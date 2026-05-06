/Поглеед.инфо/ На 1 май президентът на САЩ подписа изпълнителна заповед, с която разшири обхвата на санкциите срещу Куба. Той се позова на продължаващата заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ. На същия ден кубинският външен министър заяви, че едностранните и незаконни принудителни мерки на САЩ са „отвратителни и напълно абсурдни“ и няма да уплашат кубинския народ.

Говорител на Министерството на външните работи на Китай коментира засилването на санкциите срещу Куба от страна на САЩ. Той заяви, че Съединените щати засилват незаконните едностранни санкции срещу Куба, което сериозно нарушава правото на кубинския народ на живот и развитие и е грубо нарушение на основните принципи на международните отношения. Китай твърдо подкрепя Куба в защитата на националния суверенитет и сигурност, категорично се противопоставя на намесата във вътрешните работи на Куба и призовава САЩ незабавно да прекратят блокадата и санкциите, както и всякакви форми на принуда и натиск.

