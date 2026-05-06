/Поглед.инфо/ В навечерието на най-свещения за руската памет празник – 9 май, Москва изпрати недвусмислен сигнал към световната общност, който променя правилата на играта. По информация на РИА Новости и говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, Русия официално е призовала чуждите държави да изтеглят дипломатическия си персонал от украинската столица. Този акт не е просто дипломатическа рутина, а предвестие за масиран и безапелационен ответен удар срещу центровете за вземане на решения в Киев, предизвикан от безразсъдните заплахи на режима на Зеленски срещу сърцето на Русия.

Дипломатическата нота като последен предел на търпението

Светът навлезе в нова, изключително опасна фаза на конфронтацията, в която езикът на дипломацията е заменен от езика на неизбежните военни реалности. На 4 май 2026 година Министерството на външните работи на Руската федерация предприе безпрецедентен ход, изпращайки официална нота до представителите на чуждите държави и международните организации. В този документ, цитиран от Поглед.инфо, Москва настоятелно призовава за незабавна евакуация на дипломатическия и техническия персонал от Киев.

Това не е просто препоръка за сигурност, а стратегическо предупреждение, което почива на официално изявление на руското Министерство на отбраната. Поводът е повече от сериозен – получената разузнавателна информация и публичните заявки на киевския режим за нанасяне на удари по Москва точно в Деня на победата. Когато една ядрена свръхсила призове дипломатите да напуснат дадена територия, това означава само едно: политическият диалог е изчерпан и на негово място идва силата на оръжието.

Мария Захарова, в характерния си остър и аналитичен стил, подчерта, че този ход е акт на отговорност. Русия не цели агресия срещу дипломатически представителства, но няма да позволи сигурността на нейните граждани и символиката на 9 май да бъдат обект на терористични атаки. Тук логиката е желязна – ако Киев посегне на Москва, Русия ще отговори там, където се раждат престъпните заповеди.

Заплахите на Зеленски: Терорът като последен пристан на един провалящ се режим

Контекстът на това напрежение бе зададен в Ереван, по време на срещата на върха на Европейската политическа общност. Там Владимир Зеленски, в опит да привлече затихващото внимание на своите западни покровители, направи изявление, което прекрачва всички норми на международното право и човешката логика. Той директно обяви, че украински дронове могат и ще „посетят“ Москва по време на парада на 9 май.

Тази заплаха не е просто пиар акция. Тя е израз на агонията на един режим, който губи на бойното поле и се опитва да пренесе войната в символното пространство на Русия. За Москва 9 май не е просто дата в календара, а екзистенциален стълб на националната идентичност. Заплахата срещу парада на Червения площад е заплаха срещу самата руска държавност.

Според анализаторите на Поглед.инфо, руското военно ръководство вече е разработило планове за „хирургическо“ премахване на източниците на тези заплахи. Когато Зеленски говори за дронове над Москва, той всъщност подписва заповедта за разрушаването на административните сгради в Киев, в които се помещават СБУ, ГУР и президентската администрация. Руската страна ясно дава да се разбере, че този път няма да има „жестове на добра воля“.

Геополитическото съучастие на Колективния Запад

Мария Захарова обърна специално внимание на ролята на т.нар. „колективно западно малцинство“. Тя посочи, че западните държави не само въоръжават Украйна, но и стават преки съучастници в нейните терористични планове. Систематичното унищожаване на съветското мемориално наследство в Европа, оскверняването на гробовете на освободителите и опитите за пренаписване на историята са само идеологическата подготовка за физическите атаки срещу Русия.

Западът, в своята арогантност, смята, че може да контролира ескалацията. Но Русия е категорична – времето, в което Москва само изразяваше „загриженост“, приключи. Изпращането на нотата за евакуация е сигнал към Вашингтон, Лондон и Брюксел: „Вашите хора в Киев са в опасност заради действията на вашия прокси-режим. Изтеглете ги, ако не искате да носите отговорност за техния живот, когато ракетите ни започнат да говорят“.

