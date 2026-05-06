Китайският външен министър Уан И проведе среща с Абас Арагчи

/Поглед.инфо/ Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай, се срещна и разговаря с външния министър на Иран Абас Арагчи днес в Пекин.

Арагчи заяви, че фактите показват невъзможността политическите кризи да бъдат решени с военни средства. Иран ще продължи твърдо да защитава националния си суверенитет и достойнство, като същевременно ще търси чрез мирни преговори натрупване на консенсус и всеобхватно, трайно решение. Той изрази висока оценка за четирите предложения на председателя Си Дзинпин относно поддържането и насърчаването на мира и стабилността в региона. Арагчи подчерта доверието на Иран към Китай и изрази очаквания Пекин да играе активна роля за насърчаване на мира и прекратяване на конфликта, както и да продължи да подкрепя изграждане на нова регионална архитектура след конфликта, съчетаваща развитие и сигурност.

Уан И потвърди принципната позиция на Китай по въпроса за Иран и подчерта, че от началото на конфликта неговата страна активно насърчава диалог и преговори. Той заяви, че Китай подкрепя усилията на Иран за защита на националния суверенитет и сигурност и оценява готовността на Техеран да търси политическо решение чрез дипломатически средства.

Уан И подчерта, че Китай е надежден стратегически партньор на Иран и изрази готовност за укрепване на политическото доверие, поддържане и засилване на контактите на високо равнище, задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество във всички области и продължаване на развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни.

Външните министри обмениха мнения и по други международни и регионални въпроси от взаимен интерес.