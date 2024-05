/Поглед.инфо/ Много публикации за Бретън Уудс обсъждат подробно основните решения на конференцията от юли 1944 г. и тяхното изпълнение. На първо място, това е решението за създаване на Международния валутен фонд (МВФ). Той влиза в сила на 27 декември 1945 г., когато документите на конференцията са ратифицирани от 29 държави. МВФ започва работа на 1 март 1947 г., когато отпуска първия си заем (на Франция).

Решението от Бретън Уудс за създаване на Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) също влиза в сила на 27 декември 1945 г., а МБВР започва дейността си още по-рано от Фонда - през 1946 г.

Бретън Уудс обсъди и създаването на специален механизъм за регулиране на международната търговия. Но окончателно решение по този въпрос не беше взето.

Само три години по-късно на международна конференция в Хавана беше подписано споразумение за създаването на такъв механизъм, който беше наречен ГАТТ (Общо споразумение за митата и търговията - GATT). ГАТТ се трансформира в СТО (Световна търговска организация) през 1995 г.

Имаше още едно решение, взето на конференцията през 1944 г., което рядко се помни днес и което не беше изпълнено. Това решение засяга Банката за международни разплащания (BIS) и нейната бъдеща съдба.

През 1929 г. страните победителки в Първата световна война приемат плана Йънг, който заменя плана Дауес (1924 г.) и който регулира отношенията им с победена Германия.

Планът на Юнг имаше за цел да осигури възстановяването на германската икономика чрез намаляване на тежестта на репарационните плащания и притока на чужд капитал (предимно американски) в Германия.

Планът на Йънг също предвиждаше създаването на Банката за международни разплащания (БМР), която според официалните изявления трябваше да контролира репарационните плащания и да осигури прехвърлянето им от Германия към страните победителки.

БМР е роден през 1930 г. Седалището на банката е швейцарският град Базел. Въпреки че БМР беше създадена като търговска публична банка, тя получи имунитет срещу държавна намеса и дори данъчно облагане, както в мир, така и във война.

Този специален статут на банката е гарантиран с международен договор, подписан през 1930 г. в Хага. Между другото, през 30-те години на миналия век БМР често е наричана в медиите „Световната банка“.

Основните инициатори за създаването на БМР бяха финансови олигарси от световна класа: банкери от Федералния резерв на Ню Йорк от вътрешния кръг на Морган, директор на Банк ъф Инглънд Норман Монтагю, германски финансисти Хелмар Шахт (тогава президент на Райхсбанк, а по-късно нацисткият министър на икономиката, който имаше мощни връзки с Уолстрийт), Валтер Функ (по-късно замени Г. Шахт като президент на Райхсбанк), Емил Пул (също един от лидерите на Райхсбанк).

Основателите на БМР, които подписаха Хартата на банката, бяха централните банки на Англия, Франция, Италия, Германия, Белгия, както и редица частни банки.

Федералната резервна банка на Ню Йорк, която активно участва в създаването на БМР, не беше включена в членовете-учредители по политически причини. Държавният департамент на САЩ препоръча вместо Нюйоркската федерална резервна банка, няколко банки от Уолстрийт да станат основатели на БМР.

В резултат на това частните банки First National Bank of New York, D. P. Morgan and Company и First National Bank of Chicago са част от империята Morgan.

Япония също беше представена в BIS от частни банки. През 1931–1932 г. 19 централни банки на европейски страни се присъединяват към БМР.

Първият президент на БМР беше банкерът от клана Рокфелер Гейтс Макгара. През май 1933 г. напуска този пост. Той беше заменен от американеца Леон Фрейзър, протеже на Морган. По време на Втората световна война президент на банката е друг американец Томас Харингтън Маккитрик.

На 15 юли 1931 г. Германия едностранно обявява прекратяването на всички репарационни плащания, позовавайки се на избухването на икономическата криза. Англосаксонците, изненадващо, реагираха на изявлението на Германия "с разбиране".

Изглежда, че БМР може да бъде затворена. Въпреки това банката продължи да работи. Само финансовите потоци през БМР вървяха в обратна посока.

