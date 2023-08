/Поглед.инфо/ Рене Декарт предположи, че единствената характеристика на res extensa или „веществените субстанции“ е разширението. Тази картезианска идея може полезно да бъде приложена към съвременната държава, създадена от човека, било то във формата на империя или национална държава: двете са неотделими от тази характеристика. Дори една изключително „духовна“ държава като Ватикана притежава физически граници, въпреки нейния малък обхват. На практика същността на съвременната държава се състои в нейната територия.

Точно както животните са управлявани от териториални инстинкти, съвременната държава има своя собствена териториална нервна система и нрав. Ето защо стриктно в рамките на добре определен сегмент от пространството всяка държава има власт да налага своята суверенитет, политическо превъзходство и законна претенция за използване на принуда. Това е територията, която трябва да защитава, или дори да разширява, според случая.

„Човекът е териториално животно по много начини и той трябва да населява континенталната физическа география“, пише Колин С. Грей, като добавя, че никакъв конфликт не е възможен извън границите на това пространство.

Съвременната връзка между територия, суверенитет и политическа единица е разглеждана от много страни в голяма корпорация на теоретична литература. Следователно следващото е просто очертание на наръчник по въпроса.

Реалности и утопии

Религиозната и дори мистична концепция за пространството през Средновековието беше оборена от великите географски открития, колонизацията на Земята, малко след това призната за сферична по форма, и възникващата система на международното право, основана на националните държави (ius publicum europaeum).

По този начин бившите географски обяснения бяха заменени от картата - представа за пространството, която сега не само указваше, но и налагаше единици на суверенитета, изобразявайки техните граници. На пръв поглед неутрален образ, картата стана препълнена с политическо значение, изразено от държави, осъзнаващи своето собствено пространство, правейки суверенитета видим, така да се каже.

Ето как получихме нашето сложно „познание за пространството“. Органичната корелация между суверенитет и територия беше универсално призната след мирния договор от Вестфалия през 1648 г., който приключи Тридесетгодишната война. Оттогава насам международната политика е синоним на политически отношения между държавите с определена територия.

Карл Шмит, една от иконичните фигури на консервативната политическа мисъл, счита тази корелация за неизменна. Тъй като политиката е неотделима от териториалната идея, той твърди, че асоциациите на приятелство и враждебност в сърцевината на политиката винаги възникват в определено физическо пространство и затова териториалният аспект никога не може да бъде изключен от сферата на политическите разглеждания.

Докато развитието на концепцията продължава, Шмит подчертава, че през модерната епоха англо-саксонските държави, станали доминиращи поради колонизацията, настоятелно подкрепяли каузите на свободната световна търговия и правата на малцинствата, въпреки че нито либералният индивидуализъм, нито доктрината на свръхнационалния универсализъм имат дори отдалечена възможност да служат като крайъгълен камък на международното право.

В действителност свободната търговия и универсалната прокламация на частната собственост просто представляват маска, скриваща англо-саксонската хегемония, основана на контролиране и влияние върху световните морета.3

Като оставим това настрана, нека си припомним, че земята и нейните води винаги са били централни за материалните аспекти на геополитическата мисъл, дори ако връзката между тези два елемента е била обмисляна в разделителни термини, давайки предимство на единия пред другия като основен източник на могъщество.

Според Реймънд Арон изборът между двете се свежда, освен спецификата на географията, до по-дълбоки основни съображения, особено в случая на държави, които теоретично са свободни да обмислят между двете алтернативи:

„Има всички основания да се счита за фундаментално, през цялата история, противопоставянето на сушата и морето, на континенталната сила и морската сила".

"Двата елемента сякаш символизират два начина на живот на мъжете, подбуждат у тях две типични нагласи. Земята принадлежи на някого, на наемодателя, индивидуално или колективно; морето принадлежи на всички, защото не принадлежи на никого".

"Империята на континенталните сили е вдъхновена от духа на притежанието; империята на морските сили е вдъхновена от духа на търговията. [L]и морето представляват двата елемента в конфликт на глобалната сцена […].“4

Докато мисълта на Арон не е безжалостна, далеч не е сигурно, че желанието за притежание е атрибут само на континенталните сили. Тук Арон (либерален французин) не се вижда очи в очи с Шмит (консервативен германец) поради причини, които биха изисквали твърде много място за обсъждане.

Достатъчно е да си припомним, че Съединените щати, преди да станат морска сила, трябваше да завладеят северната половина на Америка, в ущърб на индианското население. Едва след като тази геноцидна териториална кампания беше успешно завършена, Съединените щати, сега с целия континент в джоба си, усетиха полъха на въздуха, който духа над океаните, които ги обграждат.

Търговските и икономически съображения се налагат в началото на колониалния период. Всъщност те са основната движеща сила зад военните завоевания. Поглъщането на една територия след друга е последвано незабавно от експанзията на търговски дружества, които по-късно ще придобият още по-голямо влияние.

В днешно време неолибералният глобален капитализъм се стреми да лиши политическата област от нейната екзистенциално фундаментална териториална природа в опит да пожертва суверенитета на олтара на наднационалното икономическо единство.

Това, което глобалните икономически интереси имат предвид като средство за политическо действие, не са отделни национални държави, а икономическо пространство, простиращо се над държавните граници.

