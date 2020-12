/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви отговорността на Иран за ракетните атаки срещу Зелената зона в иракски Багдад, където се намират правителствени сгради и чуждестранни посолства.

„Посолството ни в Багдад беше ударено от няколко ракети в неделя, три ракети не можаха да излетят. Познайте откъде бяха: Иран, каза Тръмп в Twitter . „Сега чуваме за допълнителни атаки срещу американците в Ирак. Приятелски, нормален съвет към Иран: Ако един американец бъде убит, ще държа Иран отговорен. Помислете!"

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq...

11:47 PM · 23 дек. 2020 г.

Американското централно командване заяви, че „21 ракети, използвани при атаката, не са довели до жертви сред американските граждани“, но „комплексът на американското посолство е бил повреден“. Подчертава се, че нападателите не са имали за цел да избегнат жертви. Централното командване увери, че "САЩ ще държат Иран отговорен за смъртта на всеки американец в резултат на действията на тези групи, подкрепяни от Иран", съобщава РИА Новости .

Аксиос пише, че САЩ може да затворят посолството в Багдад като "прелюдия към отмъщение" срещу Иран. В този случай американският посланик в Ирак, Матю Тюлър, вероятно ще се премести в Ербил в Иракски Кюрдистан или в авиобазата Ал-Асад в Западен Ирак. Ройтерс, позовавайки се на високопоставен служител на Белия дом, съобщава, че Вашингтон е постигнал съгласие по редица варианти за предотвратяване на атаки срещу американските военни и дипломати в Ирак.

Нека ви припомним, че „зелената зона“ в иракската столица беше подложена на ракетен обстрел в неделя. Държавният секретар на САЩ Майк Помпео обвини проиранското опълчение в нападението. През септември американската администрация предупреди иракските власти за готовността си да затвори американското посолство в рамките на два или три месеца поради обстрел на дипломатически мисии в Багдад.

