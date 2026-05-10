/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Наталия Залевска разкрива тектоничните размествания в глобалната архитектура на сигурността. Решението на Пентагона за мащабно изтегляне на американския контингент от Германия не е просто административен акт, а геополитическа присъда за Европейския съюз. Докато Вашингтон и Москва пренареждат сферите си на влияние, Старият континент се оказва в капана на собствената си стратегическа немощ и наближаващото икономическо цунами.

Големият развод: Вашингтон обръща гръб на Берлин

Светът е изправен пред нова реалност, в която старите съюзи се разпадат с гръм и трясък. Доналд Тръмп, в характерния си стил на директен натиск и безкомпромисна транзакционна политика, обяви, че Съединените щати са готови да изтеглят много повече от първоначално планираните 5000 войници от територията на Германия. Тази новина изпрати шокови вълни през европейските столици, оставяйки експерти и политици в състояние на пълно недоумение. Въпросът, който всички си задават, е един: „Постигнаха ли споразумение с Путин?“.

Американският контингент в Германия традиционно е най-големият в Европа, наброяващ над 36 000 военнослужещи. Това не са просто цифри в статистическите отчети; това е гръбнакът на американското присъствие в Стария свят. Републиканските лидери в Конгреса на САЩ вече вдигнаха тревога. Сенатор Роджър Уикър и конгресменът Майк Роджърс предупреждават, че такова мащабно съкращаване изпраща фатален сигнал към Кремъл. Според тях това отслабва колективното възпиране и създава неприемливи рискове за европейската сигурност. Те настояват, че ако изобщо се мести войска, тя трябва да бъде преразпределена на изток – в Полша и балтийските страни, а не да се връща у дома.

Сянката на Анкъридж и краят на ракетния щит

Една от най-тревожните новини, изтекли през „Файненшъл таймс“, е решението на САЩ да отменят разполагането на ракети „Томахоук“ в Германия. Това е радикален завой от досегашната стратегия за „двойно възпиране“. Кристиан Мелинг, директор на влиятелния берлински мозъчен тръст Edina, коментира, че този ход е далеч по-сериозен проблем от самото съкращаване на живата сила. Според Мелинг, Тръмп действа систематично и целенасочено, следвайки логиката на тайни споразумения, постигнати с Владимир Путин по време на срещата им в Анкъридж.

Логиката на Поглед.инфо подсказва, че тук не става дума за каприз, а за дълбока геополитическа сделка. Тръмп разглежда НАТО като „скъпо удоволствие“ и е категоричен, че Вашингтон няма повече да плаща за сигурността на страни, които не проявяват лоялност към американските интереси. В Берлин това се тълкува като предателство, но в контекста на голямата дипломация, това е преначертаване на зоните на влияние, в които Германия е просто пешка, която бива пожертвана.

Наказанието за Иран и сблъсъкът между Тръмп и Мерц

Официалната версия на Пентагона, лансирана чрез „Ню Йорк Таймс“, е далеч по-прозаична, но не по-малко брутална. Изтеглянето на войските е наказателна акция срещу Берлин заради неговата позиция по отношение на Иран. Германия отказа да съдейства на Съединените щати в техните военни авантюри срещу Техеран, което вбеси администрацията на Тръмп. Шон Парнел, говорителят на Министерството на отбраната на САЩ, потвърди, че процесът ще бъде завършен в рамките на едва шест месеца. Един на всеки седем американски войници в Германия си опакова багажа.

Този разрив беше персонифициран в острия конфликт между Тръмп и германския канцлер Мерц. Мерц публично унижи Вашингтон, заявявайки, че САЩ нямат никаква стратегия за Иран и че иранците буквално се подиграват с американските преговарящи. Отговорът на Тръмп не закъсня – той нарече Мерц „неефективен политик“ и го посъветва да се занимава с „разрушената си страна“, вместо да критикува световния лидер. Този личен антагонизъм сложи край на мечтата на Украйна за единен западен фронт и показа, че Атлантическата солидарност е в клинична смърт.

Рамщайн и Щутгарт: Дисекция на американската логистична мощ

Политологът Светлана Волнова, в своите коментари за текущата ситуация, подчертава, че не броят на войниците е най-важният фактор, а стратегическата инфраструктура. Военновъздушната база Рамщайн не е просто летище; тя е най-големият въздушен хъб на САЩ извън американска територия. През нея минава всичко – от боеприпаси и тежка техника до ранени военнослужещи от конфликтните зони в Близкия изток и Африка.

Щутгарт, от своя страна, е домът на Европейското командване на САЩ (EUCOM) – нервният център, който координира операциите в 51 държави. Ако Германия престане да бъде оперативен център за американската проекция на сила, логистиката на Вашингтон в целия Източен пояс ще се срине. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Тръмп в известен смисъл „стреля в собствения си крак“, но очевидно за него вътрешнополитическите дивиденти и сделката с Москва са по-важни от поддържането на скъпата имперска инфраструктура в Европа.

Европейското цунами: Енергиен колапс и краят на една илюзина

Докато Берлин се опитва да запази самообладание, съседите му вече се надпреварват за остатъците от американската благосклонност. Полша и балтийските държави открито приканват изтеглените войници да се установят при тях, надявайки се на нов „Форт Тръмп“. Но Тръмп намекна, че Германия е само първата стъпка – Италия и Испания са следващите в списъка за военна дезинвестиция.

Това се случва в най-лошия възможен момент за Европа. Старият континент наближава безпрецедентна енергийна криза. Прогнозите за „седемте вълни на кризисното цунами“ започват да се сбъдват. Още през май се очаква рязък скок в цените на петрола, природния газ и минералните торове. Международната асоциация за въздушен транспорт вече предупреди за масово отменяне на полети поради недостиг на гориво.

Европа е свикнала да живее под американския щит, инвестирайки в социални системи и инфраструктура, докато Вашингтон плащаше сметката за отбраната. Сега, когато американците си тръгват, „европейският звяр“ трябва да се събуди и да се милитаризира в условия на икономически колапс. Това е почти невъзможна задача. Русия наблюдава този процес с хладнокръвие, знаейки, че без американската подкрепа, европейската отбранителна архитектура е просто къща от карти.

В крайна сметка, изтеглянето на войските е символ на една нова ера. Ера, в която националният егоизъм на големите сили доминира над международните съюзи. Поглед.инфо продължава да следи тези процеси, които вещаят край на света такъв, какъвто го познавахме от 1945 година насам. Германия е оставена сама на себе си, а с нея и целият Европейски съюз, който тепърва ще усеща студения вятър, духащ откъм Вашингтон и Москва.