Тяхната крайна, утопична цел е глобална държава, представляваща някакъв универсален ред, нова структура и логика на управление. Те възхваляват тази мечта като крайната форма на суверенитет, която ще отрече необходимостта от какъвто и да е баланс на силите.

„В наши дни неолибералният, глобален капитализъм се стреми да лиши политическата сфера от нейната съществено фундаментална териториална природа, опитвайки се да жертва суверенитета на олтара на наднационалното икономическо обединение.“

Същото бъдеще се визуализира, но с порицание, от (нео)либералните мислители Майкъл Хардт и Антонио Негри. Те смятат, че логиката на глобалния капитализъм води към свят без лице, управляван от един вид имперски ред, който разтваря традиционните общности в безформена маса и подчинява цялата планета на една единствена власт.

Тя институционализира стандартизиран глобален пазар със собствен политически и правен суверенитет, който позволява най-много видимостта на националните суверенитети да оцелее за шоу. В крайна сметка, тази нова империя изпълнява роля "революция на пространството", която размива бившите физически граници и създава "равно игрово поле", в което всичко може да тече свободно и без препятствия. Империята е невъзможна за локализиране, тя е вездесъща.

Веществената й природа е виртуална, делокализирана и децентрализирана, в рязък контраст с тази на националните държави, които централизират силата в точно определени национални граници и са облечени с много реална, а не виртуална обществена власт. С други думи:

„[…] ние станахме свидетели на неотразима и необратима глобализация на икономическите и културните обмен. Заедно с глобалния пазар и глобалните производствени вериги се появи глобален ред, нова логика и структура на управление - с други думи, нова форма на суверенитет. Империята е политическият субект, който ефективно регулира тези глобални обмени, суверенната сила, която управлява света.“5

Карл Шмит, разпознавайки тези опасни тенденции в техния ембрионален стадий, направи ранно разграничение между империя и „голямо пространство“ (Grossraum), като аргументира в полза на последното като идеален компонент на уредба на мащабни сили.

За Шмит светът може да бъде рационален само ако поддържа равновесие между няколко взаимно независими и вътрешно хомогенни големи пространства, всеки от които запазва собствения си статус на национална държава.

Големите пространства, според Шмит, формират зона на сигурност и пояс на радиално влияние, което всички равни сили трябва да признаят.6 При липса на такова равновесие, международните отношения ще изглеждат като това, което Робърт Гилпин описва като „джунгла някъде там“.7

Управлението на едно всеобхватно правителство на империята, което се застъпва за „глобален суверенитет“, може все още да не е съвсем неизбежно, но въпреки това е вярно, че глобалният капитализъм изгражда абстрактно световно пространство чрез своите мрежи, моделирано след движението на капитала вътре и между отделните национални държави.

Силовите възли на новата карта на света, особено наистина решаващите центрове на производство, се определят от точките, където мрежите на търговията, информацията и транспорта се преплитат и пресичат.8

Тази логика възприема самото географско пространство като част от производствения процес и потреблението, използвайки го като отправна точка при класифицирането на едновременно конкретните и символични територии на нациите чрез функционалното им презаписване и повторно тълкуване.9

Всъщност основната неолиберална идеология на глобализацията приписва предимства само на стремежа към стандартизация, който характеризира глобалния капитал – друг нова утопия, разбира се. Поддръжниците му твърдят, че ефектите му ще укротят и в крайна сметка дори ще премахнат традиционните конфликти за власт, като намалят хилядолетното първостепенно значение на политиката.

В този процес националните държави ще бъдат намалени във функционалността си, ставайки второстепенни като единици, а принципът на териториалното съществуване бавно ще се разтвори в ново, безгранично еднообразие.

Ако използваме един доста неанглийски термин, ще станем свидетели на детериториализацията на света – свят, лишен от териториите на своите съставни части, поне ако вярваме на новите утописти. Ричард О’Брайън стига толкова далеч, че говори за „смъртта на географията“, предполагайки, че нашите конвенционални карти стават безполезни поради икономическия прогрес и най-вече от международните финансови маневри.10

Нека приемем за момент, че сме в положението да изготвяме смъртния акт по география. Но можем ли наистина да пренебрегнем изобилието от опитни доказателства за това как структурните неравенства винаги се възпроизвеждат, предизвиквайки нови напрежения?

Нека не попадаме в този капан, както прави О’Брайън. Във визията за смел нов свят на постоянен напредък без география, старите сблъсъци на власт ще бъдат упорито повтаряни, потенциално преливащи от една страна или регион в друга, раздувайки местните сблъсъци в регионални, дори глобални конфликти, които не могат да бъдат управлявани, нека сам облекчен или решен, чрез утопични идеи.

Междувременно пространствата на нашата Земя, които все още са обитаеми от човечеството, се свиват бързо, което води до последици, които остават непредвидими, но със сигурност ще влошат преобладаващия хаос в международните отношения – само помислете за масовото изселване, често наричано просто „миграция“.

Днес екологичната дестабилизация на нашето местообитание може да бъде смекчена само от „диктатура на планетарното инженерство“, цитирайки унгарския министерски комисар по космическите изследвания Орсоля Ференц, и би било грешка да се разглежда сценарият за възникване на такава екоавтокрация като плод на въображението, теоретизиран от някой зад бюро.







