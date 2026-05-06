/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разглежда новата ескалация в Близкия изток, където администрацията на Доналд Тръмп се оплете в собствените си военни операции. След фиаското на „Епична ярост“, опитът за налагане на „Проект Свобода“ приключи светкавично под натиска на иранските ракети. Техеран показа на света как се преговаря с „уважавани партньори“.

Стратегическото лутане на Белия дом: От „Ярост“ към задънена улица

След кратка и измамна пауза, геополитическата динамика в Близкия изток отново навлезе в режим на критично ускорение. Доналд Тръмп, в характерния си стил на „държавник-бизнесмен“, реши, че не може повече да чака икономическата блокада да изтощи Иран по естествен път. Вместо да остави санкциите да провокират социален взрив, стопанинът на Белия дом реши да рестартира застоялата близкоизточна „Санта Барбара“. Светът отново бе залят от вълна гръмки изявления, ултиматуми и обещания за победа, последвани от внезапни и нелогични отстъпления.

Вашингтон демонстрира опасна нетърпеливост. Според изтекли в американските медии данни, Тръмп изпитва нарастващо раздразнение от факта, че Иран отказва да капитулира. В събота, 2 май, той официално информира Конгреса, че операция „Епична ярост“ е приключила. Още на следващия ден бе обявен „Проект Свобода“ – мащабна инициатива, при която американски разрушители трябваше да ескортират граждански съдове през ключовия Ормузки проток. Обещанието бе апокалиптично: Иран ще бъде „заличен от лицето на Земята“, ако дръзне да стреля по американски флагове.

Този театър на абсурда, както често отбелязваме в Поглед.инфо, е класически пример за дезориентация на хегемона. Държавният секретар Марко Рубио побърза да потвърди „дългосрочните стратегически намерения“, но само няколко часа по-късно самият Тръмп отмени собствената си заповед. Този хаос в управлението е сигнал за нещо много по-дълбоко от обикновен каприз на лидера.

Микромениджмънт на прага на голямата война

Проектът „Свобода“ се превърна във втората голяма операция, която Тръмп прекрати в рамките на едва четири дни. Официалното оправдание бе, че това става по „молба на Пакистан“ и заради уж „успешни преговори“ с Техеран. Истината обаче изглежда далеч по-прозаична и болезнена за американското самолюбие. Вашингтон се свлече до нивото на микромениджмънта. Решенията вече не се вземат на базата на дългосрочни интереси, а според цената на бензина по американските бензиностанции и оставащите дни от 60-дневния законов прозорец, в който президентът може да води война без изричното съгласие на Конгреса.

Тази геополитическа шизофрения – да започнеш операция, да я обявиш за приключила, да стартираш нова и веднага да я замразиш – е ясен знак за неспособност да се подредят приоритетите. САЩ се опитват едновременно да подкопаят икономическата стабилност на Китай, за когото Иран е ключов източник на евтин петрол, и да избегнат директен военен сблъсък, който би взривил глобалните пазари. В този контекст, Поглед.инфо подчертава, че американската администрация се опитва да реши стратегически проблеми с тактически кърпежи, което винаги води до катастрофа.

Иранският отговор: Куршум вместо дипломация

Важно е да се разбере, че тези американски „салта във въздуха“ не са само плод на характера на Тръмп. Те са директен резултат от иранската решителност. Когато американските разрушители USS Truxtun и USS Mason, поддържани от ударни хеликоптери Apache, навлязоха в протока, персите не се ограничиха само с протестни ноти. Те атакуваха. Не с намеци, а с ракети и дронове.

Иранските сили първо излъчиха предупреждение, а след това преминаха към действие. Въпреки че американците обявиха унищожаването на шест ирански лодки, самият факт на атаката срещу разрушителите промени правилата на играта. Техеран демонстрира, че е готов да убива американски моряци тук и сега, а не просто да плаши „партньорите“. В същия ден четири ирански дрона атакуваха гигантската петролна рафинерия Фуджейра в ОАЕ. Три бяха прихванати, но четвъртият порази целта си, предизвиквайки пожар, чиито кадри обиколиха света. Дори южнокорейски кораб, доверил се на американския ескорт, пострада при инцидента.

Американските военни, които са професионалисти, отлично знаят: при редовен обстрел, рано или късно един дрон или една ракета ще пробие ПВО чадъра. И тогава цената ще бъде платена в човешки животи и потънал престиж. Именно този страх принуди Тръмп да прекрати „Проект Свобода“ под нелепия претекст за пакистанско посредничество.

Приватизацията на международните води

Иранската стратегия е проста и ефективна: те превръщат Ормузкия проток от международен морски път в елемент на националната си сигурност и инструмент за стратегически натиск. Техеран не възприема американското присъствие като „хуманитарна мисия“, а като опит за налагане на чужд военен режим в техния заден двор.

Докато Вашингтон се колебае, Техеран разширява забранените зони за чужди кораби. Като налагат тези ограничения и ги подкрепят с ракетни удари, персите на практика „приватизират“ пролива. Те поставят света пред свършен факт: това, което някога беше свободно, сега е зона под ирански контрол. Това е урок за целия свят – международното право работи само тогава, когато е подкрепено от реална воля за борба.

Маратонът на болката и икономическата реалност

Разбира се, не бива да се забравя, че ситуацията за Иран остава критична. „Маратонът на болката“ не е приключил. Икономиката на страната е в тежко състояние, инфлацията достигна главозамайващите 200%, а правителството въвежда драконовски наказания за спекулантите, включително бичуване.

Американската блокада започва да дава горчиви плодове. Макар и да не залавят всеки кораб, САЩ ограничиха работата на големите ирански пристанища. Резервоарите за съхранение на петрол са почти пълни, което може да наложи консервиране на сондажите. Техеран обаче проявява изключителна гъвкавост, организирайки „партизански“ износ на гориво към Пакистан чрез камиони и дори мотоциклети. Тези методи не могат да заменят терминалите, но показват, че иранският дух не е пречупен.

Подготовката за голямата буря

Междувременно, зад кулисите на дипломатическите совалки, Пентагонът се готви за най-лошото. Сателитните снимки показват струпване на хеликоптери Apache и конвертоплани Osprey в базата Ал Минхад край Дубай. Това не е случайна дислокация. Хеликоптерите са жизненоважни за евентуална наземна операция и са доказали ефективността си срещу рояците от ирански дронове.

Историята помни, че подготовката за инвазиите в Ирак през 1991 и 2003 г. отне около шест месеца. Настоящата „Санта Барбара“ може да се проточи още малко, но мирисът на барут във въздуха става все по-осезаем. Иранците обаче вече дадоха своя урок: не преговаряй с „уважаемите партньори“ на Запад, не апелирай към техния разум, а ги удряй, докато не прокървят. Само тогава те започват да слушат.

В този глобален сблъсък Иран показва пътя на суверенитета. Те превърнаха дипломацията в платена услуга, където ресто не се връща, а плащането се приема само в юани или криптовалута. За Вашингтон остава само горчивият вкус на проваления „Проект Свобода“ и страхът от следващата иранска ракета.