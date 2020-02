/Поглед.инфо/ Изтребителят от четвърто поколение Су-35 се оказа по-успешен, отколкото първоначално предполагаха руските военни. Засега той засенчва перспективния изтребител от пето поколение Су-57, написа The National Interest в сряда, 5 февруари.

Според американското издание самолетът първоначално е замислен като преходен вариант, който да обезпечи дееспособността на руските Въздушно-космически сили (ВКС) през 2010-те години до пускането Су-57 в серийно производство. Су-35 обаче демонстрира такава висока ефективност и универсалност, че може буквално да "унищожи" по-скъпия си наследник. Същевременно журналистите смятат, че за разкриване на потенциала на Су-35 са помогнали военните операции, проведени от руските военновъздушни сили в Сирия.

Су-35 пристигна в руската авиобаза "Хмеймим" в Сирия през 2016 година. Той участва в операции срещу сирийските бойци и терористичната организация "Ислямска държава" (ИД, забранена в Русия). "Още от първите дни на конфликта и през цялата 2019 г. ситуацията в Сирия позволи територията на страната да се използва като учебен и изпитателен полигон за ново поколение руски военнослужещи", пише The National Interest.

Като потвърждение на тази идея американското издание по-специално посочва материал на руския ТВ канал "Звезда", посветен на употребата на Су-35 в Сирия. "Тук можем да реализираме потенциала на самолета - тактическия потенциал. За всеки пилот и втори пилот това е чудесна възможност да усъвършенстват своите умения", казва един от пилотите на изтребителя, цитиран от сайта.

Вероятно според изданието руските военни разглеждат перспективния Су-57 като дългосрочна инвестиция, надявайки се, че в следващите десетилетия той все пак ще може да се превърне в основна машина на ВКС, която да обезпечава тяхното превъзходство в света. В момента обаче тази роля принадлежи на Су-35, заключава The National Interest.

Су-35 е многофункционален изтребител от поколение 4 ++. Той е последния боен самолет, построен на базата на платформата T-10С, която стана основна за изтребителите от семейство Су-27/Су-30 и техните модификации, пише Life.

Серийното производство на Су-57 започна през юли 2019 година. Първият сериен изтребител трябваше да бъде доставен в края на декември 2019 г., но по време на тестовете той катастрофира в Хабаровска област. До 2028 г. космическите сили трябва да получат 76 единици Су-57.

Междувременно Русия започна производството на системите С-400 за Индия!