Така че трябва ли наистина да изхвърлим нашите стари, безполезни карти? Но защо новите трябва да бъдат полезни като надеждни карти на световния мир? Тези въпроси сочат дълбочината на разлома между начините за тълкуване на един непрекъснато променящ се свят.

Подобни дилеми винаги са били в основата на академичния дискурс и съвсем естествено. Това, което трябва да ни накара да спрем, е продължаващото задълбочаване на действителните разломи по целия свят, които не се интересуват от теоретичния дебат.

Нищо чудно тогава, че проблемите на космоса, както го познаваме - включително земя, морета, океани, въздушни пространства, арктика и дори въздушно пространство - привличат голямо внимание сред социалните учени. Освен геоикономическите възгледи, които виждат международното съперничество като основано на икономическите мрежи,11 международната литература е проникната от гласове, отхвърлящи всякакви илюзии по отношение на реалностите на властта от стария свят.

Робърт Каплан, например, скача на крака, като предрича нищо по-малко от „отмъщението на географията“. Той твърди, че нито един напредък, независимо дали е икономически или технологичен, не може да си позволи да пренебрегне принципа на територията, тъй като сборът от географски фактори неизбежно оказва влияние върху международните процеси, като подходът на политиците е на първо място сред тях, както красноречиво беше показано от събитията от последните години.12

Накратко, в свят, в който провалът както на старите, така и на новите утопии (научно-комунистическия проект и, съответно, еднакво технократската, макар и неолиберална мечта за Силиконовата долина) може достоверно да бъде представен като половинчат успех, то защо да не считаме географията за неспособна да разчиства сметки?

Защо е немислимо географията, отхвърлена от утопистите, отново да се издигне на централно място? Независимо дали ни харесва или не, завръщането на географията като основен елемент е на път да се превърне в едно от забележителните явления, с които ще бъде запомнен двадесет и първи век.13

И все пак, на въпроса, подразбиращ се в заглавието ми — отмъщението на географията ли е в ход? — трябва да се отговори отрицателно. Далеч от това. Географията, като неизменна пространствена основа за организиране на всяко общество, просто ще продължи да съществува, независимо от всичко.

Тя няма да позволи да бъде заличена, дори от класациите на академичния дискурс, и със сигурност не в името на визиите за прогрес, теоретизирани от утопичните мислители. Как може това да е отмъщение? Не, това е просто реалност.

Международни актьори, глобални шансове

От доста време насам сме обхванати от опасностите на дисбаланса. Изглежда, че раят на земята, „краят на историята“, не е завършен от триумфа на глобалния капитализъм, въпреки донякъде преждевременните твърдения на Франсис Фукуяма.14

В продължение на десетилетия ние бъркаме в „мъглата на мира“, подхранвана от латентно напрежение и нестабилна сигурност.15 Сега знаем, че такива мъгляви времена често завършват с война, средство за разрешаване на объркани отношения на власт чрез насилие.16

Откакто двуполюсният свят престана да съществува, вечно присъстващият коефициент на анархия на международната политика само се засили и липсата на световен ред ще продължи да поражда повече безредици, докато не се появи нов ред, независимо дали двуполюсен или многополюсен, ако изобщо се появи.

„Националните държави ще бъдат намалени в тяхната функционалност, ставайки второстепенни като единици, а принципът на териториалното съществуване бавно ще се разтвори в ново, безгранично еднообразие“

Освен това, позволете ми да вметна, че всеки световен ред винаги е несправедлив, защото налага неравномерни ограничения на националните държави. Не се заблуждавайте, това е също толкова вярно за бившата двуполюсна структура.

И все пак ще бъдем мъдри, ако помним, че единственото нещо, което е по-опасно от несправедливостта, е липсата на световен ред, когато способността на големите сили да се държат една друга на разстояние се разпадне. И тук се състои най-голямото предизвикателство пред двадесет и първи век, който се оказва по-хаотичен, отколкото си мислехме – в липсата на световен ред.

Повече от всякога сега е наложително да се създаде нов, за предпочитане по-малко несправедлив, световен ред, чийто бенефициент (да бъдем високомерни за него) ще бъде човечеството като цяло, а негови фактически поданици (по-малко високомерни) ще бъдат съществуващите големи сили и в по-общ план националните държави.

За всяка нация е въпрос на чисто оцеляване, дали тя ще потъне в канализацията или ще успее да се впише в нова глобална схема и може би дори да я оформи така, че да отговаря на нейните нужди.

Без съмнение, все по-обърканите условия на настоящата епоха в крайна сметка ще породят нови властови отношения, въпреки че засега те са успели само да объркат предишната стабилна международна йерархия. Някои нации се издигат, докато други падат обратно в ранга си и всеки участник непрекъснато се стреми да запази или подобри позицията си, претегляйки съотношението разходи-ползи от придвижването нагоре по стълбата, опитвайки се да прецени възвръщаемостта от инвестиране в коригирането на преобладаващия международен ред (или разстройство).

Независимо от начина, по който решат обаче, задаващият се проблем е този за един наскоро преразпределен свят, в който всички играчи няма да пестят усилия, за да постигнат изчислени предимства. Кой от тях ще успее и кой ще се провали в това усилие зависи от това, което се нарича цикъл на относителна способност на всяка нация.

