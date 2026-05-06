Джан Гуоцин ще ръководи спасителните операции при експлозията в провинция Хунан

/Поглед.инфо/ Следвайки важните инструкции на генералния секретар Си Дзинпин и изискванията на премиера Ли Цян, на 5 май Джан Гуоцин, член на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Китай, се отправи към град Лиуян, провинция Хунан, където ще ръководи спасителните операции след експлозията във фабриката за фойерверки.

Джан Гуоцин подчерта необходимостта от всеобхватни усилия за издирване на изчезнали лица и идентифициране на жертвите. Той припомни важността на мобилизирането на медицински ресурси за лечение на ранените и минимизиране на инвалидността. Необходими са също търпеливи и щателни грижи за семействата на загиналите и за справяне с последствията.

Вицепремиерът призова за създаването на екип за разследване на произшествия към Държавния съвет, който да разследва причините за инцидента и потърси отговорност от виновните. Необходимо е и подобряване на стандартите за оценка на опасностите, повишаване на професионализма и проникването на разследването на риска и опасностите в ключови индустрии с цел решително предотвратяване и ограничаване на появата на сериозни аварии.