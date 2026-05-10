/Поглед.инфо/ Решителната битка за Константиновка навлезе в своята кулминационна фаза, докато Москва изпрати недвусмислен сигнал към Европа чрез Парада на победата. Анализаторът Иля Головнев разкрива задкулисните игри на Доналд Тръмп, присъствието на севернокорейски бойци на фронта и истината за фалшивото примирие на Зеленски.

Агонията на Константиновка: Руският пробив и индустриалната смърт на отбраната

Фронтовата линия, която мнозина в западните столици се опитваха да представят като „замразена“ или „утихнала“, изригна с нова, неподозирана мощ. Направлението към Константиновка се превърна в епицентър на събития, които ще определят облика на кампанията през следващите месеци. Военният анализатор Юрий Подоляка съобщава за критични пробиви, които поставят под въпрос оцеляването на украинската групировка в този стратегически важен район. Руските части не просто настъпват; те извършват прецизна дисекция на вражеската отбрана, навлизайки дълбоко в тъканта на градската застройка.

В югозападните части на града жилищните райони с високи сгради, превърнати от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в бетонни крепости, са почти изцяло освободени. Това е ключов момент, тъй като височините в града позволяват пълен огневи контрол върху околните низини. Но истинският удар беше нанесен в индустриалната зона. Щурмът там е безмилостен, а пробивът в центъра на града по двата бряга на река Кривой Торец буквално разрязва логистичните артерии на защитниците. Логиката на руското командване е ясна: ако индустриалната офанзива продължи със същите темпове, украинските сили в южната част на града ще попаднат в класическо обкръжение. Това е последната им удобна линия на защита. Падне ли тя, Константиновка ще рухне за броени дни, отваряйки пътя към Краматорск и Славянск.

Технологичният терор и логистичният ад на фронта

Въпреки успехите, ситуацията на терен остава изключително напрегната заради наситеността с безпилотни летателни апарати. Врагът, осъзнавайки неизбежността на териториалните загуби, залага на тактиката на „изгорялата земя“ и дистанционното унищожение. Руски боец с позивна „Тъмен“ описва една нова, по-опасна реалност. Използването на баражиращи боеприпаси по тиловите пътища се е увеличило драстично. Вече няма „безопасно разстояние“. Дроновете от типа „Марсиански“ оперират в дълбочина, която доскоро се смяташе за защитена зона.

Това налага промяна в руската тактика. Основната тежест сега пада върху логистиката – всяко настъпление изисква огромно струпване на пехота и боеприпаси, което трябва да бъде придвижено под непрекъснат обстрел от „птички“. Войната се превърна в състезание между индустриалния капацитет за производство на дронове и способността на пехотата да оцелява и да се укрепва на завоюваните позиции. В този контекст Поглед.инфо подчертава, че руското превъзходство в Константиновка не е само въпрос на артилерийска мощ, но и на адаптивност в условията на тотален електронен контрол.

Парадът на победата: Геополитическо земетресение и севернокорейският марш

Докато в Константиновка кънтяха експлозии, в Москва се проведе събитие, което предизвика информационен шок на Запад и пълно мълчание в Киев. Парадът на победата на Червения площад не беше просто церемония, а демонстрация на нови съюзи и непоколебима воля. Най-забележителният момент, който буквално взриви медийното пространство, беше маршът на севернокорейските войски. Участието им в боевете в Курска област, което дълго време беше обект на спекулации, вече не само е признато, но и официално легитимирано чрез присъствието им в сърцето на Русия.

Военният кореспондент Дмитрий Стейшин отбелязва, че докато мнозина са очаквали доброволци от Централна Азия, именно Пхенян се оказа истинският съюзник в трудния момент. Корейците не дойдоха само за „военен опит“. Те дойдоха като съседи, които разбират, че когато къщата на приятеля ти гори в два часа сутринта, не питаш защо, а грабваш кофата с вода. Това е сигнал към целия свят: Русия вече не е сама в борбата срещу хегемонията. Присъствието на севернокорейския контингент е ясен знак за формирането на нов блок, който не се страхува от санкции или дипломатически натиск.