Терминът се отнася до способността на една нация да променя позицията си в йерархията. Този цикъл има фаза на нарастване и фаза на спад. В първия, дадена нация може да разчита на възвръщаемост от инвестираните усилия и ще има шанс да се изкачи в международен ранг. В последното нацията ще бъде подложена на принудителни обстоятелства, вътрешни и външни, които в най-добрия случай ще й позволят да избегне отстъпление, а най-често дори това не.

Един американски автор точно идентифицира точката в предстоящото преразпределение на света, където заплахата от война става наистина неизбежна сред „ревизионистките (предстоящи) сили“ и Съединените щати, страна, която има намерение да запази статута си на единствена суперсила.17 Тази оценка не е толкова пророческа, колкото е просто реалистична, както се вижда от руско-украинската война в момента.

Но защо Украйна от всички места? Както беше посочено от много коментатори, Украйна — симптоматична сцена на възникващото ново глобално разделение — винаги е била предопределена от своето географско положение, чист размер, икономически потенциал и собственото си разделение по религиозни и културни линии, да служи като основен театър на различни политически амбиции.

Достатъчно е да погледнем назад към управлението на Петър I, Велики (1682–1725) и Екатерина II, Велика (1762–1796), когато по-голямата част от нейната територия попада под контрола на Руската империя. През следващия век тя е смятана за най-напредналата индустриално провинция на царска Русия, въпреки че успява да се задържи на отличителната си позиция на потенциален лидер в европейското земеделие.

Когато империята се разпада през 1917 г., Украйна се обявява за автономна република, която оцелява до 1920 г., когато е окупирана от Червената армия. Две години по-късно става една от държавите-основателки на Съветския съюз като Украинска съветска социалистическа република.

Политическите премеждия на Украйна бяха спрени по време на съветската епоха, като се има предвид, че като част от двете суперсили на царуващия двуполюсен свят, тя се смяташе за непоклатима съставка на статуквото, установено от конференцията в Ялта, чиято политическа вярност никога не беше за момент под въпрос.

След това разпадането на Съветския съюз незабавно съживи упоритите геополитически традиции, отнасящи се до нея като към самостоятелно образувание. Съединените щати (сега сами като суперсила) и Русия (понижена до основен регионален играч, но все още глобална заплаха поради огромния си ядрен арсенал) незабавно започнаха латентно съперничество за контрол над Украйна.

Съединените щати, в името на външна политика, водена от по същество рационални ценностни интереси зад димна завеса от прехвалени морални ценности, излязоха на сцената като твърд поддръжник на украинската свобода и демокрация, като същевременно хвърлиха непроницаем воал върху своята истинска икономическа, военни и геополитически интереси, включително тези на производството на оръжие.

Русия е по-пряма относно мотивите си. Декларираната й цел е да запази собствената си буферна зона за сигурност, позовавайки се на „органично“ споделената земя между Русия и Украйна в близкото минало.

Разбира се, нито една от страните не би квалифицирала този конфликт като война в традиционния смисъл на думата. Съединените щати няма да го направят, защото не изпращат войски нито формално, нито физически, а само оръжия (или оръжейни системи, за да бъдем по-точни). От своя страна Русия от самото начало описва ескалиращата си военна кампания като „специална операция“.

Но защо е тази политико-езикова стеснителност? Защо не наречем нещото с името им? Е, Украйна — окървавеният обект на съперничеството — единствена има право да нарече тази война война, ако не друго. Отвъд обичайното лицемерие на комуникацията, насочена към манипулиране на общественото мнение, езиковата креативност на съперниците очевидно трябва да бъде приписана на факта, че и двете избягват ядрена битка за момента.

Те вярват, че ще им бъде по-трудно да направят точно това, ако изрично признаят конфликта като война, въпреки че продължават да участват във взаимни заплахи.

„Това е игра на шах със смъртта“, заяви наскоро Дмитрий Медведев, бившият премиер и президент на Русия.

Този тип словесно обикаляне е още по-симптоматично, защото страните остават резервирани относно значението или целта на самата война. Сякаш войната продължава безвъзмездно, като l’art pour l’art. Какво по-опасно от това? И какви реалистични цели можем да предположим зад това?

„Америка има личен интерес от поддържането на геополитически разцепления (или, за да използваме неговия идеологически еквивалентен термин, плурализъм) в Евразия“.

Русия твърди, че ще прекрати тази „специална операция“, когато постигне целта си, но тази цел остава зле дефинирана и неясна. Като равнинна страна, осигуряваща на войските лесен достъп до сърцето на Русия, Украйна е в центъра на руските геополитически страхове от дълго време.

През цялата си история тя е служила като проводник на няколко атаки от Запада, прегазвана от полски, шведски, френски и германски сили. В този смисъл притесненията на Русия са разбираеми, особено ако сега се вземе предвид близостта на НАТО. Но няма начин Русия да окупира цяла Украйна.

Към днешна дата тя е успяла да анексира само една пета от територията на страната. Това говори за неяснотата на военните цели на Русия, без дори да се обръща внимание на несигурността на каквато и да е политическа развръзка по-нататък.

Кои територии биха утолили жаждата на Русия? И дали Русия ще се задоволи с ограничени териториални придобивки като начало? Какви гаранции и политически схеми в Украйна биха наситили Русия?

От друга страна, моралната реторика на Съединените щати премълчава факта, че Украйна е ключова страна за американската глобална стратегия. Според стара, упорита американска доктрина, икономическият и политически противовес на глобалното превъзходство на Съединените щати се намира в Евразия.

Преобладаващото разделение на властта в тази голяма част от повърхността на Земята остава от решаващо значение за Америка. По-конкретно, Америка има личен интерес от поддържането на геополитически разцепления (или, за да използваме неговия идеологически еквивалентен термин, плурализъм) в Евразия. Това е знакът за предотвратяване на която и да е отделна държава или коалиция от държави да представлява заплаха за американското глобално господство.

Единствената алтернатива на това в очите на Вашингтон би била международната анархия, от която никой няма да спечели. Америка смята Русия без Украйна за неспособна да се превърне в протагонист на какъвто и да е евразийски съюз с амбиции за суперсила – роля, жадувана и от Китай.

Друг е въпросът, че отслабвайки Русия, Съединените щати биха могли по невнимание да подобрят възможностите за маневриране на Китай, слепи за факта, че ухажването между Русия и Китай, като Пекин поема по-голямата част от заслугите за романтиката, може да бъде още по-опасно за американските интереси.

Не на последно място, войната в Украйна също се оказва полезна като химера на руската заплаха, която Съединените щати могат многократно да издигат като претекст за засилване на влиянието си над Европа.

По отношение на енергийните въпроси тя вече постигна звезден успех в това усилие, но няма да спре дотук в преследването на крайната си цел, окончателната интеграция на Европа и по-тясно на Европейския съюз, в рамките на глобална система под американско господство, в икономиката , военни и политически термини.

Джо Байдън беше доста откровен относно тази програма, като каза, че Съединените щати сега имат възможност, която се появява само на три или четири поколения.

„Ще има нов световен ред“, продължи президентът, „и ние трябва да го ръководим. И ние трябва да обединим останалия свободен свят, за да го направим.“

Що се отнася до полулегитимните намеци, че Америка може в крайна сметка да е след свалянето на Путин, вероятно дори колапса на Русия, това не е нищо повече от пожелателно мислене, което само свидетелства за пълно неразбиране на руския манталитет.

Геополитически шах

Неизвестният засега изход от скритите геополитически игри около Украйна ще зависи от способността на двата водещи актьора, САЩ и Русия, да оценят реалистично шансовете си.

Същото важи и за Китай, друг основен играч, макар и само индиректно замесен в конфликта. Много ще зависи от конкретната фаза на цикъла на относителните възможности, в която всеки актьор се намира, и от това дали те хранят илюзии относно своите граници. Погледнато от този ъгъл, смените, извършвани от тях, проследяват значително различни криви.

След разпадането на Съветския съюз и неговата сфера на влияние, Съединените щати се оказаха в позицията на единствената суперсила, на върха на своя цикъл на относителна способност. С имплозията на нейния идеологически върховен враг през 1991 г. изглеждаше, че двуполюсният световен ред ще бъде последван от еднополюсен ред, оглавяван от Съединените щати, и всеки няма да има друг избор, освен да следва линията на американската силова логика.

Това предположение достигна своя връх на сила през 90-те години, по време на войните в Югославия. Никога оттогава Съединените щати не са се доближавали толкова близо до спечелването на международен консенсус в признаването на своето глобално надмощие. Този квази-еднополюсен световен ред обаче беше разклатен от терористичните атаки от 11 септември 2001 г., а след това Голямата рецесия, глобалната икономическа и финансова криза от 2008 г. сложи окончателен край на надеждите на това, което Чарлз Краутхамер нарече „ еднополюсен момент“.

От този момент нататък стана ясно, че Русия, Китай и бъдещите регионални сили изобщо не се интересуват от консолидирането на глобалната мощ на Америка, а по-скоро от появата на многополюсен свят, обслужващ техните собствени цели.

От първото десетилетие на двадесет и първи век светът очевидно съществува в състояние на неопределеност между „вече не“ и „все още не“, въпреки че е също толкова неоспоримо, че Америка продължава да властва над този хаос.

Съединените щати остават най-мощната държавна империя, с достатъчно влияние и сила на свое разположение, за да осуети, за момента, формирането на многополюсен ред или нов биполярен ред, този път организиран около Америка и Китай - и двете сценарии са крайно нежелани за Съединените щати.

Като се имат предвид всички неща, цикълът на относителната способност на Съединените щати показа низходяща тенденция през последните години, дори ако в абсолютно изражение той остава по-висок от тези на останалите.

В същото време голяма част от „останалия свят“ (което означава всички неанглоговорящи страни) е таяла подчертано антиамерикански настроения, които в бъдеще може не само да наберат сила, но и да станат по-здраво институционализирани, както беше илюстрирано от няколко скорошни развития. Това, че настоящата война ще ускори и двете тенденции, се илюстрира от все по-добре договорения подход на сътрудничество между Русия и Китай.

