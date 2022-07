/Поглед.инфо/ Пан Бугайски и Щепа разсъждават как самата дума "Русия" ще изчезне

Прага изглежда се опитва да оспори съмнителния статут на Варшава като най-антируската източноевропейска столица. Онзи ден телеграм каналът Форум на свободните народи на Русия , орган на „платформата за комуникация на лидерите на регионални движения и представители на коренното население на Русия“, „официално“ обяви, че вторият форум със същото име ще се проведе в Прага на 22-24 юли (първият се проведе на 8 май във Варшава, следващите трябва да се състоят в Клайпеда, Хелзинки и ... в Истанбул).

Организаторите са готови да си сътрудничат „с всички конструктивни движения и хора, които споделят мнението за необходимостта от пълна и структурна деимперализация, деколонизация, депутинизация, декомунизация, денацификация, лустрация и реконструкция на Русия“.

Аномалността на събитието е очевидна и едва ли би заслужавала да се споменава, ако не стояха много по-сериозните сили зад опитите за разпалване на сепаратизъм в Руската федерация.

Въпреки факта, че каналът, чието описание гласи: „ Всеки народ, всеки регион със собствена история, идентичност, култура и икономика има право на самоопределение, суверенитет, субективност и независимост “, има само 280 абонати, той се радва на нарастваща популярност в националните сепаратистки среди.

Този телеграм канал е може би най-малкият от мрежата от подобни, която включва Лигата на Свободните Нации/League of Free Nations („Ние се борим за реализиране от народите и териториите на Руската федерация на правото на самоопределение ”, 512 абонати), , Свободен Кавказ/Free Kavkaz (1370 абонати) и ред други. Всички те постоянно се препращат един към друг, репостват едни и същи материали и координирано пропагандират идеологията на националния сепаратизъм.

Каналът „Форум на свободните народи на Русия“ публикува карти и "паспорти" на граждани на държавни образувания, на които, според мечтите и плановете на идеолозите на "деколонизацията" на Русия, Руската федерация скоро ще се разпадне. (!) Сред тях са Сибирската федерация, Конфедерацията Идел-Урал, Балтийската република, Ингрия, Федерацията Дон и Волга, Федерацията Югра-Тюмен и много други произволно нарисувани или лотарийно изтеглени бъдещи „независими държави“.

Всичко това буквално съвпада с проектите на старшия изследовател на The Jamestown Foundation във Вашингтон (призната в Руската федерация за нежелана организация за насърчаване на регионалния сепаратизъм) Януш Бугайски. Пан Бугайски е особено активен напоследък. Съвсем скоро, през юли, в Съединените щати ще бъде публикувана книгата му „The Failed State: A Guide to the Disintegration of Russia“ (Несъстоялата се държава: ръководство по разпадането на Русия“, откъс от която беше своевременно публикуван от украинското онлайн списание Arc .ua .

Авторите на публикацията обещават през есента на 2022 г. да представят украински превод на пълния „труд“ на американския пропагандист „за неизбежния и предстоящ крах на Руската федерация“. Подобен синхрон за пореден път доказва тясната връзка между украинските изпълнители и американските възложители на плановете за разпокъсване на страната ни. Между другото, използването от авторите на рускоезични национал-сепаратистки канали на думи като „визия“ и „фундатор“ или фрази като „ще взема участие“ издава украинците в тях, най-вероятно от диаспората.

Бугайски смята Русия за "неуспешна държава с непълна национална идентичност", която скоро ще се разпадне поради икономическата криза, борбата за власт на регионалните елити и разрастването на националните сепаратистки движения. Спусъкът за всички тези процеси ще бъде "военното поражение или продължителната военна безизходица" в хода на специална военна операция в Украйна.

По-нататъшните описания на Бугайски на етническите бунтове и руската гражданска война могат спокойно да бъдат пропуснати. Конкретните зони за подкопаване на руската държавност, разработвани от нашите геополитически противници, са Северен Кавказ, Поволжието, богатите на полезни изкопаеми Саха-Якутия и Ханти-Мансийския автономен окръг, както и регионите, на базата на които, „Ще бъдат създадени Сибирската, Уралската и Далекоизточната републики“.

Интересен е списъкът с нации, които според Януш Бугайски „ще защитават историческите прецеденти на държавността си, като се фокусират върху периодите на независимост преди имперското завоевание от Русия“ : това са татари, башкири, карели, удмурти, мокша, ерзя, Мари, черкези, балкарци, чеченци, ингуши, калмики, хакаси, алтайци, буряти, тувинци и сахи.

