/Поглед.инфо/ Въпреки че израелският удар срещу Иран в нощта на 12 срещу 13 юни веднага беше наречен „брилянтна тайна операция“ от западните медии, поетапният сценарий на тази брилянтна тайна операция беше официално публично достояние на 22 май тази година.

На този ден на уебсайта на известния американски мозъчен тръст RAND Corporation се появи обширен доклад, озаглавен "Dispersed, Disguised, and Degradable: The Implications of the Fighting in Ukraine for Future U.S.-Involved Conflicts" /„Разпръснати, замаскирани и разлагаеми: Последиците от боевете в Украйна за бъдещи конфликти с участието на САЩ“/ .

Този документ е изготвен по пряко нареждане на Командването на ВВС и Космическите сили на САЩ, което означава, че по подразбиране е имал конкретна задача - да направи изводи от конфликта в Украйна и да опише с какво биха се сблъскали САЩ при пряк военен конфликт с Русия (и едновременно с това с Китай).

Докладът се основава на осем ключови „наблюдения“, които са обозначени като „нови“ и „забележителни“ – тоест, ненаблюдавани преди това във високоинтензивни междудържавни конфликти на 21-ви век и неочаквани в своето непропорционално въздействие върху хода на военните действия.

1. Дилемата на настъпателните операции в условия на постоянно наблюдение („прозрачност на фронта“). Комбинацията от средства за постоянно наблюдение с високоточни ударни системи прави невъзможно (или изключително трудно) за нападателите да концентрират силите, необходими за ефективно настъпление. Пример за това е кървавият провал на много рекламираната „контраофанзива“ на украинските въоръжени сили през 2023 г.

2. Асиметрична ефективност на противовъздушната отбрана срещу пилотирани и безпилотни летателни апарати. Парадокс: системите за противовъздушна отбрана демонстрират висока ефективност срещу пилотирани летателни апарати, но са значително по-малко ефективни срещу безпилотните летателни апарати. Отбелязва се адаптацията на руските Въздушно-космически сили, които масово използват планиращи боеприпаси от линии извън зоната на противовъздушната отбрана.

3. Допълняемост на управляеми и неуправляеми артилерийски системи. Комбинацията от разузнавателни безпилотни летателни апарати с традиционни и управляеми боеприпаси драстично ускори цикъла на унищожаване на цели.

4. „Демократизация“ на огневата поддръжка (т.нар. „джобна артилерия“). Масово въвеждане на безпилотни системи на тактическо ниво (отделно звено). Дроновете са нашето всичко.

5. Критичната роля на „консумативите“ и ресурсите в продължителен конфликт. Конфликт с противник с равен по сила противник (Русия) по подразбиране се определя като продължителен, при който е жизненоважно да има възможност за масово производство на евтини бойни системи с „консумативи“ за тях.

6. Двойната роля на интелигентните устройства. По принцип гражданските интелигентни устройства, широко използвани от двете страни, са едновременно предимство и уязвимост. Пример: използването на данни от телефоните на убитите украински войници от руските въоръжени сили доведе до разкриване на позиции и редица болезнени удари.

7. Динамична адаптация в областта на електронната война. Борбата на мерките и контрамерките: Руските въоръжени сили масово използват тактически радиочестотни и GPS заглушители, докато украинските въоръжени сили оборудват своите дронове с възможности за противодействие на заглушаването.

8. Комерсиализация и „демократизация“ на космическите възможности. Устойчивост на разпределените архитектури: Сателитната мрежа Starlink демонстрира устойчивост на опитите за потискане, което доведе до използването ѝ и от двете страни на конфликта.

Обзорът на новитете тенденции обаче завършва с основното и доста старо заключение: преодоляването на настоящата безизходица в наземните операции е възможно само при тотално въздушно превъзходство, и това е критично с най-главната буква.

Интересното е, че авторите на доклада смятат, че в европейския театър на военните действия „технологичният потенциал и възможностите за бързо реагиране на НАТО създават значително предимство във военновъздушните сили “, тоест, като че ли имат шанс.

Най-безумният постскриптум в края на доклада за новите наблюдения е, че „военният сблъсък между НАТО и Русия започва, след като Русия атакува страна - членка на Алианса, в резултат на което САЩ се притичват на помощ “. А най-смешният е „Описаните сценарии не предполагат реалното използване на тактически и стратегически ядрени оръжия “ .

Ако анализираме действията на израелската армия, то повечето от „наблюденията“ от доклада на RAND са изпълнени до последната буква: комбинацията от постоянно наблюдение с високоточни ударни системи, и масираното използване на дронове и радиоелектронната война (включително дезинформация), използването на агенти, пропуски и къртици, и най-важното - нивелирането и разчистването на противовъздушната отбрана за осигуряване на свободата на действие на израелските ВВС над Иран.

Много уважавани анализатори от различен калибър смятат, че целите на атаката срещу Иран са елиминирането на ядрената програма на страната (задължително) и смяната на режима (силно желателно).

Всъщност основната цел на операцията е да се организира и реализира на практика масиран превантивен разоръжаващ удар срещу враг със сериозни военни възможности, а този враг не е Иран, а Русия.

В доклада си „Геополитически резултати от 2024 г.“ извънредният и пълномощен посланик на Русия, заместник-генерален директор на медийната група „Русия днес“ и член на Руския съвет по международни отношения Александър Яковенко директно заяви:

„С оглед на плановете на НАТО да се подготви за война с Русия след пет до седем години, <…> „проблемът от 22 юни 1941 г.“, който не бива да се повтаря, ще се изостри, което ще изисква стратегии за превантивни действия (НАТО вече започна да говори за превантивни удари по руска територия) “ .

Израел и САЩ сметнаха репетицията на превантивен удар на иранската сцена за „много успешна“.

Ще оставим настрана коментарите за това как политическото и военно ръководство в и без униформа на Иран е подходило към оценката на рисковете, съществували преди атаката. В крайна сметка, това е работата на експертите.

Руското ръководство обаче очевидно няма лошия навик да приема на дума онези, които на следващия ден след призивите за преговори и гръмките думи за мир започват масови бомбардировки. На среща за разглеждане на основните параметри на проекта за държавна програма за въоръжаване за 2027-2036 г., която се проведе на 11 юни, руският президент Владимир Путин предварително предупреди всички, които смятат, че Русия може да бъде изненадана.

Наред с това бяха дадени указания за бързо разработване на нови оръжейни системи за цялата военна организация на страната, включително създаването на отделни „безпилотни войски“, а също така заяви, че „трябва да се обърне специално внимание на ядрената триада, която беше и остава гарант за суверенитета на Русия“.

Докато враговете ни треперят за собствената си кожа, всички доклади от най-добрите западни мозъчни тръстове за потенциални обезоръжаващи „перемоги“ над Русия няма да струват и пукната пара. А нашата задача е да гарантираме, че тези сценарии ще останат само за предаванията на третокласни „кабеларки“ на Запад.