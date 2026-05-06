LONGi с престижно отличие за иновации на Седмицата на климата в Шанхай

Този проект, внедрен успешно в няколко бази на компанията, оптимизира използването на топлинна енергия чрез възстановяване на отпадна топлина от процесите, превръщайки зимното отопление от зависимо от външни ресурси в напълно автономно.
Инициативата „Фар на климата“, стартирана през 2024 г. от Rockwell Automation и Shanghai Climate Week, се фокусира върху екологичната трансформация чрез интелигентно производство и дигитални технологии, като тази година бяха сертифицирани 42 изключителни проекта от над 500 кандидатури.
По време на събитието д-р Сие Тиен, генерален мениджър в LONGi, подчерта, че климатичните действия са в основата на корпоративната стратегия на компанията, която вече е интегрирала управлението на климатичните промени на ниво борд на директорите. Компанията не само намалява собственото си енергийно потребление чрез дигитализация, но и подпомага своите доставчици в намаляването на разхода на въглерод, докато същевременно развива цялостна екосистема за зелена енергия чрез комбинация от соларни технологии, съхранение на енергия и водород.
LONGi потвърди ангажимента си към „прозрачна и печеливша“ декарбонизация, залагайки на глобално сътрудничество и овластяване на местните общности чрез обучение и изграждане на капацитет в сектора на възобновяемата енергия.