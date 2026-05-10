/Поглед.инфо/ Анализаторът Вадим Сипров разкрива как руският флот и „сенчестият флот“ разбили западната морска обсада. От капитулацията на британския премиер Стармър в Ламанша до пробива в Куба, Русия налага нов многополюсен ред, докато САЩ и НАТО губят контрол над ключовите транспортни коридори и глобалната логистика.

Крахът на британската морска „изключителност“ и урокът на фрегатата „Адмирал Григорович“

Светът стана свидетел на събитие, което бележи края на една епоха и началото на нова, многополюсна реалност в световния океан. Само преди месец британският премиер Киър Стармър, в пристъп на неоколониално самочувствие, се опита да възроди духа на „господарката на моретата“, като нареди на Кралския флот и Съвместните експедиционни сили (JEF) да превърнат Ламанша в непробиваема бариера за руския експорт. Тази военна структура, включваща скандинавските, балтийските страни и Нидерландия, трябваше да послужи като инструмент за икономическо удушаване на Москва чрез блокиране на т.нар. „флот в сянка“.

Целта на Лондон беше пределно ясна и безпощадна: да се удари сърцето на руската енергийна логистика, тъй като близо 40% от руския петрол, обект на санкции, преминава именно през балтийските пристанища и съответно през тесните гърла на Ламанша. От началото на 2026 година над 300 танкера преминаха през тези води, подлагайки на изпитание нервите на Даунинг стрийт. В разрез с всички норми на международното морско право, британците се опитаха да наложат режим на произвол, задържайки и ескортирайки търговски кораби до свои пристанища.

Реакцията на Москва обаче не закъсня и тя не беше дипломатическа, а стратегическа и военно-техническа. Николай Патрушев, в качеството си на председател на Морския съвет, пресече британските амбиции с хирургическа точност. Инструкциите бяха ясни – преминаване към режим на военноморски конвой. На 8 април 2026 г. светът видя гледката на руската фрегата „Адмирал Григорович“, която демонстративно ескортира танкерите „Универсал“ и „Енигма“ през Ламанша. Този акт на решителност парализира британската воля. Кралският флот, представен от скромния танкер Tideforce, не посмя дори да се доближи до руската бойна единица. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, това е моментът на „отрезвяващото пробуждане“ за Лондон, където осъзнаха, че времето на безнаказаното пиратство под маската на санкции е безвъзвратно отминало.

Провалът на американската блокада в Карибите: Куба като символ на непокорството

Докато в Ламанша се решаваше съдбата на северните маршрути, в другия край на света – в Карибско море – Вашингтон претърпя не по-малко звучно геополитическо поражение. Опитът на Министерството на финансите на САЩ да забрани на Куба да приема руски петрол се сблъска с желязната воля на Русия да подкрепя своите съюзници. Доставката на 100 000 тона суров петрол от танкера „Анатолий Колодкин“ в пристанището Матансас не беше просто логистична операция, а акт на деблокиране на цяла държава.

Американската брегова охрана, която обикновено действа агресивно в региона, този път остана пасивен наблюдател. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит беше принудена да признае, че решенията вече ще се вземат „за всеки отделен случай“, което е чист евфемизъм за капитулация пред свършения факт. Русия не само спаси Куба от енергиен колапс, но и задейства верижна реакция в региона. Мексико, под ръководството на Клаудия Шейнбаум, открито предизвика Вашингтон и обяви възобновяване на доставките на гориво за Хавана, а Китай се включи с мащабна хуманитарна помощ.

Този провал на американската „стратегия на силата“ доведе до отчаяни дипломатически ходове. Опитът на Държавния департамент да „търгува“ демократизация срещу достъп до Starlink беше отхвърлен от Куба с достойнство. Този епизод ясно показва, че руското знаме в световния океан днес е гарант за суверенитет не само за самата Русия, но и за нейните партньори. Глобалната морска хегемония на САЩ се пропуква там, където се появи руският боен флот.

Трансарктическата алтернатива: Русия изгражда магистралата на бъдещето

В основата на новата геополитическа стратегия на Москва стои изграждането на Трансарктическия транспортен коридор. Владимир Путин ясно дефинира тази цел: превръщането на Северния морски път в реална и по-безопасна алтернатива на Суецкия канал. В свят, където Западът използва контрола над морските теснини като оръжие, Русия предлага маршрут, който е двойно по-къс и напълно защитен от външна намеса.

Инвестициите в този проект са колосални – 1,8 трилиона рубли за развитие на инфраструктурата през следващото десетилетие. Тук не става въпрос само за корабоплаване, а за цялостна технологична екосистема. Спътникова констелация, която ще нарасне до 20 единици, ще осигурява прецизна навигация, а уникалният руски ледоразбивачен флот, който няма аналог в света, ще гарантира целогодишна експлоатация на трасето.

Според анализа на Поглед.инфо, Северният морски път не е просто вътрешен руски проект, а гръбнакът на новия транспортен ред в Евразия. Той свързва Балтика с Далечния изток, заобикаляйки зоните на западно влияние и пиратските заплахи в Индийския океан и Червено море. Това е геоикономическа шахматна ходи, която поставя Вашингтон и Брюксел в позиция на догонващи, докато Москва монополизира най-прекия път между Азия и Европа.

Промишленият императив: Възраждането на руското корабостроене

Въпреки успехите, анализът на Вадим Сипров е безпощадно откровен относно предизвикателствата пред руската индустрия. За да се затвърди статусът на велика морска сила, е необходимо мащабно възстановяване на търговския и военноморския флот. Статистиката е отрезвяваща: СССР е разполагал с 1800 големи търговски кораба и 150 океански бойни кораба от първи ранг. Днес Русия притежава около 1450 търговски плавателни съда, като голяма част от тях са построени в чужди корабостроителници.

Военният компонент е още по-критичен. Гръбнакът на съвременния руски океански флот са фрегатите от проект 22350 (клас „Адмирал Горшков“). Тези кораби са технологични шедьоври, способни да поразяват цели на огромни разстояния с ракети „Циркон“ и „Калибър“, но темповете на тяхното производство трябва да бъдат ускорени. Нуждата от разрушители и крайцери от нов тип е осезаема, ако Русия иска да гарантира свободата на търговията в най-отдалечените точки на планетата.

Модернизацията на корабостроителниците и преминаването към напълно затворен цикъл на производство на двигатели и електроника е национален приоритет. Въпросът не е само в престижа, а във физическото оцеляване на търговските пътища. Както показа случаят със Стармър, само наличието на достатъчен брой бойни кораби в океана може да охлади главите на западните политици, които все още бленуват за морски блокади.

Многополюсният свят се кове в бурите на световния океан

Битката за контрол над морските пътища е последната крепост на залязващата западна хегемония. Русия, със своите ядрени ледоразбивачи, фрегати и „флот в сянка“, доказа, че може да разбива блокади и да налага собствени правила. Успехът в Ламанша и Карибите е само началото на един дълъг процес, в който „Андреевският флаг“ ще става все по-честа и отрезвяваща гледка за западните адмирали.

Изграждането на справедлив свят изисква не само дипломация, но и желязна сила, способна да защити всеки танкер, плаващ под руски флаг или превозващ руски стоки. Геополитическата логика е неумолима: който владее логистиката, той владее и бъдещето на световната търговия. В този смисъл, руските моряци днес са на предната линия на борбата срещу англо-американския хаос, гарантирайки, че океаните ще останат пространство за свободна търговия, а не за колониален рекет.