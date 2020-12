/Поглед.инфо/ Американска ядрена подводница премина през Ормузкия проток и навлезе в Персийския залив. Това очевидно е заплаха за Иран.



В същото време израелска подводница направи подобна екскурзия до Червено море.

"Джорджия" (SSGN-729)е ядрена подводница от клас Охайо, която не носи балистични ядрени ракети, а 154 крилати ракети "Томахоук" или около 66 специално оперативни, както казаха от Флота в понеделник.

Тогава те обявиха и навлизането на плавателния съд в "Арабския залив", както Съединените щати наричат този морски масив.

"Току що: "Юесес Джорджия" на Американския флот навлезе в Ормузкия проток с крузерите "Порт Роял" и "Филипинско море". Присъствието на Джорджия в американския Пети флот демонстрира възможностите на флота да оперира, когато международното право го позволява", написаха в Туитър от флота.

U.S. Navy

@USNavy

JUST IN: #USNavy's #USSGeorgia transits #StraitofHormuz with cruisers #USSPortRoyal and #USSPhilippineSea. Georgia’s presence in

@US5thFleet

demonstrates the fleet's ability to operate wherever international law allows. #forcetobereckonedwith

5:00 PM · Dec 21, 2020·Sprinklr Publishing

Източник: Туитър

"Джорджия" е ескортирана от ракетоносците "Порт Роял" и "Филипинско море". Те са извършили прехода в неделя, обявиха от Американския флот един ден по-късно.

Това е едва второто подобно признание за последните осем години.

След това изявление, израелската обществена телевизия Кан каза в понеделник, че една от израелските подводници е преминала през Суецкия канал с одобрението на Египет.

Въпреки това, Кан цитираха "арабски разузнавателни източници", докато Израелските отбранителни сили отказаха да коментират.

"Израел няма да допусне заплахите от Иран да застрашават нашата страна. Подводница на Израелските отбранителни сили е преминала през Суецкия канал с египетско позволение, изпращайки ясно и директно послание до аятолаха и Иран. Ще ви бием", написа Бенямин Антъни в Туитър.

Benjamin Anthony

@BenAnthony1948

Israel will not allow the threats of Iran to intimidate our country. This IDF Naval submarine crossing the Suez Canal with Egyptian clearance sends a clear and direct message to the Ayatollah and Iran. We will beat you back.

IDF submarine crosses Suez Canal as direct message to Iran - report

According to the Arab intelligence who confirmed the reports, the submarine passed the Red Sea and was making its way towards the Persian Gulf.

jpost.com

1:22 AM · Dec 22, 2020

29 people are Tweeting about this

Израелската подводница. Източник Туитър.

Военноморските демонстрации идват на фона на убийството на високопоставения учен Мохсен Фахризадех, което се случи миналия месец.

Смята се, че Фахризадех е ръководел иранската ядрена програма. Техеран обвини Израел за удара.

Командирът на Американското Централно командване (ЦЕНТКОМ), генерал Кенет Маккензи в момента посещава Близкия изток, въпреки че точното му местонахождение не е известно.

По-рано този месец Съединените щати изпратиха два бомбардировача, които са способни да носят ядрено оръжие в региона, като още едно "послание" до Техеран.

Те се позоваха на неуточнени доклади за потенциална заплаха от нападения от страна на подкрепяни от Иран милиции.

Ормузкият проток се патрулира сериозно от Ислямския револционен гвардейски корпус на Иран и неговите кораби. Това е водило често до противопоставяния с американските военноморски сили в региона.

Освен това наближава и годишнината, откакто американски дрон уби генерала от Революционната гвардия на Иран, Касем Солеймани близо до Багдад.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели