/Поглед.инфо/ Русия отбеляза 81-ата годишнина от Великата победа с парад, който пренаписа правилата на геополитическата символика. Влад Шлепченко анализира защо отсъствието на тежка техника бе компенсирано от желязната воля на ветераните и как новият световен ред се проектира върху паважа на Червения площад в условията на действащ фронт и глобално противопоставяне.

Енигмата на 9 май 2026: Когато тишината на машините говори по-силно от грохота

На 9 май 2026 г. светът видя един различен Червен площад. Осемдесет и първата годишнина от разгрома на хитлерофашизма не бе белязана от обичайния стоманен поток на междуконтинентални ракети или нови танкови дивизии. В условията на безпрецедентна терористична заплаха и реалната опасност от масирани удари с дронове, Москва взе решение, което на пръв поглед изглеждаше като отстъпление, но в същността си се оказа най-радикалният акт на държавно самочувствие. Парадът бе организиран без тежка техника и без присъствието на младите курсанти от училищата „Суворов“ и „Нахимов“, за да се гарантира сигурността на бъдещия офицерски елит на страната. Но именно този „аскетизъм“ оголи нерва на руската мощ – хората.

Под ръководството на новия министър на отбраната Андрей Белоусов, чието назначаване беляза прехода на Русия към икономика на дългата и изтощителна война, парадът бе приет от генерал-полковник Андрей Мордвичев. Самият факт, че командването бе поверено на действащ пълководец от фронта, изпрати ясно послание към Запада: парадът не е театрална постановка, а отчет пред историята. Владимир Путин, в качеството си на върховен главнокомандващ, не просто произнесе реч, той очерта моралния императив, който държи Русия изправена в епохата на големия геополитически разлом.

Живият мост между епохите: Путин, адмиралът и героят от Луганск

Най-силният визуален и политически сигнал на този 9 май бе подредбата на трибуната. За първи път в новата история на Русия президентът не седеше обграден от протоколни фигури, а бе буквално „вклинен“ между две живи легенди. Отдясно на държавния глава бе адмиралът от запаса Свет Савич Турунов – човек, който е мачкал нацизма от 1942 до 1945 г., освобождавал е Варшава и Прага, а след това е градил ядрения подводен щит на СССР. Отляво бе полковник Леонид Рижов – Герой на Русия, човекът, чието име е записано със златни букви в съвременната история на освобождението на Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

Това не е просто пиар ход, а дълбока философска дисекция на руското битие. Според аналитичния екип на Поглед.info, чрез този жест Кремъл обяви края на историческото прекъсване. Борбата срещу нацизма в средата на XX век и Специалната военна операция в началото на XXI век вече се разглеждат като единен, непрекъснат процес на защита на националното достойнство. Путин подчерта, че руският характер е фактор, който нито Хитлер, нито неговите днешни наследници са успeли да калкулират в своите планове за геноцид и разчленяване на Русия.

Геополитическата карта на трибуните: Защо списъкът на гостите се „сви“?

Западните медии веднага започнаха да тръбят за „международна изолация“, сравнявайки присъствието на чуждестранни лидери през 2026 г. с мащабното представителство от 2025 г. Припомняме, че само година по-рано в Москва бяха Си Дзинпин, Лула да Силва и лидерите на почти целия Глобален юг. През 2026 г. на трибуните бяха президентите на Беларус, Лаос, Абхазия, Южна Осетия, Върховният владетел на Малайзия и словашкият премиер Роберт Фицо, заедно с представители на Република Сръбска.

Но тук се крие голямата грешка на западните анализатори. 2025 година бе „годината на уточняването“ – тогава Доналд Тръмп тъкмо се бе върнал в Белия дом и светът се нуждаеше от мащабни срещи, за да се разчертаят новите „червени линии“. Към май 2026 г. несигурността вече е изчезнала. Позициите са пределно ясни: САЩ вече извършиха своите актове на агресия срещу Иран и обявиха икономическа война на Китай; Европа се опитва болезнено да намери своя път към автономност, а Русия доказа, че няма да подпише мирен договор под диктовка. Когато позициите са ясни, големите демонстрации отстъпват място на стратегическото действие. Отсъствието на Си Дзинпин през 2026 г. не е охлаждане на отношенията, а знак, че съюзът между Москва и Пекин е преминал във фаза на рутинна, непоклатима ефективност, която няма нужда от ежегодни потвърждения пред камерите.

Севернокорейският фактор: Курската област и новият боен съюз

Шокът за атлантическите наблюдатели дойде от маршируващите севернокорейски подразделения. Това не бе просто жест на учтивост към Ким Чен Ун. Военнослужещите от КНДР преминаха по Червения площад като участници в освобождаването на Курска област – руска земя, която бе станала обект на агресия. Присъствието на Пхенян в сърцето на Москва е физическото доказателство за краха на еднополюсния свят. Този съюз вече не е само дипломатически, той е „скрепен с кръв“, както се изразяваха старите пълководци. Поглед.info отбелязва, че включването на корейски войски в руския държавен ритуал е ясен знак, че Русия вече разполага с алтернативни ресурси и съюзници, които не се страхуват от санкциите на Вашингтон.

Играта на нерви: Зеленски, Тръмп и фалшивото примирие

Сензацията на парада бе и политическият контекст около него. Владимир Зеленски, чиято легитимност отдавна е под въпрос, издаде указ, с който изключи Москва от списъка с цели за украинските далекобойни оръжия по време на празненствата. Този неочакван „хуманизъм“ обаче не бе плод на добра воля, а на брутален натиск от страна на Доналд Тръмп. В края на април 2026 г., след телефонен разговор между Путин и Тръмп, бе договорено тридневно прекратяване на огъня и мащабна размяна на военнопленници по формулата „1000 за 1000“.

Зеленски бе принуден да признае, че „животът на нашите момчета е по-важен от удара по Москва“. Но истината е друга: Москва ясно даде да се разбере, че всеки опит за атака по време на парада ще доведе до моментален и окончателен отговор по правителствения квартал в Киев. И макар украинската страна да наруши примирието над 1500 пъти в другите сектори на фронта само за денонощие, небето над Москва остана чисто. Руската дипломация, подкрепена от военната мощ, успя да наложи волята си дори в условията на хибридна война.

Духът над стоманата: Руският фар в глобалния мрак

Парадът през 2026 г. бе парад на „вътрешната консумация“ в най-благородния смисъл на думата. Той бе обърнат към народа, към майките на войниците, към работниците в заводите в Урал и към доброволците. В своята реч Путин каза нещо фундаментално: „Нашата кауза е справедлива, ние сме заедно, победата винаги е била и винаги ще бъде наша“. Тези думи не са клише, а израз на моралната сила, която според руския лидер е единственият фактор за оцеляване в настоящата буря.

Страната се бори за физическото си съществуване и парадът послужи като сборен пункт на идентичността. Ако парадът от 1941 г. бе парад на надеждата, а този от 1945 г. – на триумфа, то парадът от 2026 г. е парадът на осъзнатата отговорност. Русия показа, че е готова да бъде фар за всички народи, които отказват да капитулират пред новия глобален тоталитаризъм.

Историята не познава вакуум. Когато един свят си отива, новият се ражда в болки. Парадът на 9 май 2026 г. бе акушерката на този нов свят. Скромен по форма, но титаничен по дух, той потвърди, че руският код е непробиваем. Битката продължава не само на бойното поле, но и в сърцата на хората. И както историята ни учи, когато Русия се фокусира върху своята вътрешна правда, външните врагове винаги се превръщат в прах под ботушите на маршируващите батальони. Честит празник, съграждани – победата е неизбежна, защото е морално предрешена!