Графиката на цикъла на Русия е много по-назъбена. Лостовете и способността на страната да налага интересите си паднаха до най-ниска точка с разпадането на Съветския съюз, свързано с Михаил Горбачов. През 90-те години на миналия век Русия не само претърпя сериозни териториални загуби, но и видя как икономическата й мощ намалява, като и двата неуспеха причиниха травма, която се оказа трудна за преработка както за държавата, така и за психиката на руския народ.

По време на президентството на Борис Елцин, чиято политика беше доста приятна за Америка, ситуацията бавно стана несъстоятелна. Сега Русия трябваше да се справи с нарастващия риск икономиката ѝ, и особено нейният международно значим запас от ресурси и енергия, да попадне под решаващо американско влияние.

Тогава на сцената се появи Владимир Путин, който внесе промяна. През 1993 г., все още при Елцин, правителството декларира това, което стана известно като „руския принцип на Монро“, отстоявайки своята условна претенция към „близките задгранични“ зони в рамките на по-тесния периметър на бившия Съветски съюз (за разлика от целия бивш Съветска империя) и изисквайки светът да я признае и уважава като жизненоважна периферия на руските интереси.

Това не изглеждаше нищо повече от риторично упражнение по онова време, отчасти защото Русия нямаше ресурси да приложи и наложи принципа и отчасти защото нейните западни отношения със Запада (т.е. основаващи се на признаването на споделена съдба) бяха все още не толкова влошени.

В онези дни Русия все още заобикаляше горчивата оценка на Николай Данилевски, който казва, че Западът не познава Русия, защото не иска да я познава. По-добре казано, Западът познава Русия такава, като каквато иска тя да бъде известна, за да се съобрази с пренебрежението, отправено към нея.18

Путин се зае да възстанови образа на Русия за себе си, промъквайки руската гордост през задната врата, така да се каже. Той възроди чувството за държавност, чувството за принадлежност към голяма сила, разбирана като образувание, което е могъщо, но по-малко от империя – най-близко до споменатото по-рано понятие на Шмит за „велико пространство“.

Докато цените на енергията го позволяват, Путин ще може да натрупа огромни финансови ресурси, за да финансира любимия си проект за съживяване на това велико пространство и с радост ще изостави вековната, но никога неосъществена руска (съветска) амбиция да стане индустриална суперсила, способна на конкуренцията със Запада.

Вместо това той изгражда икономическата си стратегия върху подчертано национална експлоатация и износ на природни ресурси. Той нито за миг не забравя, че голяма част от Европа зависи силно от доставките на суров петрол и газ от Русия и остава готов да изгради потенциално трайно енергийно партньорство с Германия, най-мощната държава в Европа.

Нито пък той се обезсърчава в тези надежди, тъй като има очевидни признаци за такова желание от другата страна. В този процес той задейства обичайните тревоги във Вашингтон, който винаги е гледал с подозрение на всяка стратегическа зависимост, с изключение на Съединените щати. (Нека си спомним съвпадението със скандала Echelon, когато Германия се възмути от собственото си следене от страна на Съединените щати, един от нейните съюзници.)

Усещайки подновената враждебност на политиката на Америка към Русия, Путин не остави камък необърнат в усилията си да възстанови отношенията с територии, които са излезли от орбитата на съветската империя.

Използвайки реториката на „близката чужбина“, той очаква светът като цяло да разбере и уважи традиционната геополитическа цел на Русия, която се състои от формиране на буферни зони на запад, контролиране на морските пристанища на юг и осигуряване на дълбочина на стратегическата отбрана в континенталната част на Русия на изток.

Отивайки отвъд тези амбиции на Мюнхенската конференция по сигурността през 2007 г., руският президент даде знак за своята съпротива срещу новия квази-еднополюсен световен ред и предупреди, че разширяването на НАТО на изток (неоспорим факт) в ущърб на Русия (кой друг?) може да принуди Русия да предприеме твърди мерки в отговор.

Способността му да приписва не само думи, но и ресурси на своята концепция за „близка чужбина“ не е по-очевидна от руско-грузинската война през 2008 г. и анексирането на Крим през 2014 г. Нещо повече, в сирийския конфликт той стигна толкова далеч, че демонстрират способността на Русия да поддържа курса на Америка, макар и само в определени аспекти.

Сега демонстрацията на сила е изключително важна като един от основните символи – може би единственият – на глобалния лост за влияние, на който Русия все още се държи. За Путин е наложително Вашингтон да признае Москва за голяма военна сила в света, втора по качество и ударна сила след Съединените щати.

В същото време нарастващите амбиции на Русия изглеждат прекалено оптимистични в светлината на очевидните заболявания на нейната икономика. Към днешна дата страната не е отговорила на мъчителния въпрос докъде могат да бъдат разтегнати нейните запаси от природни ресурси и енергия в отсъствието на модернизирана икономика, която би осигурила по-дълбока и по-диверсифицирана основа.

Тъй като задълженията за поддържане на нейната армия могат лесно да бъдат натоварени от нестабилната икономическа структура, Русия едва ли може да храни надежди за глобална лидерска роля. Знаем също, че разпадането на Съветския съюз до голяма степен се дължи на липсата на чувство за мярка.

По отношение на БВП Русия днес е сравнима с икономиката на Испания и това едва ли е достатъчно за нещо повече от активното управление на връзките й с „близката чужбина“. Още по-важно е, че нейната изостаналост по отношение на технологиите и иновациите задълбочи пропастта между Русия и нейните глобални конкуренти.

