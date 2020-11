/Поглед.инфо/ Американският военноморски флот нарече морските претенции на Русия "прекалени". Американците описаха набег на един от корабите си в руските води, "Джон С. Маккейн" като рутина.

Според тях това било част от "операция за свобода на навигацията".

Руското Министерство на отбраната излезе с изявление във вторник, че американският кораб "Джон Маккейн" е плавал повече от два километра в руски води.

Това се е случило близо до столицата на руския Далечен изток, Владивосток, тази сутрин.

Според Москва, "Джон Маккейн" е бил предупреден от ескадрения миноносец от клас "Удалой", "Адмирал Виноградов".

Екипажът на "Адмирал Виноградов" е предупредил американски боен кораб и го е ескортирал, заплашвайки да го удари със сила, ако е нужно.

"Изявлението на Руската федерация относно тази мисия е фалшиво", заявиха от Американския флот.

Те добавиха, че мисията на "Джон Маккейн" се е случила в международни води и "в съзвучие с международното право".

В съобщение в туитър, Военноморските сили на Съединените щати казаха, че мисията им е "да пазят правата, свободите и законната употреба на моретата".

Освен това, те поставиха под въпрос това, което нарекоха "прекомерните морски амбиции на Русия".

На снимката: Корабът "Джон Маккейн" извършва операция "Навигационна свобода".

Съединените щати твърдят, че заливът Петър Велики, където е плавал корабът "Джон Маккейн", неправомерно е бил обявен за територия на Съветския съюз през 1984 година.

Москва продължава да използва демаркацията на водите си от съветско време, която се определя от разположението на прилежащите до морето брегове.

Срещата между корабите от вторник не е първият случай, когато "Джон Маккейн" е намесен в рискови инциденти по море.

През 2017 година, десет американски моряци починаха след като корабът се сблъска с танкер, плаващ под знамето на Либия.

В резултат на този сблъсък, "Джон Маккейн" беше наводнен и излезе от действие до октомври, 2019 година.

Разследване на инцидента предупреди, че има проблеми с твърде сложната тъчскрийн система, която се използва за да се контролира кораба, както и липсата на обучение на екипажа.

Това не е и първият път, когато Съединените щати използват оправдания за операции свързани със свободата на навигацията в оспорвани води.

Американските кораби най-редовно плават през Южнокитайско море, за да предизвикват и поставят под съмнение претенциите на Пекин за богатата на ресурси морска възлова линия.

Китайските военни обвиниха Вашингтон в "провокативни действия", когато "Джон Маккейн" премина през китайските Параселски острови миналия месец.

