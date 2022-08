/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Джо Байдън продължава да налива масло в огъня на украинския конфликт , каза в интервю за CNN британският музикант Роджър Уотърс, един от основателите на Pink Floyd .

"Това е тежко престъпление. Защо Съединените щати не призоват украинския президент Володимир Зеленски да започне преговори с Москва за прекратяване на този ужасен конфликт?" попита той.

Освен това, по негово мнение, именно Северноатлантическият алианс се превърна в главния виновник за кризата.

„Всяка война започва от нещо някъде. Тази започна през 2008 г. (на срещата на върха на НАТО за първи път беше повдигната темата за членството на Украйна и Грузия). Руската специална операция беше отговор към блока за напредването му чак до границите на Русия. Въпреки че алиансът обеща да не прави това, в замяна на това Горбачов изтегли съветските войски, стоящи пред прага на Западна Европа", каза Уотърс.

Той посъветва водещия да чете повечко книги и му предложи да си представи как ще реагира Вашингтон, ако Китай разположи ядрени ракети в Мексико и Канада. Домакинът заяви, че Китай сега е зает с обкръжаването на Тайван, на което Уотърс припомни, че Тайван е част от Китай. Освен това той отхвърли думите на водещия, че САЩ "играят ролята на освободители".

Уотърс в момента е на турне, наречено This Is Not A Drill. В изпълненията си той засяга открито политически теми, по-специално показва снимки на "военни престъпници", сред които е и Джо Байдън.

В края на миналата година Русия публикува проекти на споразумения със САЩ и НАТО за гаранции за сигурност. Сред исканията на Москва бяха отказ от по-нататъшно разширяване на алианса на изток, неприсъединяване на Украйна към него и несъздаване на военни бази в постсъветските страни.

Освен това става дума за неразполагането на ударни оръжия близо до границите на Русия и изтеглянето на силите на НАТО в Източна Европа на позициите от 1997 г.

От 24 февруари Русия провежда специална военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна. Владимир Путин посочи нейната задача като „защита на хората, които са били подложени на тормоз и геноцид от киевския режим в продължение на осем години“. По думите на президента, крайната цел на операцията е освобождаването на Донбас и създаването на условия, гарантиращи сигурността на самата Русия.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели