Руското оръжие, особено от последното поколение, се следи отблизо от западните разузнавателни агенции, но на Запад има открити организации, които оценяват военния потенциал на Русия и отделните му компоненти, публикувайки резултатите от своите изследвания в открити източници.

Например Стокхолмският международен институт за изследване на мира - SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Или Международния институт за стратегически изследвания – IISS (International Institute for Strategic Studies), който се намира в Лондон. Кралският институт на обединените служби за изследвания в областта на отбраната и сигурността (RUSI) също се намира в Лондон .

RUSI е съкращение от името, което институтът имаше по-рано (Royal United Services Institution). Сайтът RUSI /РУСИ/ съобщава , че този институт е най-старата неправителствена организация в света, която се занимава с независими изследвания в областта на оръжията в различни страни по света. РУСИ е основана през 1831г. Дали наистина е независима организация е голям въпрос.

Някои експерти предполагат, че институтът е свързан с британското разузнаване, което използва РУСИ като свое легално прикритие. Тази версия се ръководи от факта, че RUSI обръща непропорционално голямо внимание на една държава - Русия, която е основният враг за Великобритания. На второ място във фокуса на вниманието на RUSI е Китай.

Институтът се старае да представя публикуваните на сайта изследователски доклади и рецензии по възможно най-обективния начин. Някои експерти обаче смятат, че RUSI понякога преувеличава, когато оценява военния капацитет на Русия, Китай и други реални и потенциални противници на Обединеното кралство. Те смятат, че по този начин RUSI оказва натиск върху британското правителство.

Например, през 2016 г. група експерти от RUSI, ръководени от професора от университета в Бирмингам Джулиан Купър, подготвиха доклад от 60 страници за военния потенциал на Русия, ако войната дойде утре . If War Comes Tomorrow. How Russia Prepares for Possible Armed Aggression (“ Ако утре е война . Как Русия се готви за възможна въоръжена агресия”).

Между другото, преди публикуването на този доклад беше изтекъл таен доклад, който беше изготвен под ръководството на началника на щаба на британската армия Ник Картър (Никълъс Патрик Картър). Според тази информация руските оръжия, включително ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана, превъзхождат британските.

„ Когато икономиката в Русия започна да се стабилизира, интересът към тази тема се увеличи в страната – мобилизацията в Руската федерация получи държавен приоритет “, се казва в този доклад на RUSI. „ Русия започна да обръща повишено внимание на отбраната след въоръжения конфликт в Южна Осетия, а след това след влошаването на отношенията със САЩ и ЕС поради анексирането на Крим към Руската федерация . “ Изводът е следният: актуализираната система за мобилизация означава, че сега, в случай на война, Русия е „по-готова за нея“ от всякога.“

А ето и изследване на RUSI от 2019 г., значителна част от което е посветена на оценката на руската артилерия. The Future of Fires. Maximising the UK’s Tactical and Operational Firepower ( Бъдещето на огнестрелните оръжия . Увеличаване на тактическата и оперативна огнева мощ на Обединеното кралство).

Още във въведението се отбелязва: британските артилерийски части значително отстъпват на руските и няма да оцелеят в пряка конфронтация между Русия и Великобритания като част от НАТО. Авторът на доклада Джак Уотлинг призовава Лондон да помисли за модернизиране и изграждане на тези сили. Великобритания е изправена пред критичен недостиг на артилерия след края на Студената война, тъй като Русия вече не се възприемаше като заплаха в Европа.

Британското министерство на отбраната е станало прекалено ентусиазирано относно натрупването на военновъздушните сили, отслабвайки вниманието към наземните оръжия, включително бронирани превозни средства и артилерия. Според доклада, в състава на руските артилерийски части на мотострелковите бригади влизат 81 оръдия, включително 152-мм и 203-мм самоходни гаубици и 300-мм реактивни системи за залпов огън (РСЗО). В същото време британската армия разполага само с два полка от 24 самоходни 155 мм гаубици AS90. Освен това техният обсег е само 85 км срещу 120 км за руските оръдия.

В доклада се подчертава, че Москва е напълно наясно със слабостта на артилерията и другите британски сухопътни сили и това ще я насърчи да започне открит конфликт с Лондон.

На 27 април тази година беше публикувано изследване на RUSI, съдържащо оценка на руската бронирана техника. Technical Reflections on Russian Armored Fighting Vehicles (Технически разсъждения за руските бронирани бойни машини). Това проучване се основава на проучване на действителните военни действия в Украйна, започнали на 24 февруари.

Има много технически подробности, които вероятно ще представляват интерес за инженерите и военните. Искам да изразя общото усещане, което възниква след прочита на материала: въпреки някои индивидуални недостатъци на руската бронирана техника, тя има много повече предимства. Беше отбелязано също, че военните действия в Украйна само потвърдиха оценките на руската бронирана техника, направени по-рано от експертите на RUSI.

А ето и последното изследване на RUSI за военната техника на Руската федерация, което се появи през август 2022 г. Тя се основава на изследването на образци руска техника, участваща във военните действия в Украйна. Името му е Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russian's War Machine (Силиконовия спасителен пояс: Западна електроника в сърцето на руската военна машина). Изследването се различава от всички предишни с това, че се фокусира не върху силните, а върху слабите страни на руската военна техника.

Проучването е проведено от петима експерти на RUSI, прекарали няколко месеца в Украйна. През това време те са изследвали 27 образци от най-съвременните руски оръжия, пленени, свалени или изоставени от руските войски. Вниманието на експертите, участващи в демонтажа на руското оръжие, беше насочено към идентифициране на части, компоненти, възли с неруски произход.

Общо повече от 450 импортни компонента са идентифицирани в най-новата руска технология, предимно от Съединените щати, но също и от Япония, Тайван, Корея и европейски страни. Най-вече става дума за микроелектроника (микрочипове), но са открити и вносни неелектронни компоненти.

Накратко авторите за пореден път заявяват, че повечето от 27-те вида проучвани оръжия по своите тактико-технически характеристики не отстъпват и не превъзхождат западните си аналози. Всички те обаче имат ахилесова пета под формата на вносни компоненти.

Всички технически системи на руските въоръжени сили в Украйна работят гладко, като механизъм на швейцарски часовник. Ето един пример: първо руският безпилотен самолет "Орлан-10" търси цел за поразяване, след това предава координатите на тази цел с помощта на радиокомуникационния комплекс "Акведукт" и накрая ракетната система за залпов огън "Торнадо-С" изстрелва ракети по целта.

И сега експертите на РУСИ съобщават: в Орлан-10 са открити японски двигател, система за управление на базата на микроконтролер от швейцарска фирма и кардан за камера с американско оборудване. В комплекса на Акведукт са открити над 10 чужди компонента. А важните навигационни елементи на ракетата 9M549, която се изстрелва от Toрнадо-С, са с американски произход.

Проучването на танка Т-90М и тежката огнеметна система „Солнцепьок“ показа, че делът на вносните електронни компоненти достига 15%. Освен това на танка се използват оптични системи френско производство.

А ето руските крилати ракети 9М727 и Х-101, които се представиха много добре в Украйна. Във всеки от тях експертите на RUSI откриха над 30 компонента с американски произход. Като цяло от 450-те чуждестранни компонента, открити в руското оръжие, 70% са продукти на американски компании. Продуктите, произведени от американските компании Analog Devices и Texas Instruments , представляват почти една четвърт от всички чуждестранни компоненти на руските оръжия.

Може ли руската отбранителна промишленост бързо да замени чуждестранните компоненти с местни? Експертите на RUSI смятат, че не. Те се позовават на процедурата, съществуваща в руската отбранителна промишленост: Министерството на отбраната, като клиент на продукти на отбранителната промишленост, дава разрешение за използване на чужди компоненти само ако изпълнителят може да докаже пълното отсъствие на руски аналог.

Повечето от забраните за доставка на компоненти за Русия бяха въведени от Вашингтон и съюзниците му още през 2014 г., когато започнаха първите санкции срещу страната ни. Дори тогава повече от 80 вида микрочипове, произведени на Запад, бяха обект на експортен контрол от САЩ. Рязкото затягане на санкциите настъпи след 24 февруари 2022 г. Възниква въпросът как американските и други чуждестранни компоненти стигат до Русия?

Първо , някои компоненти все още влизат в Русия съвсем легално, тъй като са стоки с двойна употреба, например микросхеми, които могат да се използват както в оръжия, така и в домакински уреди (приблизително 20% от вносните компоненти, открити от експертите на RUSI, са продукти с двойна употреба). дестинация).

На второ място , вносът на забранени компоненти беше заобиколен с помощта на множество "сиви" схеми.

Трето , тези компоненти (да речем, микрочипове), които не бяха забранени преди 24 февруари, Русия, подготвяйки се за СВO, бяха активно закупувани, за да създадат запаси за бъдещето.

В доклада на RUSI се отбелязва, че въпреки факта, че буквално на 24 февруари повечето високотехнологични компании в колективния Запад обявиха прекратяване на доставките на компоненти, доставките продължават. По данни на RUSI, от 24 февруари до края на май в Русия са доставени над 15 000 пратки западни електронни компоненти.

Редица производители обясниха това с факта, че някои от техните продукти вече са били на път към момента на избухването на военните действия. Други казаха, че това са вътрешни доставки на компанията. Така американската корпорация Intel призна, че подобни "вътрешни" доставки са продължили до април.

След публикуването на доклада на RUSI, някои от американските компании, включени в документа, заявиха, че са започнали собствени разследвания. Analog Devices съобщи, че компанията е затворила бизнеса си в Русия и инструктира дистрибуторите да спрат доставките. От Texas Instruments съобщиха, че спазват всички закони на страните, в които оперират, а компонентите, намерени в руските оръжия, са продукти с двойна употреба.

Intel от своя страна заяви, че "не подкрепя и не разрешава използването на своите продукти за нарушаване на човешките права" . Infineon изрази "дълбока загриженост" относно констатацията, че продуктите му се използват за цели, за които не са предназначени. AMD заяви, че стриктно прилага всички закони за контрол на износа.

Какво е окончателното заключение на британския доклад? Руската отбранителна промишленост трябва да бъде удушена чрез затваряне на вратичките, за да не може да получава чужди компоненти. На колективния Запад се препоръчва:

1) Да затегне контрола върху износа в своите страни и юрисдикции;

2) Да се установи система на сътрудничество на международно ниво за идентифициране и затваряне на руската мрежа от сенчести покупки;

3) Да се възпрепятства производството на необходимата микроелектроника в държави, които подкрепят Русия;

4) Да не се насърчават трети държави и юрисдикции да улесняват реекспорта или трансфера на санкционирани стоки към Русия.

Е, Русия и нейните приятелски страни също трябва да вземат предвид последния доклад на RUSI и да направят изводи.

Превод: ЕС