Става дума на първо място за американски и на второ място британски капитали (заеми и преки инвестиции), които бяха насочени към германската икономика.

Освен това с невъоръжено око беше очевидно, че тези заеми и инвестиции бяха предназначени не само и не толкова за съживяване на германската икономика, за да се осигурят репарационни плащания.

Франция, като основен „бенефициент“ на репарационните плащания, все още получаваше трохи. Англосаксонският капитал всъщност допринесе за милитаризацията на Германия, която наруши условията на Версайския мирен договор.

БМР стана част от глобалния англосаксонски проект за възстановяване на военно-икономическия потенциал на Германия и подготовката й за война срещу СССР.

БМР се превърна в аванпост на американския капитал в Европа, връзка между англосаксонския и германския капитал, своеобразна „офшорка” на космополитния капитал, осигурявайки му защита от различни политически ветрове, войни, санкции и т.н.

Има доста работи за това как BIS е работил в интересите на Третия райх (вижте например: Higham Ch. Търговия с врага. - М.: Прогрес, 1985). Преди избухването на Втората световна война (или по-скоро, преди Съединените щати да влязат във войната след Пърл Харбър), БМР активно служи като канал, през който американският капитал навлиза в икономиката на Третия райх.

През годините на войната БМР извършва плащания към Германия за доставка на стоки с различни страни, включително тези, за които Германия е военен враг.

След Пърл Харбър, през годините на войната, БМР продължава да фигурира във всички официални указатели като кореспондентска банка на Федералната резервна банка на Ню Йорк. Накрая златото, плячкосано от Германия от различни европейски страни, се вля в БМР.

Връзките на БМР с нацистите и Третия райх по време на войната бяха толкова очевидни, че това не можеше да предизвика недоумение и възмущение сред политиците на онези страни, които се бориха срещу Германия и в същото време бяха представени в БМР.

Така през май 1942 г. членът на парламента от Лейбъристката партия на Англия Й. Щраус отправя запитване до министъра на финансите относно дейността на БМР.

На 26 март 1943 г. американският конгресмен Д. Вурхис представя в Капитолия проекторезолюция, в която призовава за подходящо разследване на БМР и участието на американските банки в нейната работа.

По-нататъшното популяризиране на документа обаче беше блокирано. Конгресменът от щата Вашингтон Джон Кофи представи подобна резолюция на Конгреса през януари 1944 г. Той възмутено заяви на срещата: „Нацисткото правителство има 85 милиона швейцарски златни франка в сметката на БМР.

Повечето от членовете на борда са нацисти! Как могат американски пари да останат в тази банка? И все пак проекторезолюцията беше отложена. Министърът на финансите на САЩ Хенри Моргентау също многократно поставя под съмнение целесъобразността на присъствието на американски банки сред акционерите на бмр.

На конференцията в Бретън Уудс въпросът за Банката за международни разплащания „възникна“ по време на обсъждането на проекта за създаване на Международния валутен фонд. Първо, някои делегати посочиха, че МВФ и БМР може в някои случаи да се припокриват или конкурират.

И тогава разговорът се насочи към престъпния характер на дейността на бмр и необходимостта от бързо затваряне на банката. Тон на дискусията даде енергичният норвежки икономист Вилхелм Кейлау.

Той изрази възмущението си от факта, че Вашингтон продължава да поддържа отношения с БМР, а оттам и с враговете на страната си.

На срещата на конференцията на 10 юли 1944 г. Кейлау представя проекторезолюция, която предвижда разпускането на бмр възможно най-скоро. Освен това Кейлау изготви втора резолюция, която предложи допълнително разследване, включващо доклади и документи на БМР по време на военния период.

Върху норвежкия икономист започна да се оказва силен психологически натиск, в резултат на което Кейлау отстрани от обсъждане проекта на втора резолюция. Речите на Кейлау достигнаха до Вашингтон и Уолстрийт.

Американските банкери и финансисти се напрегнаха, осъзнавайки, че приемането на подобна резолюция може да навреди сериозно на техния престиж или дори да създаде нежелани правни последици за тях.

