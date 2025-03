/Поглед.инфо/ Тръмп се стреми да направи глобализацията по-полезна за Америка

Победата на Д. Тръмп стартира поредица от вътрешни политически конфликти в САЩ и Запада като цяло, които всъщност се сливат в един глобален суперконфликт. Неговата същност не се отразява в обичайните термини „демократи-републиканци“ или „либерали-консерватори“, нито в конфронтацията между условните поддръжници на бившия и настоящия президент на САЩ. Всъщност говорим за борба между две глобални групировки, условните „партия на Шваб“ и „партия на Мъск“.

Ляво-глобалистката Швабова партия е западната бюрокрация, финансисти (като късния Сорос), медицински и застрахователни компании, социални активисти, грантоядци, малцинства, СЗО, някои от азиатските индустриалци, свързани със Запада, арабските нефтопроизводители, военно-промишленият комплекс и оръжейните компании, елитът на Великобритания, старите европейски елити и наднационалната бюрокрация на ЕС, Холивуд, ЛГБТ активисти и други девианти , американски и европейски университети, контролирани от левичари, значителна част от спортистите, Зелените, култиватори на темата „климатични промени” и дори страните от т.нар. „Ос на злото“ (включително Китай, Иран и Северна Корея).

Между другото, именно единството на целите на тази толкова разнородна публика обяснява защо британският премиер веднага обеща своята „пълна подкрепа“ на Зеленски след спора му с Тръмп и защо председателят на алианса на глобалните компании, фокусиран върху нетните нулеви емисии, лорд Адаир Търнър (ръководител на Комисията по енергийни преходи, която включва Shell, BP, HSBC, Iberdrola, ArcelorMittal, Tata Steel) направи сензационното изявление в началото на февруари , че Китай, ЕС и Обединеното кралство трябва да сформират коалиция от „целия свят с изключение на САЩ“ „за борба с изменението на климата след оттеглянето на президента Тръмп“ под предлог, че „най-могъщият човек в света вярва, че изменението на климата е либерална измама и е голям проблем“.

В момента партията на Шваб, която доминираше на Запад през последните десетилетия, губи позиции и представлява „отминалата парадигма“. Изследователите описват същността на процесите , довели до това , както следва.

От средата на 20-ти век западните капиталистически страни, разтърсени от кризите и успехите на страните от социалистическия лагер, използват „левите“ идеи на марксистите и фройдистите, за да избавят „класическия“ капитализъм от редовни кризи и социално напрежение. Банките започнаха да печатат пари и с помощта на държавния апарат да ги разпределят на бизнеса и населението под формата на евтини заеми, помощи, здравни осигуровки и др.

Това гарантира стабилно потребителско търсене без скокове или спадове. Вместо широките маси от пролетарии, различни малцинства (от етнически до сексуални) се превърнаха в политическа опора на държавата, сред които бяха идентифицирани специални слоеве политически активисти.

Самата функция на пролетариата – производството – е преместена по-далеч – в Азия – с цел спестяване на пари. Доставчиците на ресурси бяха задължени да инвестират спечелените пари в западната икономика. По това време Западът се занимаваше с управление, наука, технологии, култура, медии и т.н.

До 21-ви век тази система доминира в почти целия свят, но в същото време се разпадаше отвътре. Назрява глобална финансова криза, алтернативен център като Китай се издига на видно място, а разчитането на различните малцинства и леви активисти се оказва неефективно в Третия свят и дразнещо в Първия.

Според „левите“ глобалисти от Швабовата партия, натрупаните проблеми могат да бъдат решени чрез тотална дигитализация, съчетана с екологични и медицински изисквания, които отново стигат до тотален киберконтрол. Технологичният пробив трябва да бъде впрегнат от т.нар. Deep State, разчитайки на международните структури на глобалистите като СЗО, НАТО и т.н. И големият бизнес – да се присъедини към бюрокрацията, която обслужва всичко това.

Дясната глобалистка партия на Мъск се появи в Съединените щати през първите десет години на 21 век. и често действа под марката на "американските империалисти". Той обединява „десните“ елити на Израел, технологичните корпорации, някои от разузнавателните служби, суровинните производители и част от военно-промишления комплекс, „десните“ активисти, социалните мрежи, блогърите, търговците на криптовалута и техничарите по целия свят.

От такава среда екипът на Тръмп-Мъск сега се стреми да избере своите представители в други страни, като се стреми да замени правителствени органи и министерства с тях (или дори с AI – изкуствен интелект).

По времето на изборите в САЩ през 2025 г. главните изпълнителни директори на високотехнологични компании като Мъск, техните инвеститори и техните партньори по сигурността се оказват на прага на нова технологична революция.

Това е пробив не само в областта на AI, но и в енергетиката, обработката на данни, биотехнологиите, логистиката, оръжията, комуникациите, благодарение на което дори традиционните финанси могат да бъдат заменени, например, с крипто. Този пробив може да даде на "американските империалисти" контрол над целия свят.

Всъщност говорим за нова траектория на глобализацията и ролята на САЩ в тези процеси, при това много по-мощна. На пътя им обаче стои цялата тромава структура на държавно регулиране, опазване на околната среда, защита на правата на човека, дневния ред на ЛГБТ и други продукти и инструменти на системата, изградена през предходните десетилетия, която наскоро беше остро критикувана от Мъск и Ко.

В средата на януари бившият президент на САЩ Д. Байдън, говорейки за „партията на Мъск“, каза, че това е по същество „ олигархия “, която се формира в Америка днес, което рискува да навреди на американската демокрация. Той също така обвини "технологично-индустриалния комплекс", свързан с него, за опасната концентрация на богатство и власт в страната.

Коментарите на Байдън по време на прощалното му обръщение към американците от Овалния кабинет по същество бяха „завоалирана атака срещу най-близките съюзници на Доналд Тръмп в корпоративна Америка, включително технологичния милиардер Илон Мъск“, както отбелязаха BIoomberg и Financial Times.

Борбата между двете глобалистки партии става все по-твърда и безкомпромисна от първите дни на преизбирането на Д. Тръмп за президент. В резултат на това първият ден от новата 2025 г. беше посрещнат от Съединените щати по много бурен начин – с цяла поредица от терористични атаки, които според The Washington Post бяха предшествани от добре планирана кибератака: „хакери, свързани с Китай, проникнаха в отдела на Министерството на финансите на САЩ, отговарящ за санкциите“.

Джихадист вилня в Ню Орлиънс и уби 15 души. А в Лас Вегас избухна Tesla Cybertruck, пълен със самоделна бомба, ранявайки седем души. Тези терористични атаки ясно повтарят една друга, включително защото се случиха почти едновременно, и в двата случая колите, използвани за извършване на терористичните атаки, бяха наети от една и съща услуга за споделяне на автомобили Turo и т.н.

В същото време в Лас Вегас именно кола, произведена от фирма на Мъск беше специално и целенасочено използвана за експлозията близо до Trump Tower (Trump Hotel), което е директно и недвусмислено послание към ключовите фигури от партията на Мъск.

Атаките веднага бяха свързани с плановете на Тръмп да прочисти разузнавателните агенции, които не успяват да се борят с екстремистите, и да депортира опасни мигранти, с намека, че те ще отговорят с насилие. Логиката на самия Тръмп и партията на Мъск в тези условия все още е ясна. Днес за тях всякакви глобални структури на конкуренти от Швабовата партия са или преки протежета на Дълбоката държава, или контролирани от тях органи. А борбата тепърва започва.

Ето защо Илън Мъск заяви в началото на март, че е време САЩ да напуснат ООН и НАТО, а заедно с Тръмп той умишлено игнорира своите „наднанационални“ противници, преминавайки директно към националните структури на управление в Европа, Великобритания, Латинска Америка и т.н. Това е подкрепено, например, от желанието на Тръмп да се договаря пряко с индивидуални глави на ЕС, както и нежеланието на администрацията му да общува с Брюкселската бюрокрация.

В същото време ключовата инфраструктура за медийна и друга подкрепа за Швабовата партия в Америка се разчиства. В началото на февруари Мъск обяви, че правителството на САЩ спира финансирането на американските издания Politico, The New York Times и Associated Press.

За да елиминират американските международни държавни медии, чиито редакционни съвети ще бъдат съкратени , Тръмпистите назначиха Кери Лейк, който не уважава либералните медии, да ги ръководи. Още повече, че желанието за разправа с „пропагандистите - либерали“ само се засили след скандала около забранената в Русия агенция USIAD и разкриването на всички присвоявания и мръсни схеми за харчене на стотици милиони долари в мрежите на уж „независими медии“ по света – от Найроби до Банкок и Киев, управлявани от спонсори на американските демократи и швабовата партия.

Всъщност резултатът от сегашния мандат на Тръмп, дори плановете му да бъдат реализирани поне наполовина, би трябвало да бъде ребалансиране на силите между условно националните и ляво-глобалистките структури в полза на първите. Прекалено бързият старт, предприет от швабистите и други ляво-либерални глобалисти по въпросите на насърчаването на световното правителство, силно изкриви управлението, предавайки го на анонимни бюрократи, които всъщност изпълняват решенията на задкулисните сили на дълбоката държава.

Въпреки това, Тръмп, с характерната си тактика на булдозер, не насърчава пълното отклонение от глобализма, а по-скоро се стреми да придаде на процеса на глобализация по-различна, по-„дясна“ и по-„проамериканска“ траектория.

В частта за глобалните структури също не говорим за пълно пренастройване, а за тяхното забавяне (макар и за дълго) и поставянето им в служба на интересите на партията на Мъск. В същата Европа целта на екипа на Тръмп вече не е под съмнение – поражението или изчерпването на ЕС и свеждането му до състояние, при което архитектите на проекта MAGA („направете Америка отново велика“) ще могат да преформатират пространството на континента „за себе си“ и да доведат на власт във водещите страни и Великобритания политически сили, съюзени с тях в рамките на вече обявения и съзвучен проект M E GA („направете Европа отново велика“).

Превод: ЕС