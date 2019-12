/Поглед.инфо/ „За тези 20 години е направено немалко. Това е известно", заяви президентът на Република Беларус (РБ) Александър Лукашенко на среща в Сочи с президента на Руската федерация (РФ) Владимир Путин на 7 декември, докато оценяваше резултатите от подписването на Договора за създаване на Съюзната държава на РФ и РБеларус.

Въпреки това, "немалко" - колко е, ако не говорим общо, а конкретно? И “известно” на кого? За по-широката белоруска и руска общественост? Ами не.

В материал, публикуван по случай 20-годишнината от договора, от държавната информационна агенция БЕЛТА е споменато, че „десетки програми са изпълнени и продължават да се изпълняват през годините на Съюзната държава“, но съставителите на материала не са успели да посочат нито една съюзна програма в областта на икономиката. Не са успели, защо ги няма?

Но всеки политик, за разлика от демагога, знае или осъзнава, че думите и делата трябва да бъдат приведени в съответствие. Рано или късно.

Що е то задълбочена интеграция на Република Беларус и Руската федерация? Това е, на първо място, реалната интеграция, интеграцията на практика, координирането в ясно определена перспектива на ресурсите, производството, търговията и други житейски системи на двете страни, чиито народи говорят и мислят един и същ език, руски, принадлежат към една и съща цивилизация, всъщност са от един и същи народ. Дълбоката интеграция е отдалечаване от състоянието, което е определено категорично от „критично мислещата“ белоруска интелигенция като „мудни ритуални танци на държавната бюрокрация на двете страни около експортните нефтени и газови тръби и пътни карти, които са изпълнени винаги на 70-90%, но почти никога не се изпълняват". Задълбочената интеграция е необходимостта от преминаване от желания и хартиени декларации към практическа дейност. И накрая, необходимо е да се сложи край на неяснотата, която позволява на анализаторите на корпорацията Rand да разглеждат една част от Съюзната държава (Беларус) като ... "най-ефективното средство за натиск" към другата (Русия).

...Белоруските опозиционни медии отбелязаха със задоволство информационния съпровод, който беше определен в деня на преговорите между Путин и Лукашенко. На 7 декември групи протестиращи се появиха в центъра на Минск (според някои оценки, няколко десетки, според други - няколкостотин души) с плакати: "Нiякай iнтэграцыi", "This is not integration, this is occupation" (за кого и защо рускоезичните протестиращи в Минск показваха плакати, написани на английски пред камерите, читателят ще разбере и без мен). На втория ден от тази „популярна“ акция, на 8 декември, бяха добавени следните плакати: „Не дамо паутарыць сцэнар Крыма!“ (“Да не повтаряме сценария с Крим!”)

Днес в Минск не бяха открити други признаци на информационно съпровождане на преговорите в Сочи (в подкрепа на задълбочената интеграция на Беларус и Руската федерация).

Протестиращите в Минск, според “Харта 97”, са внесли резолюцията си в руското посолство, където „са предупредили страната, която извършва агресия срещу съседите си, че Беларус няма да се съгласи на никакви споразумения, въпреки позицията на Лукашенко и че белорусите до край ще се борят за своята независимост и суверенитет. " Това заяви лидерът на движението “Разам" ("Заедно") Вячеслав Сивчик. Наскоро Сивчик пътува до Литва, за да почете полските бунтовници, въстанали срещу Русия през 1863-1864 година. „Убеден съм, че трябва да помним въстанието, обединило Межморието в борбата срещу руския империализъм“, заяви той.

Друг белоруски опозиционен активист Андрей Санников, организатор на гражданската кампания „Европейски Беларус“, продължава да повтаря същото (за независимостта от Русия, за „борбата с руския империализъм“): „Независимостта на Беларус е в реална опасност. Тя има две имена - Путин и Лукашенко. Тази опасност няма да изчезне, докато и двамата са на власт. "

Изглежда, че това са отдавна играни номера. Такива като Сивчик и Санников в Беларус са незначително малцинство, но те продължават да се използват за създаване и поява на мощна информационна лавина в медиите („Нiякай iнтэграцыi“!). И какво се противопоставя на тази клоунска "лавина"? На практика нищо - и в РБеларус и в РФ.

Междувременно не клоунският, а истинският белоруски национализъм, който стана системен, завзе белоруските управляващи кръгове и не можеше да съществува без пряката подкрепа на президента, той узрява, но засега внимателно се държи на заден план.

„Извинете!“, ще възкликне тук простодушният читател. Нали в края на краищата Александър Григориевич също е за независимост. Той казва: „За нас суверенитетът е свещен“. Каква е разликата между правителството и опозицията в Беларус? Наистина, каква?

Има разлика. След ноемврийското посещение на Лукашенко в Австрия лидерът на белоруската опозиция Павел Усов, който се установи във Варшава и оглавява Центъра за политически анализ и прогнозиране там със съдействието на полските власти, определи тази разлика по следния начин: „Лукашенко винаги ще бъде чужд в Европа… за да може Беларус да се обърне към Европа , трябва да се отървем от Лукашенко. "

И сега най-интересното в демонстрациите, проведени в Минск на 7-8 декември и надути от белоруските онлайн медии. Изданието Naviny.by подчертава: „Забележително е, че полицията не разпръсна акцията и като цяло се държа почти галантно. Малко преди акцията нямаше начало на операция по задържането на опозиционните лидери под измислени предлози, както преди се случваше повече от веднъж . Павел Севяринец, един от организаторите на протеста, заключи във “Фейсбук”, че „на този етап правителството се интересува от масовите демонстрации за независимост на 7 декември“. Наистина ли се интересуват от демонстрации с лозунги „Тhis is not integration, this is occupation“? Забележително.

На 20 декември ще се проведе следващата среща на Путин и Лукашенко в Санкт Петербург. Това означава, че основното предложение на руската страна остава на масата за преговори. Това предложение се състои в това, че всички практически въпроси на руско-белоруските отношения (нефт, митници, селско стопанство, газ на цена “като в Смоленска област” и т.н.) могат да бъдат решени само след политическо решение за задълбочаване на интеграцията, забавяно от две десетилетия. Това решение не може да бъде друго освен политическо. И ще бъде прието от ръководителите на две държави. Тогава ще възникнат „равните условия“, за които Лукашенко говори в Сочи. Нито широко разпространената фраза на белоруския президент "по дяволите с този съюз", нито неговите изявления, адресирани до Русия в речта му пред депутатите от Народното събрание, няма да променят нищо принципно.

Превод: В.Сергеев