Банкерите Уинтроп Олдрич и Едуард Браун, членове на американската делегация в Бретън Уудс, представляващи Chase National Bank и First National Bank of New York, предприеха стъпки да отхвърлят предложението, което вече беше представено.

Те бяха подкрепени от холандската делегация и Й. Бейен, бивш президент на BIS и посредник при прехвърлянето на чешкото злато, плячкосано от нацистите, в банката.

Леон Фрейзър, представляващ Първата национална банка на Ню Йорк, също застана на тяхна страна. Британската делегация зае същата позиция с пълната подкрепа на Антъни Идън и Министерството на външните работи.

Изтъкнатият икономист лорд Джон Кейнс, който първоначално подкрепи резолюцията на Кейлау, след това премина към официалната позиция на британската делегация, която призова за отлагане на разпускането на БМР до края на войната. По-точно, докато не приключи създаването на Международния валутен фонд.

Но член на американската делегация, сенатор Чарлз Тоби от Ню Хемпшир, зае, съдейки по протоколите от срещите в Бретън Уудс, много патриотична позиция. На среща на 18 юли той ядосано каза на всички присъстващи: „Вашето мълчание и бездействие помагат на врага“.

Моргентау се изказа в полза на разпускането на БМР, като каза, че това ще бъде важна пропагандна стъпка и ще увеличи международния престиж на Съединените щати.

Държавният департамент на САЩ имаше друга гледна точка. Заместник-държавният секретар Ачесън заяви, че БМР трябва да се запази „като инструмент на външната политика“.

Пропускайки много интересни подробности от тази разгорещена дискусия, отбелязваме, че в крайна сметка Паричната и финансова конференция в Бретън Уудс на 10 юли 1944 г. реши да ликвидира БМР.

Това решение обаче така и не беше изпълнено. Той беше торпилиран от банкерите от англосаксонския свят, които се страхуваха не само от затварянето на БМР, но и от възможни разследвания, които биха разкрили непристойната роля на тези банкери в подготовката на Втората световна война и тяхното сътрудничество с нацистите .

Между другото, имаше призиви за преследване на редица лидери на БМР, включително неговия президент Маккитрик. От главата на последния обаче не падна нито един косъм. Освен това от 1946 до 1954 г. Маккитрик работи в Chase Bank of America като старши вицепрезидент и директор.

Много англосаксонски политици вярваха, че БМР все още ще бъде полезен за задкулисни игри и различни финансови проекти в следвоенния свят.

Наистина, банката участва в операциите по плана Маршал, предоставя помощ на Международния валутен фонд и след това на Международната банка за възстановяване и развитие и извършва многостранен клиринг за Европейския платежен съюз (EPU). „

След разпускането на последния той извършва сетълменти в рамките на Европейското валутно споразумение. бмр беше финансов агент на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Международния червен кръст, Световния пощенски съюз и други международни организации.

Когато доларът беше атакуван през 60-те години на миналия век, БМР се притече на помощ на американската валута, като организира големи суапове на пари и злато.

Със сигурност имаше известна ирония във факта, че, както отбеляза тогавашният президент на банката, „Съединените щати, които искаха да премахнат БМР, внезапно се нуждаеха от това“.

БМР се превърна в уважаван "клуб" на централните банки. Някои дори я наричат „банката на централните банки“. BIS представлява централните банки на 55 държави, както и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Банката на Русия стана член на БМР през 1996 г. Специална роля в дейността на БМР играе Базелският комитет за банков надзор (BCBS), който е част от неговата структура и осъществява международно регулиране на банковата дейност.

Комитетът служи като форум за глобална банкова регулация. Ако по-рано този форум се наричаше транснационален, сега той има всички признаци на наднационален.

В Базел се решават най-важните въпроси на глобалната парична и финансова система на съвременния свят. Освен това те се решават по-бързо и по-ефикасно, отколкото в Международния валутен фонд.

Много е просто: МВФ е международна организация, контролирана (макар и номинално) от правителствата на съответните държави. Организация, в която процедурите за вземане на решения са доста сложни и отнемат много време. А БМР е наднационална организация, неконтролирана от правителствата, контролирана пряко от много тясна група частни банкери.

