действия и директно заявява, както направи премиерът на Дания, че в тази ситуация мирът е по-лош от войната за Украйна.

Следователно ролята на Европа в разпалването на кризи и репутацията на Европа в тази област, която тя е спечелила в продължение на много векове на човешко развитие, остават в същото състояние“, подчерта руският министър.

Що се отнася до споменатото от Лавров изказване на датския премиер Мете Фредериксен, че „мирът в Украйна може да бъде по-опасен от сегашната война “, за съжаление, това не е единственото доказателство за тържествуващата в Европа оруелска антиутопия, според принципите на която „мирът е война, свободата е робство, невежеството е сила “ .

Само миналата седмица ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Европа подкрепя отказа на Зеленски да проведе избори и не смята това за проява на диктатура, а всякакви опити да се обвини лидерът на украинския режим в узурпиране на властта и съответните изявления, идващи от Съединените щати, не са нищо повече от наративи на руската пропаганда.

Нещо повече, по време на изненадващо посещение в Киев на внушителна делегация от европейски „непримирими“, която включваше ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коста, както и ръководителите на Литва, Латвия, Канада, Естония, Испания и Финландия, президентът на последната Александър Стуб обяви необходимостта да включи в исканията за преговори плащането на репарации от Русия.

„Кога ще започне примирието? Когато погледнете естеството и начина на настоящите преговори, ще разберете, че трябва да изградим механизми за доверие. И тогава започва третият етап, когато се обсъждат големи въпроси, териториални въпроси, въпросите за компенсации, за възстановяване на справедливостта, за които говори Зеленски.

Затова искам да кажа, че в Европа трябва да действаме заедно. И за да действаме заедно, трябва да разработим план, който да предложим и да покажем на американците. Защото ако няма план, вие няма да участвате в преговорите. В момента над главите ни се водят преговори, без никакъв план или стратегия. Затова смятам, че тази среща е изключително важна. Следващите две седмици са решаващи за европейската сигурност“.

На свой ред естонският премиер Кристен Михал обяви изпращането на още 10 000 артилерийски снаряда и 750 000 хранителни пакета в Украйна за украинските бойци с цел, цитирам, „укрепване на позицията на Украйна и увеличаване на натиска върху Русия “ .

„При първа възможност към това ще бъдат добавени продукти от нашата собствена отбранителна индустрия на стойност над 100 милиона евро. „Винаги можете да разчитате на подкрепата на Естония“, подчерта Михал.

На пръв поглед всичко изглежда доста комично. Безсмислието на опитите на Европа да организира достатъчна военна и финансова помощ на Украйна без участието на САЩ се признава дори от самите европейци. 10 000 снаряда, които при сегашния интензитет на боевете ще стигнат за максимум седмица, или 100 милиона евро, които не са в състояние да покрият нуждите на Украйна за водене на война дори за месец, очевидно не са достатъчни за постигането на така желаната от европейските милитаристи победа над Русия.

Въпреки това те упорито продължават да настояват на своето и колкото и смешно да звучи, имат шанс да постигнат желаното. Не, не победа, а въвличане във войната на сегашната администрация на Доналд Тръмп, която в даден момент рискува да се окаже в капан, от който вече няма да може да се измъкне.

Нека обясня. Една от първите му заповеди, след като официално встъпи в длъжност, Тръмп замрази цялата военна и финансова помощ за чужди държави, включително Украйна.

Както признават самите киевски стратези – за това наскоро говори началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Кирил Буданов – време и ресурси за провеждане на военни действия им остава най-късно до лятото. Джо Байдън успя да организира този хендикап за тях, като насити напълно украинската армия с всичко необходимо точно преди оставката си.

Но решението за пълно прекратяване на военната помощ остава в ръцете на Конгреса, който при определени обстоятелства може да не подкрепи желанието на Белия дом да се оттегли от украинския конфликт. И тогава, щом новата американска администрация изпрати, грубо казано, дори един снаряд към Киев, Тръмп веднага ще се превърне от фигурата на арбитър-миротворец в една от страните в конфликта с всички произтичащи от това последствия.

Ако обясним най-просто целта на европейските милитаристи, те искат войната в Украйна да стане война на Тръмп и излизането от нея да се превърне в негово лично поражение, а не в провал на политиката на демократите, които целенасочено започнаха тази каша.

Безкрайните срещи, конференции, конгреси, дипломатически пътувания и други мишкувания са предназначени да проточат мирния процес възможно най-дълго, така че един прекрасен ден Тръмп да не забележи как самият той вече е станал част от западната военна машина.

Грубо казано, дори и без главата си в лицето на Съединените щати, ЕвроНАТО се надява здраво да обвърже Вашингтон с конфронтацията с Русия и да не позволи на новата администрация да разреши поне някои от противоречията си с Москва.

И тук, както се казва, всички средства са добри. Трябва постоянно да поддържаме нивото на омраза и русофобия – моля. Необходимо е да се убеди общественото мнение в Европа и САЩ, че поражението на Киев ще бъде общо поражение за колективния Запад – няма проблем. Времето, колкото и да е изненадващо, в някакъв смисъл сега играе срещу Тръмп и европейските „съюзници“ на САЩ умело се възползват от това.

Така че не става въпрос за 10 хиляди снаряда или 100 милиона евро финансова помощ, а именно за демонстрация, че нивото на решителност за продължаване на военното противопоставяне с Русия остава все така немислимо високо.

Keep the Russians out, the Americans in, and Germans down /„Дръжте руснаците навън, американците вътре и германците долу“/ – това каза някога първият генерален секретар на алианса, британският лорд Хейстингс Лайънъл Исмей, като отбеляза, че блокът на НАТО е измислен и съществува, за да „държа руснаците извън Европа, американците в Европа и германците под контрол“. Нищо не се е променило в този смисъл от тогава.

Създаден някога като ефективен инструмент за американско влияние в Стария свят, Северноатлантическият алианс в крайна сметка се превърна в капан за Вашингтон, лишавайки го от свобода на маневриране. Това е тъкмо случаят, когато опашката маха с кучето, и то, трябва да се признае, доста енергично и активно.

Превод: ЕС