Затова Русия би била добре посъветвана да вземе присърце наблюдението на Михаил Делягин, един от малкото ясно мислещи геополитици в Русия в наши дни, когато той казва, че слава Богу, Русия вече не може да се надява да завладее света. Но това ни дава друга задача, не по-малко трудна, но възможна за изпълнение: тази да убедим света в този факт.

Въпреки всички тези симптоми, слабостите и пасивността, които характеризираха руската външна политика през 90-те години на миналия век, вече са част от миналото. От началото на хилядолетието Русия набира мускули, след като е намерила нова смелост в преследването на амбициите си, а нейният цикъл на способности е във възход, въпреки че през последните три десетилетия кривата й създава доста остри върхове и спадове.

Войната в Украйна вероятно ще наложи на страната икономически спад в по-дългосрочен план, оставяйки Русия да търси изход от затрудненото си положение не толкова като протегне ръка към Запада, колкото към Китай, който работи усърдно за установяването на своята суперсила стоящ – с различните, но едва ли дребни клопки, които едно такова начинание включва.

Що се отнася до Китай, двуполюсният световен ред след 1945 г. трябва да се разглежда в ретроспекция като схема на власт от 2+1, дори ако самият Китай по онова време се описваше като отдалечен звяр, кацнал на върха, гледащ отвисоко на битката между два супертигъра в долината дълбоко долу.

Метафората определено беше подходяща: Китай все още не беше супертигър, а заемаше планинския връх над тях. Не беше толкова силен като двата алфа хищника, но ги наблюдаваше отвисоко, преглеждайки силните и слабите им страни.

Следователно той не беше толкова извън съперничеството, колкото над него, в позиция, в която можеше да си позволи да не забелязва борбата, ако искаше или, по-точно, ако това беше продиктувано от неговите интереси. През двадесет и първи век обаче политиката на Китай е всичко друго, но не и отчуждена и неангажирана.

В зората на модерната епоха китайците все още имаха основания да вярват, че Великата стена е вечна и може да бъде запазена до края на времето, независимо от обстоятелствата. След това техният горчив опит през деветнадесети век, особено Опиумните войни (1832–1842 и 1856–1860), ги накара да осъзнаят, че това не е така. След като установят връзки с модерния свят, настояването да останат затворени за него би довело само до фиаско и неразрешимо напрежение.

Те вече не можеха да се придържат към самодоволната предпоставка, която в продължение на векове, дори хиляди години, провъзгласяваше Китай за половината от света (Средната империя под небето), която наистина имаше значение, докато останалата част от човечеството живееше във варварски държави някъде по периферията.

Ако трябваше да се състави класация сред тях, единственият критерий щеше да бъде доколко всеки се доближава до ненадминатото съвършенство на Китай. Тази статична гледна точка за първи път е оспорена през Средновековието от монголското влияние, под което империята става по-експанзивна, въпреки че конфуцианската философия на отчуждеността оцелява в по-дълбоките слоеве на китайското общество и мисъл. Защо да си правите труда да завладявате отдалечените земи на варварите?

През първата половина на петнадесети век Джън Хе (Чън-хо), китайски адмирал от монголски произход, ръководи седем морски експедиции до бреговете на Индийския океан, отбелязвайки първия и последен опит за изграждане на Китай в империя. Постиженията на адмирала се оказаха по-полезни като демонстрация на сила, отколкото като средство за придобиване на действителни колонии.

Китай никога не е участвал в морската надпревара за глобално надмощие в ранните модерни времена по причини, които остават неразгадаеми и до днес. По-късно, в същинската модерна епоха, високомерната политика на отчужденост беше подсилена от неохотно поетата задача за „самоукрепване“ под натиск от гореспоменатите травматични конфликти със Запада.

Китай реши, че няма друг избор, освен да научи каквото може от западните варвари, особено техния технически напредък, но без да прави компромис с основните ценности на традиционното китайско общество.

Този процес на „самоукрепване“ набра скорост през двадесет и първи век. След експеримента на Мао Цзедун с комунизма от китайски тип, Дън Сяопин отхвърли комунистическата утопия, избирайки вместо това отново да разчита на традицията на педантична прецизност, търпение и концентрирано внимание, които характеризираха китайския навик от хилядолетия.

Измежду противоречивите алтернативи за организиране на обществото той даде приоритет на тези, които обещават да бъдат полезни за Китай: от капитализма той заимства безмилостното правило за изпълнение; от комунизма, подчинението на индивида на колективните интереси, диктувани отгоре. Както и да го погледнете, именно на базата на тази политика и на клането [реторика на унгарския автор за събития, които имат разнообразна историческа трактовка, бел.ред.] на площад Тянанмън от юни 1989 г. покълна специална китайска форма на комунистически капитализъм, която излъга всички мъдрости на транзитологията, като се оказа успешна сама по себе си начин, при прилагане на практика сближаване на диаметрално противоположни принципи на социална организация.

В крайна сметка никой не е успял да излезе с теоретично обяснение на случващото се в Китай или дори да се доближи до разгадаването на тайната. Във всеки случай всеки трябва да признае практическите постижения, които Китай трябва да покаже за себе си.

