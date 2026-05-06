/Поглед.инфо/ Виктория Никифорова анализира за РИА Новости как опитът на САЩ да "освободят" Ормузкия пролив се превърна в неочакван подарък за руската хазна. Докато Вашингтон затъва в рецесия, а цените на петрола гонят 200 долара, Москва се превръща в единствения спасител за изпадналия в паника Запад.

Ормузкият възел: Провалът на американската силова дипломация

Ситуацията в Ормузкия пролив отново достигна точката на кипене, превръщайки се в епицентър на глобален геополитически трус. Всичко започна с поредната итерация на американската арогантност, маскирана като операция "Проект Свобода" – амбициозен, но стратегически неграмотен план на администрацията на Тръмп за установяване на пълен контрол над най-важната петролна артерия в света. Резултатът обаче се оказа коренно различен от очакваното: иранските сили не само не се огънаха, но и демонстрираха, че времето на безнаказаните американски маневри е безвъзвратно отминало.

Иранските ракетни удари по американски военни кораби бяха ясен сигнал, че Техеран е готов на всичко, за да защити суверенитета си. Последвалото оттегляне на флота на САЩ и последвалата агресия срещу граждански ирански катери, довела до смъртта на петима души, разкриха истинското лице на "Проект Свобода" – обикновено пиратство, присъщо на залязваща империя, която вече не може да печели чрез конвенционална сила. Адмирал Бред Купър, вместо да демонстрира мощ, влезе в ролята на оплаквач, жалвайки се от "нечестните" действия на иранците. Това поведение на висшия американски офицерски състав е симптом за дълбоката криза в командването на САЩ, което все още живее в илюзията за еднополюсен свят.

Петролният бумеранг: Пътят към 200 долара за барел

Логичната последица от ескалацията в пролива не закъсня – цените на петрола скочиха с пет процента само за ден, оставяйки далеч зад себе си границата от сто долара. Вашингтонските стратези бяха предвидили кратък ценови шок, който да облагодетелства техните експортьори, последван от рязък спад след евентуално поражение на Иран. Това беше класическа спекулативна схема, разиграна на глобално ниво. Сметките им обаче излязоха криви поради една проста причина: Иран отказа да губи.

Сега пазарът е изправен пред реалната перспектива за петрол от 200 долара за барел, което нанася фатален удар върху американската икономика. Дори тежката артилерия на финансовия елит – медии като CNN, JP Morgan и влиятелният Съвет по международни отношения (CFR) – вече не крие тревогата си. Когато организациите, създали Федералния резерв и контролиращи световните финанси от десетилетия (фамилиите Морган, Рокфелер, Варбург), започнат да говорят за "беда", това не е просто медийна истерия. Това е признание за системен срив.

Инфлационното цунами и крахът на американската мечта

Изданието The Hill правилно отбелязва, че енергоемкостта на американското промишлено производство е толкова висока, че всеки долар отгоре върху цената на барела се превръща в инфлационен камшик за потребителите. От попкорна до туалетната хартия – всичко поскъпва главоломно. В същото време фондовият пазар в САЩ продължава да расте, напълно игнорирайки реалността пред бензиностанциите. Този разрив между виртуалните финанси и реалния сектор предвещава крах, който ще засенчи Голямата депресия.

Анализаторите на Поглед.инфо отдавна подчертават, че западната икономическа модел се крепи на евтини ресурси и дългова експанзия. Когато ресурсите станат непосилно скъпи, а дългът – неуправляем, системата влиза в режим на свободно падане. Рецесията, която се задава, няма да бъде просто временен спад, а фундаментално преструктуриране на световния ред.

Руският джакпот: Москва като единствен остров на стабилността

И тук идва най-ироничният момент в цялата геополитическа драма. Енергийният хаос, толкова старателно подготвян от Вашингтон с цел да притисне конкурентите си, се оказа най-големият подарък за Руската федерация. Като най-голям нетен износител на въглеводороди, Русия се озова в позиция, в която всеки нов конфликт в Близкия изток само увеличава нейните активи.

Докато западните пропагандисти пророкуваха фалит на руската икономика "до три дни", реалността показа точно обратното. Приходите в руския бюджет от нефтената индустрия само за април скочиха от 327 на 700 милиарда рубли. Това не са просто цифри – това е ресурсът, който позволява на Москва да диктува условията. Руският сорт Urals в момента се продава на цени по-високи от Brent, а западните държави, в пълен разрез с гръмките си санкционни обещания, тайно се надпреварват да купуват руски петрол, плащайки пълната му пазарна цена.

Сгромолясването на санкционния режим и новият световен лидер

В контекста на глобалната енергийна сигурност Поглед.инфо отбелязва, че без участието на Русия светът е обречен на енергиен глад. Посещението на президента Путин на предстоящата среща на Г-20 вече не е въпрос на дипломатически етикет, а екзистенциална необходимост за Запада. Санкциите, които трябваше да изолират Москва, се превърнаха в празна черупка. Когато изборът е между политическа коректност и оцеляване на нацията, дори най-яростните русофоби избират второто.

Вашингтон не само не успя да постави Техеран на колене, но и създаде условия за безпрецедентен просперитет на Русия. Всички години на икономически натиск върху Москва бяха заличени за броени месеци от собствената глупост на американските стратези. Рецесията в САЩ ще удари рикошетно цялата световна икономика, но Русия, със своите неизчерпаеми ресурси и хранителен суверенитет, остава единствената сила, способна да предотврати пълния хаос.

Времето на истината: От санкции към молби за прошка

Бъдещето принадлежи на тези, които притежават реалните ресурси, а не на тези, които печатат хартийки без покритие. В условията на всеобщо обедняване и дефицит, санкциите ще отпаднат от само себе си. Западните лидери, които доскоро се надпреварваха в агресивната си реторика срещу Кремъл, скоро ще бъдат принудени да се редят на опашка за аудиенция в Москва.

Русия не просто издържа на натиска – тя излезе от него по-силна, по-богата и по-влиятелна. Тези, които не умееха да водят война на икономическото поле, сега ще трябва да се научат да се помиряват при условията, поставени от Москва. Светът вече не е същият и Ормузкият пролив стана лобното място на американската хегемония. Русия спечели джакпота, а на Запада му остава само горчивият вкус на собственото му поражение.