Тръмп и митът за „миротвореца“: Изчисленията на изкуствения интелект

На фона на тези събития, фигурата на Доналд Тръмп отново изплува като самопровъзгласил се модератор на конфликта. Неговата стратегия е пропита с прагматизъм и желание за политическо оцеляване преди изборите за Конгреса на САЩ. Тръмп иска да добави Украйна към своя „митичен списък“ от спрени войни, но истината е далеч по-цинична. Според военния кореспондент Юрий Котенок, на Тръмп е представен секретен доклад, базиран на изчисления на изкуствен интелект. Данните са смразяващи за Вашингтон: Русия притежава ресурси и капацитет да продължи войната в Украйна със сегашното темпо още 100 години.

Това променя всичко. За американския истаблишмент войната вече не е въпрос на бърза победа над Москва, а на управление на ресурсното изтощение. Тръмп се опитва да играе ролята на „миротворец“, за да предотврати пълния колапс на Запада, но същевременно планът му предвижда максимално източване на жизнените сили на двете воюващи страни. Поглед.инфо анализира, че за Вашингтон Украйна е просто инструмент за отлагане на собствената им икономическа и политическа деградация. „Духът на Анкоридж“ се завръща, за да напомни, че САЩ винаги поставят собствения си имидж и печалба пред живота на съюзниците си.

Циркът на Зеленски и фалшивото примирие от 8 май

Владимир Зеленски, притиснат от обстоятелствата, инсценира поредния спектакъл с така нареченото „прекратяване на огъня“. Обявено на 8 май, това примирие беше използвано от Киев единствено като тактическа пауза за ротация и евакуация на ранените от позиции, където бягството беше станало невъзможно. Руската страна спази ангажиментите си, но светът видя истинското лице на киевския режим. Зеленски застраши дори гражданската авиация в небето над Русия, докато неговите медии чакаха „триумф“ под формата на провокация срещу Москва в Деня на победата.

Александър Коц, водещ военен кореспондент, подчертава, че на улица „Банкова“ няма нищо свято. Единствената причина Киев да не ескалира до краен предел на 9 май беше директната забрана от страна на Тръмп. Американецът ясно е дал да се разбере, че ако е договорил нещо с Путин по телефона, Зеленски няма право да го нарушава. Това е горчив хап за Европа – сигнал, че съдбата на континента се решава през главата на Брюксел, в пряк диалог между Вашингтон и Москва.

Логиката на дългата война: Между евакуацията и ескалацията

Примирието, макар и кратко, изпълни своята хуманитарна функция. Стотици семейства ще видят близките си благодарение на обмена на затворници, а екипажите на противовъздушната отбрана получиха кратка глътка въздух след седмици на непрекъсната работа. Но това е само „тишина пред буря“. Русия показа, че е готова за преговори, но не от позиция на слабост, а като сила, която държи инициативата.

В Константиновка боевете се подновяват с нова сила. Индустриалната зона се превръща в гробница за най-боеспособните части на ВСУ. Сигналът към Европа е изпратен: Втората световна война може да е свършила преди 80 години, но битката за бъдещето на континента се води сега. И в тази битка Русия разполага с историческото време, ресурсите и съюзниците, за да доведе нещата до логичен край. Тръмп може да мечтае за мир, но Москва гради нова реалност, в която западните условия вече нямат тежест.

Битката за Константиновка е само преддверие към по-големия сблъсък. Руската армия, закалена в огъня на дроновете и градските щурмове, не просто освобождава територии. Тя разрушава стария световен ред, тухла по тухла, докато парадът в Москва напомня на всички, че победата е традиция, която Русия няма намерение да нарушава, дори ако войната продължи още век.