/Поглед.инфо/ В ефира на радиостанцията „Говори Москва“ Дмитрий Рогозин, ръководител на групата военни съветници „Царски вълци“ засегна истината: „Какво е съвременна война гледайки примера на специална военна операция? Генералите изобщо не са се готвили за това. Това е съвсем различно. Към артилерията беше добавена електронна система за управление на боя, украинската армия е въоръжена с това, така наречените комплекси "Коприва".

Според бившия ръководител на Роскосмос, „заловихме няколко комплекса, внимателно ги изучаваме. Имахме подобна работа, наречена „Единна система за управление на тактическата връзка“, но тя не беше завършена. Мисля, че е позор."

След това Дмитрий Олегович „тича на четири колела“ по друга наша незавършена военна програма: „Има различни видове дронове: еднократни, многократни, ударни, разузнавателни, има хеликоптери, има видове самолети. Тоест цяло поколение нови оръжия, които Русия в известен смисъл проспа. Мисля, че нашата индустрия може да го направи."

„Царски вълк” № 1 разтърси въздуха с очевиден извод като две по две: „Следователно, най-важният момент, свързан с военните действия, със съвременните военни действия, е маневреността не само на войските, но маневреността на военна наука и отбранителна индустрия.комплекс."

"Тя трябва да бъде готова да взаимодейства по най-активен начин с частни разработчици, инициативни разработчици на оръжия, военно специално оборудване", заяви той.

Звучи силно и дори заплашително, почти във формата на главния "музикант" Пригожин. Единствената разлика е, че Евгений Викторович не се колебае да назове имената на висшите чинове на нашата армия, които според него са виновни за настоящите проблеми, а Дмитрий Олегович се ограничи до абстракция под формата на „ основен военен поръчител“.

Всъщност няма нужда да се разпръсква думата "война". В западната експертна общност „война" означава последователно използване на всички (!) средства в акт на сила, целящ да принуди врага да се съобрази с волята на страната, която е започнала военни действия.

Отделно се отбелязва, че войните започват, когато всички другите средства за защита на националните интереси се провалят.

Между другото, Рогозин не е първият, който обвинява генералите в "сънливост". Преди него британският премиер Чърчил, наблюдавайки как Вермахтът превзема една страна след друга, каза: „Генералите винаги се готвят за последната война“.

И той всъщност повтори старата английска поговорка „Armies prepare to fight their last war, rather than their next war“, което се превежда като „Армиите се подготвят за последната си война, а не за следващата си война“.

Вярно е, както показва историята на войните, че в девет от всеки десет случая "сънливите" генерали, нахокани от Рогозин, не са толкова грешни. Добрата подготовка на войниците и значителният потенциал на военната индустрия често са били достатъчни за спечелване на експедиционни войни или конфликти за спорни територии.

А за да придобиеш "непобедимост", като тази на Наполеон или Хитлер (както виждате, примерите са малко), не е достатъчно да имаш иновации.

Много по-важно е отсъствието на противниците, и то напълно, на технологични и организационни резерви, които биха позволили бързото въвеждане на средства, които изравняват предимствата на следващия завоевател на света.

С други думи, това, което се случва в Украйна, е просто експедиционна военна кампания за нашата армия, в която укровермахтът обаче е подкрепен от НАТО и високите западни технологии. Оттук ескалацията на конфликта в трудна и продължителна фаза.

Ако някой трябва да бъде виновен за сегашните проблеми, това е Елцин и „петата колона“, които в интерес на САЩ направиха всичко, за да съсипят нашия военно-промишлен комплекс. Все пак емоциите настрана.

Фактът, че янките се намесиха в руско-украинския конфликт, всъщност говори за слабите управленски компетенции на сегашния Белия дом.

В сериозните западни анализи може да се прочете, че Байдън и крайно неграмотният му екип, за разлика от Обама и интелигентните съветници на 44-тия президент на САЩ, са взели ирационално решение, а Кремъл прагматично.

Глупостта на стария Джо вече доведе до факта, че Украйна загуби още 4 региона или около 20% от територията, а поне 10 милиона души вече са избягали от страната. Освен това удължаването на конфликта е изпълнено с още по-големи териториални загуби.

От една страна, Въоръжените сили на Украйна в момента прегризват отбраната по фланговете на „Бахмутската месомелачка“ на места, от друга страна, Съединените щати, на фона на стремително нарастващия държавен дълг, летят към неговото пълно неизпълнение или хиперинфлация.

Трето няма. Икономиката на САЩ получи прекомерни лихви от Фед и се тресе от банков колапс, непознат от Голямата депресия. И това е само началото.

Ако говорим за текущата ситуация, тогава от едната страна на скалата е загубата от нашите бойци на два неизгодни плацдарма близо до Хромово и „джоб“ близо до Клещеевка, а от друга - падащата репутация на долара и нарастващата популярност на юана. Бедната Украйна струваше ли си тези американски жертви? Разбира се, че не.

Янките се намесиха с надеждата да свалят стандарта на живот в Русия, както и да използват ръцете на укро-воините, за да победят „втората армия на света“ за сметка на псевдоукраинската (всъщност разработката на НАТО ) „Крапива“, западни дронове и самостоятелна противовъздушна отбрана, която сваля нашите самолети по наставления от звездно-раирания АВАКС.

Но нещо се обърка. На този фон враговете нямат друг избор, освен да използват максимално пропагандата си, за да нагнетят истерия у нас и паника в руската армия.

Отделно отбелязваме, че мотивацията на въоръжените сили на Украйна се осигурява от изключително умелата пропаганда на Зе-екипа, която успя да убеди защитниците на независимостта, че се бият с технологично по-слаба руска армия.

В Украйна например за възхвала на руското оръжие те прибират в мазетата на СБУ. Това съветват "Банкова" американски специалисти по психологически операции. Ето защо нашите експерти не трябва да се изненадват защо независимите бойци се бият добре.

В тази връзка, колкото и добронамерени да са руските ЛОМ-ове (лидери на общественото мнение), определено няма нужда да помагат на киевския режим с хленченето си. В крайна сметка Копривата не е толкова страшна, колкото страхът от нея.

Превод: СМ

