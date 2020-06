/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп се усъмни в способността на бившия вицепрезидент Джоузеф Байдън, който гарантира номинацията му за президент, да води преговори с други страни, включително Русия и Китай.

„Какво според вас биха постигнали (ако беше избран Байдън) Китай, Русия, Япония и други, ако водеха преговори с него?“ Да, няма да остане нищо от нашата страна “, написа Тръмп в Twitter .

Към публикацията той прикачи видео с Байдън, в което политикът се опитва да произнесе фраза, но не може да я довърши. "Знаеш ли, бързорастящият ... хм ... в ... с ... хм ... с ... не знам", каза бившият вицепрезидент във видео.

По-рано Тръмп обяви неспособността на Байдън да побеждава анархисти, разбойници и главорези.

В началото на юни бившият вицепрезидент на САЩ Джоузеф Байдън осигури достатъчно гласове от делегатите на предстоящия Конгрес на Демократическата партия, за да се кандидатира за избор за президент на Съединените щати.

Настоящият лидер на САЩ Доналд Тръмп също получи достатъчен брой делегати на конгреса на партията, за да се номинира като кандидат на републиканци за президентските избори.

59-те президентски избори в САЩ са насрочени за 3 ноември.

