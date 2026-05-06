Над 11,2 милиона влизания и излизания от страната по време на майските празници

/Поглед.инфо/ Според Националната имиграционна администрация, по време на тазгодишните почивни дни около 1 май граничните инспекционни органи в цялата страна са обработили 11,279 милиона влизания и излизания на китайски и чуждестранни граждани. Това е средно над 2,25 милиона на ден, което е увеличение с 3,5% в сравнение с миналогодишния период. Пиковият ден е бил 2 май, достигайки 2,53 милиона влизания и излизания.

Над 1,25 милиона са чуждестранни граждани, влизащи или излизащи от страната, което е с 12,5% повече в сравнение със същия период на миналата година. Сред тях 436 000 са имали право на безвизово влизане – ръст от 14,7% повече в сравнение със същия период на миналата година. По време на почивните дни за 1 май процедурите за влизане и излизане в пропускателни пунктове в цялата страна бяха безопасни, ефикасни, стабилни и организирани.