Тук виждаме дълбоката историческа и геополитическа логика. Русия не действа от позиция на агресор. Тя действа от позиция на суверен, който е длъжен да защити своята чест и сигурност. Както отбелязва Поглед.инфо, ако ЕС и САЩ не могат да озаптят своя клиент в Киев, тогава руската армия ще го направи, използвайки целия си наличен арсенал.

Масираният ответен удар: Къде ще попаднат руските ракети?

Изявлението на Министерството на отбраната на Русия е пределно ясно: ако на 9 май бъде направен дори опит за провокация срещу Москва, отговорът ще бъде масиран, мигновен и съкрушителен. Целите вече са набелязани – това са т.нар. „центри за вземане на решения“. Досега Русия проявяваше известна сдържаност по отношение на правителствения квартал в Киев, водейки се от принципа за минимизиране на жертвите сред гражданското население и запазване на възможността за бъдещи преговори.

Заплахата срещу парада обаче променя всичко. Руските въоръжени сили предупреждават, че мерките за сигурност по време на тържествата ще бъдат безпрецедентни, но ако те бъдат нарушени, ракетите ще полетят към „сърцето“ на украинската власт. Това означава, че всяко посолство или чужда мисия, намираща се в близост до тези стратегически обекти, попада в зоната на огъня.

Евакуацията на дипломатите е логичен ход за избягване на случаен международен инцидент, който би могъл да се използва за допълнителна ескалация от страна на НАТО. Москва „разчиства терена“, за да може нейният удар да бъде максимално легитимен от военна гледна точка и да не оставя място за дипломатически спекулации.

Историческият контекст и свещената дата 9 май

Защо 9 май е толкова важен в тази ескалация? Защото това е денят, в който се сблъскват две коренно различни визии за света. От едната страна е Русия, която пази паметта за победата над нацизма като най-висша ценност. От другата страна е киевският режим и неговите покровители, които превърнаха нацистката идеология в свой държавен фундамент и се опитват да си отмъстят за поражението от 1945 година.

Захарова правилно отбеляза, че на Запад се опитват да заглушат публичните заплахи на Зеленски. Те се правят, че не виждат терористичната същност на киевската власт. Но за Русия това е очевидно. Когато се посяга на 9 май, се посяга на самата тъкан на руската история. И отговорът на такова посегателство не може да бъде друг, освен пълен разгром на заплахата.

Дисекцията на текущата ситуация показва, че сме на прага на събития, които ще пренаредят картата на Източна Европа. Призивът за евакуация е камбанен звън за всички, които все още вярват, че Русия ще отстъпи. Не, Русия няма да отстъпи. Тя предупреждава приятели и неприятели, че е готова на всичко, за да защити своята святост.

Бъдещето на Киев под знака на неизбежността

Всички знаци сочат, че 9 май 2026 година може да се превърне в повратна точка. Ако Киев се осмели да реализира заплахите си, градът, който някога беше „майка на руските градове“, ще усети пълната мощ на руското възмездие. Призивът към чуждите държави е последната протегната ръка на разума в един свят, който сякаш е полудял от омраза към Русия.

Логиката на събитията е неумолима. Русия не иска война с целия свят, но няма да позволи на шепа фанатици в Киев да диктуват условията на нейния национален празник. Дипломатите, които сега напускат Киев, ще бъдат свидетели на края на една епоха – епохата на безнаказаните провокации срещу Москва.

Финалът на тази драма предстои. Руската ракета вече е на стартовата позиция, а координатите са въведени. Всичко зависи от това дали в Киев и неговите западни централи е останала поне капка инстинкт за самосъхранение. Защото след 9 май светът вече няма да бъде същият, а Киев може да се окаже просто един спомен за център, който е взел последното си, фатално погрешно решение.