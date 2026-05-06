SCMP: ЕС подготвя ново „търговско оръжие“ срещу китайския свръхкапацитет

/Поглед.инфо/ Брюксел активно търси подкрепа от индустриални групи в ЕС за ново „търговско оръжие“, насочено към противодействие на китайския „свръхкапацитет“, съобщи на 5 май изданието South China Morning Post (SCMP). Предложената мярка, която остава строго поверителна, се очаква да бъде представена на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до 29 май. След това тя ще бъде обсъдена от комисията в специален дебат за Китай, след като сесията беше предварително отложена от април, тъй като комисарите приоритизираха кризата в Близкия изток, се казва в материала на SCMP.

Според изданието, новият инструмент може да бъде представен на лидерите на срещата на върха на Европейския съвет в средата на юни, което е необходимо за започване на период на изпълнение, който може да отнеме месеци или години.

Информацията се появява в момент, когато Брюксел през последните месеци засили своите мерките, насочени към китайски предприятия, включително чрез Регламента за чуждестранните субсидии, предложени ревизии на Акта за киберсигурност и Акта за индустриалния ускорител.

Китайски експерти обаче предупреждават, че новият ход на Брюксел може сериозно да увреди двустранните търговски отношения и да дестабилизира глобалния икономически ред. Според тях, продължителните щети върху търговското сътрудничество рискуват да нанесат съществена вреда на по-широките двустранни отношения и могат да провалят перспективите за тяхното нормално развитие.