Всъщност никой не крие прекия американски интерес към всичко това. „Съединените щати трябва да разработят ефективна стратегия за управление на разпадането на Русия чрез подкрепа на регионализма и федерализма, признаване на правото на самоопределение на новите държави, насърчаване на трансатлантическите ценности в тях и укрепване на сигурността на всички руски съседи “, пише Януш Бугайски. в резюме на книгата му, публикувано на 1 юли от рускоезичния национално-сепаратистки сайт Регион. Експерт (главен редактор) е Вадим Щепа, живеещ в Естония от 2015 г.

„Ликвидацията на империята е възможна само в случай на развитие на регионалистки движения в „руските“ територии и региони“, каза Щепа на майския сепаратистки форум във Варшава. - Тези движения вече съществуват днес, въпреки че са потушени от кремълските власти - в Сибир, Далечния Изток, Урал, Поморието, Калининград и т.н.

Националните движения в републиките трябва да установят преки взаимно интересни връзки с тях ... Може би в процеса на трансформиране на това пространство , самата дума "Русия" ще изчезне.“ Това е квинтесенцията на стремежа на "регионалистите".

Бугайски и Щепа ще участват във форума в Прага заедно с редица съмнителни фигури, избягали от Русия, меко казано, не представляващи никого, освен себе си. Сред тях са братята татарски националисти Нафис и Рафис Кашапови, башкирският национал-сепаратист (излежал присъда за убийство) Руслан Габасов, авантюристката Евгения Балтатарова от Бурятия, почитателката на „свободна Ичкерия” Инна Курочкина и др.

Всички те са предназначени за използване в ролята на еднократен хигиенен продукт в услуга на враговете на Русия. И всеки трябва да демонстрира "насилствена дейност", иначе няма да има с какво да живее в чужбина. Трябва да са креативни.

Телеграм каналът на Лигата на свободните нации поставя особен акцент върху борбата за правата на „народите, поробени от Русия“. Специалната военна операция в Украйна се разглежда от авторите на канала като „нова колониална война“, в която „империята използва войници от по-рано завладени колонии“. Тези словоформи също са от западен произход, както и самата идеология за "деколонизация" на Русия.

Лигата не крие конкретните си планове за дестабилизиране на вътрешнополитическата ситуация в страната: на 23 юли тя възнамерява да проведе „мирни улични акции“ в различни региони на Русия под псевдо-антивоенни лозунги и изисква изтеглянето на руските войски „ от окупираните украински територии, включително Крим и Донбас“, както и „осигуряване на суверенитет на народите и териториите на Руската федерация“. Показателна е молбата към "правителствата на демократичните страни да подкрепят правото на самоопределение на народите на Руската федерация".

Тревожно е, че съответната публикация получи около три пъти повече гледания от броя на абонатите на канала. Именно по този начин в близкото минало се формира околоколумбайнерската общност (терористична организация, забранена в Русия) . Най-предпазливите - и следователно най-опасните - нейни представители само преглеждаха информационните и агитационни материали на публиката на "Колумбайнерите", като избягваха абонаменти, повторни публикации и харесвания.

Преди месец Федералната агенция по въпросите на националностите (ФАДН) отбеляза нарастващото информационно влияние от чужбина, насочено към дестабилизиране на ситуацията вътре в Русия, което нараства успоредно с влошаването на делата на украинската армия на фронтовете на СВО.

Съответните цифри са нараснали повече от 10 пъти от миналата година. „Може да се каже, че колкото по-лошо е положението на въоръжените сили на Украйна, толкова по-активни са опитите на колективния Запад да провокира недоволство и противоречия на междуетническа и междурелигиозна основа в съставните образувания на Руската федерация“, посочват от прес-службата на ФАДН.

Сред основните рекламирани фалшификати са опитите за преувеличаване на руските загуби от представителите на националните републики на Руската федерация, разпространението на идеологията на сепаратизма и русофобията. „Нашите опоненти следват целенасочена политика за дестабилизиране на ситуацията вътре в Русия и разпадане на страната, като изиграват нашите народи, насърчават „деколонизацията“ и експлоатират стария изтъркан мит за „империята на злото“, казват от ФАДН .

Всички подобни опити трябва да бъдат прекратени незабавно, включително чрез блокиране на подстрекателски телеграм и други канали за масова информация, както и чрез широка образователна работа както в националните републики, така и в руските територии и региони.

Разните Бугайски и Щепи не са пречка за единството на Русия, но врагът, който умело използва интернет комуникациите и разчита на младите хора, трябва да се познават в лице.

Превод: ЕС