Част от това трябва да е свързано с философията на спокойното действие, толкова различно от западното възприемане на времето, с мека експанзия и скрито влияние - всички те продължават да определят геополитическото отношение на Китай, който набира впечатляваща сила от началото на века. Страната вече е водеща в света по няколко индекса (например по БВП, изразен в паритет на покупателната способност) или поне е на второ място след Съединените щати.

Тя е в крак с технологичното развитие, като копира другите, ако не намери друг начин. Засега – и нека подчертаем засега – тя изостава от съперниците си, включително Русия, само по отношение на военна ударна сила. Като казахме това, не трябва да се съмняваме, че умножаващите се данни относно китайското въоръжение се наблюдават внимателно и с нарастващо безпокойство от съперниците му.

Особено безпокойство е развитието на Китай на „морски флот за сини води“, което означава арсенал от кораби, способни да водят не само крайбрежна, но и в открито море война – красноречиво доказателство, че континентален Китай възнамерява да се превърне в морска суперсила рано или късно.

Накратко, кривата на цикъла на относителните възможности на Китай се покачва стабилно, за разлика от наклонената тенденция в Съединените щати и зигзага на руската графика.

Китай може да следи войната в Украйна от географско разстояние, но без да отрича или отхвърля участието си в глобалната игра и да адаптира отношението си към собствените си интереси, а това може да бъде особено тревожно за Съединените щати.

Що се отнася до Русия, ако иска да бъде реалист по отношение на това, тя не може да си позволи да намали бдителността си, дори ако нейните интереси за момента съвпадат с тези на Китай.

Ами Европа?

За съжаление, този раздел от моето есе може да бъде разгледан накратко. Цикълът на относителната способност на Европа – ако изобщо може да бъде начертан за такова разнообразно образувание – страда от десетилетия, без да показва никакви признаци на подобрение в крилата. Обозримото бъдеще ще бъде решено от противоречивите геополитически амбиции на трите големи сили, всяка в различна фаза от своя цикъл на относителна способност.

Това ще бъде сблъсък между глобални, имперски и макрорегионални интелекти, между арсенали от знания и способности, внесени главно в сблъсъка от Америка, Русия и Китай, без разбира се да пренебрегваме другите участници.

За нас, унгарците, основният геополитически въпрос на двадесет и първи век е и ще бъде дали Европа може да промени траекторията, която следва от дълго време, може би не толкова като въпрос на чиста съдба, колкото поради собствената си неразумност решения и поведение. Една нова утопия едва ли би посочила изхода. Във всеки случай руско-украинският конфликт, който е най-масовата война на континента от 1945 г. насам, меко казано, няма да подобри много шансовете ни.

Бележки:

1 Colin S. Gray, ‘The Continued Primacy of Geography’, Orbis, 2 (1996), 247–276.

2 Yi-Fu Tuan, Space and Place. The Perspective of Experience (

3 Carl Schmitt, Land and Sea [1942], trans. Samuel Garrett Zeitlin (Candor: Telos Press, 2015).

4 Raymond Aron, Peace and War (London: Weidenfeld & Nicholson, 1966).

5 Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge: Harvard University Press, 2001), xi.

6 Carl Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum [1950], trans. G. L. Ulman (Candor: Telos Press, 2006), 41.

7 Robert Gilpin, ‘The Richness of the Tradition of Political Realism’, International Organization, 38 (1984), 290.

8 For details, see Zoltán Cséfalvay, A nagy korszakváltás (The Great Paradigm Shift) (Budapest: Kairosz, 2017).

9 Cf. Norbert Csizmadia, Geofúzió. Miért fontos a földrajz a 21. század gazdasági és geopolitikai világában? (Geofusion: Why Geography Matters in the Economic and Geopolitical World of the Twenty-first Century) (Budapest: Pallas Athéné, 2021), and Geopillanat. A 21. század megismerésének térképe (Geoseconds: A Map for Discovering the Tweny-first Century) (Budapest: L’Harmattan, 2016).

10 Richard O’Brien, Global Financial Integration. The End of Geography (New York: Council on Foreign Relations, 1992).

11 Cf., for instance, Paul Krugman’s relevant works, including End This Depression Now! (New York: W. W. Norton, 2012); The Conscience of a Liberal (New York: W. W. Norton, 2007); The Great Unraveling (New York: W. W. Norton, 2003); and Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization (New York: Random House, 2016).

12 Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography. What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate (New York: Random House, 2013).

13 Tim Marshall, Prisoners of Geography. Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know about Global Politics (London: Elliott and Thompson, 2015).

14 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992).

15 Emily Goldman, Power in Uncertain Times. Strategy in the Fog of Peace (Stanford: Stanford University Press, 2011).

16 Geoffrey Blainey, The Causes of War (New York: Free Press, 1973).

17 Jakub J. Grygiel and A. W. Mitchell, The Unquiet Frontier. Rising Rivals, Vulnerable Allies, and Crisis of American Power (Princeton: Princeton University Press, 2016), 11.

18 Nyikolaj Danyilevszkij, ‘Oroszország és Európa’ [1871], in Oroszország és Európa. Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény (Russia and Europe. Collection of Russian Geopolitical Texts), ed. Ferenc Gazdag (Budapest: Zrínyi, 2004), 71–144.

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели