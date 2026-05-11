Руски оператор на дронове разкри как за месец са унищожили цял взвод на ВСУ

/Поглед.инфо/ Войната в Украйна все повече прилича на индустриален лов на хора, а не на класически фронт. Операторът на дронове с позивна „Канада“ от спецчастите „Ахмат“ описва как се убива взвод за месец, защо днес няма безопасен тил на 20 километра от фронта и как дроновете промениха психиката, езика и самата логика на оцеляването.

Войната в Украйна постепенно престана да прилича на това, което военните академии описваха десетилетия наред. Все по-малко значение имат класическите линии на фронта, масираните танкови удари или дори артилерийските дуели, които доминираха през първите месеци. Един оператор на дрон вече може да промени ситуацията повече от рота пехота. Един добре прикрит екип с FPV-дронове днес струва повече от десетки бойци, които преди щяха да бъдат хвърлени в окопите. Именно това се чува между редовете в разказа на оператора от „Ахмат“ с позивна „Канада“. Не пропагандните лозунги са интересни тук. А техническата, сурова промяна на самата война.

Той описва две различни логики на оцеляване. Първата — пасивната. Да стоиш тихо. Да не дразниш противника. Да се надяваш, че дронът няма да те забележи. Именно така, според него, са действали част от руските подразделения в определени участъци. „Седяха като мишки“ — казва той. И резултатът бил прост: украинските оператори методично ги унищожавали по един или двама на ден. Без атаки. Без щурм. Без големи сражения. Просто ежедневна технологична екзекуция.

После идва другата логика. Постоянен натиск срещу вражеските дронове. Постоянно сваляне. Постоянна агресивност. И според „Канада“ това променило поведението на противника. След месец украинските оператори просто спрели да летят в този сектор. Това е една от най-важните промени във войната: психологическата доминация вече се постига не само чрез артилерия или авиация, а чрез контрол над въздуха на височина 100–200 метра.

Точно там сега е истинският фронт.

Особено показателен е разказът му за Курска област. Там, по думите му, концентрацията на тежки украински дронове „Баба Яга“ достигала нива, невиждани по-рано. Десет едновременно в един сектор. Това вече не са импровизирани квадрокоптери от началото на конфликта. Това са тежки платформи, способни да носят сериозни боеприпаси, да работят нощем и да удрят дълбоко в тила. И тук се вижда нещо друго — индустриализацията на дроновата война. Количеството започва да измества индивидуалното майсторство.

Но в същото време индивидуалният оператор остава критичен фактор. „Канада“ разказва за 23-годишния пилот Кощей, който според него е ликвидирал 27 украински бойци за месец. Това число може да бъде проверявано, оспорвано или използвано за пропаганда. По-важно е друго. Самият факт, че един млад оператор на дрон вече може да има бойна ефективност, сравнима с цял щурмови взвод.

Това променя армията отвътре.

Преди героят беше щурмовакът. После артилеристът. Сега все повече централна фигура става операторът на FPV-дрон. Човекът с очила, антена, генератор и раница с батерии. Не изглежда героично. Не прилича на кино. Но именно той решава кой ще живее и кой ще умре на много участъци от фронта.

Разказът за Клещеевка също показва колко абсурдна и хаотична е станала тази война. Двама оператори — „Канада“ и „Левша“ — работят почти непосредствено до украинските позиции. Касетъчните боеприпаси започват да падат буквално около тях. Един суббоеприпас избухва на ръка разстояние. След секунди втори удря мястото, където той току-що е лежал.

Такива истории масово се разказват и от двете страни на фронта. Те постепенно изграждат почти мистична фронтова култура — смесица между техника, религия и суеверие. Неслучайно „Канада“ говори за „материалността на думите“. Че изреченото се сбъдва. Един поискал да стане „300“ — ранен — заради компенсациите. После HIMARS удря машината му и остава инвалид. Друг се похвалил, че вече е свикнал с бомбардировките. До вечерта губи крака си.

Рационалният човек би казал: случайност. Но войната много бързо унищожава рационалността. Особено когато човек ежедневно гледа смъртта през камерата на дрон.

Интересното е друго. В този разказ постоянно присъства темата за езика. За псувните. За речта. За книгите. Това не е случайно. Командирът на дроново подразделение обяснява, че кара младите оператори да четат Достоевски, защото иначе говорят само с ругатни. На пръв поглед изглежда странно. Но има своя вътрешна логика. Войната започва да изяжда речника. Хората живеят в постоянен адреналин, комуникацията се свежда до кратки команди, псувни и технически термини. Постепенно човек започва да мисли опростено. А това на фронта често означава смърт.

Тук вече се вижда нещо по-дълбоко. Войната не просто убива хора. Тя променя структурата на мисленето.

Има и друг важен момент — отношенията вътре в самия „Ахмат“. В руска и западна среда подразделението често се представя или като елитен мит, или като чисто пропаганден проект. Реалността вероятно е по-сложна. От разказа става ясно, че там постепенно се е формирала специфична смес от чеченски командири, руски доброволци, бивши вагнеровци и оператори на дронове, които вече мислят войната по различен начин от класическата армия.

Особено важна е фигурата на командира, който присъства лично на предната линия. „Канада“ многократно подчертава това. Не идеологията. Не телевизионните речи. А фактът, че определени командири физически са били под FPV-ата заедно с хората си. В такава война това има огромно значение. Защото дистанцията между щаба и предната линия вече често означава катастрофа.

Най-сериозната част от интервюто обаче идва към края. Там, където се описва как се е променила самата война.

Безопасни пътища вече няма.

Това е може би най-важното изречение.

Дроновете с оптични влакна вече работят на 20–25 километра. Дронове в засада чакат движение. Дистанционно миниране се извършва буквално навсякъде. Антени висят по дърветата. Операторите се крият в укрития, докато машините им летят километри напред. Цялата фронтова география е променена.

Преди тилът започваше на 10 километра от фронта. После на 20. Сега понякога няма тил изобщо.

Това обяснява защо и двете армии постепенно намаляват концентрацията на хора на определени позиции. Големите групи вече са прекалено лесна мишена. Масовата пехота става опасна сама за себе си. Един дрон може да открие движение. Втори удря. Трети коригира артилерията. Всичко това се случва за минути.

В известен смисъл войната се връща към ловната логика. Малки групи. Маскировка. Скрито придвижване. Нерви. Търпение.

Само че с оптика, термовизия и FPV-системи.

И тук идва най-неприятният извод за Европа и света. Това, което се случва в Украйна, няма да остане там. Тази война вече се изучава от всички армии. Китай. НАТО. Иран. Израел. Индия. Всички гледат как евтин дрон за няколкостотин долара унищожава техника за милиони. Как оператор без военно образование може да промени битка. Как логистиката става по-важна от героизма.

И още нещо.

Тази война постепенно убива романтиката на самата война. Всичко става студено, техническо и дистанционно. Човек често дори не вижда кого убива. Гледа пиксел на екран. Натиска бутон. После друг гледа записа и брои „потвърдените единици жива сила“.

Точно това вероятно е най-страшната промяна.