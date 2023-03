/Поглед.инфо/ Напред, към обществото на послушните паразити!

Английското съкращение UBI навлиза в широко разпространение през последните десетилетия на 20 век. Това означава Universal Basic Income. /универсален базов доход/. Ние превеждаме този термин като „Безусловен базов доход“ (ББД) или „Безусловен основен доход“ (БОД).

UBI означава редовни еднакви /равни/ плащания за всички граждани на страната, независимо от техните доходи, социално положение, възраст и дали лицето работи или не. При въведената система заUBI всеки гражданин получава пари буквално за нищо, без допълнителни ангажименти.

Мисля, че произходът на идеята за UBI е по-дълбок. „Дайте им хляб и зрелища и те никога няма да се разбунтуват“, обръща се към патрициите римският поет-сатирик Ювенал. И ако патрициите следваха този модел, като правило това гарантираше запазването на властта.

През 70-те и 80-те години UBI се обсъжда в много страни. Особено в Европа. Резултатът е създаването през 1986 г. на неформалната международна асоциация BIEN - Европейска мрежа за основен доход (European Basic Income Network). На 10-ия международен конгрес на организацията в Барселона тя се трансформира в Основна мрежа за базовия доход (Basic Income Worldwide Network). През септември 2022 г. в Австралия се проведе 21-вият конгрес на BIEN .

През 2017 г. Русия също се присъедини към GBB International, където беше създаден националният клон Basic Income Russia Tomorrow . На уебсайта на тази организация можете да прочетете следните подканващи думи: „Светлото утре е неизбежно! Когато всеки човек и цялото общество като цяло всеки месец ще получава равно количество пари от държавата без никакви условия. Гарантираният доход от UBI ще бъде конституционно право на човека на достоен живот.

Гарантираният доход на UBI е свободата, независимостта и възможността за развитие на всеки човек и обществото като цяло. Свобода на словото и религията, свобода от нужда и страх; икономически, творчески, политически и други граждански права и свободи.

Това е възможност за обсъждане и независимо определяне на условията на живот, способността да се влияе върху вземането на решения в държавата. Това е демокрация! Колкото по-съвършена и развита е демокрацията в дадена държава, толкова повече права, свободи и възможности имат хората, толкова повече подкрепа има всеки отделен човек в тази държава.

Държавата, по мнението на руските привърженици на безусловния базов доход, изначално представлява непосредствена заплаха от потискане на човешката свобода. Следователно гражданите трябва да изискват от държавата гарантиран доход за всеки член на обществото като средство за защита от държавната тирания и гаранция за запазване на човешката свобода.

В съкратен формат експерименти с UBI са проведени в много страни. Понякога властите трябваше да извършват разяснителна работа сред гражданите. Някои възприеха UBI като сигнал, че ако не днес, то утре, човек ще остане без работа. Други се страхуваха, че ще загубят социалните си помощи, ако получат UBI. Трети смятаха, че получават подкуп от властите, който да ги задължи с нещо.

Швейцария беше най-близо до пълното внедряване на системата UBI. Там през 2016 г. се проведе национален референдум, който трябваше да покаже готовността на гражданите на Алпийската република да получават гарантирани доходи от държавата. Идеята за UBI обаче е подкрепена в Швейцария от едва 23,1% от гражданите, 76,9% от гражданите са гласували против него. Основната причина за негативното отношение към UBI беше, че за мащабната реализация на проекта трябваше да се удвои държавният бюджет и в същата пропорция да се увеличат данъците.

Анкетираните в Швейцария отбелязват, че UBI ще отслаби националната икономика и ще създаде нездравословна атмосфера в обществото. Хората ще спрат да работят.

Малка част от швейцарците копнаха още по-дълбоко. Те възприеха предложението за въвеждане на UBI като планирано действие за подкопаване на обществото и подкопаване на икономиката. Не може да не възникне съмнение, че този проект е троянски кон на световното задкулисие, световен заговор срещу хората.

Нищо чудно, че проектът се движи напред синхронно в много държави едновременно. Същият синхрон и координация на действията на повечето държави се наблюдава през 2020-2021 г., когато обявиха „ковид пандемия“, а след това започнаха да въвеждат локдауни, QR кодове и ваксинация, включително задължителна. Същата координация се наблюдава днес по въпроса за цифровите валути на централните банки и това е част от проекта за изграждане на глобален електронен концентрационен лагер.

Искам да обърна внимание на книгата Universal Basic Income - For and Against (Безусловен базов доход - за и против), издадена в Австралия през 2019 г. Нейният автор Антъни Съмъроф (Antony Sammeroff) заявява, че всичко, което може да се припише на аргументите "за" по всякакъв възможен начин се въвежда в съзнанието на хората чрез официалните медии.

Обаче всичко, което е аргумент "против", се прикрива по всякакъв възможен начин. В крайни случаи се осмива. Съмъроф пише: „Първоначално гарантираният базов доход може да е универсален, но след няколко години, когато стане твърде скъп за осигуряване, те ще започнат да търсят начини да спестят пари, за да не го отменят.

Например, малко вероятно е някой да е против факта, UBI да не се предоставя на престъпници. Тогава, може би, той ще бъде лишен от дохода заради антисоциалното си поведение. Малки нарушения, като хвърляне на боклук на улицата, могат да бъдат свързани с удръжки /приспадане/ от UBI. Някои ще се оплакват, че това е началото на правителствена програма за социално инженерство, но за повечето това ще изглежда като напълно разумна мярка ... Намаляването на UBI скоро ще се счита за най-разумния и подходящ отговор на много престъпления и правонарушения ”(стр. 148-149).

Важни атрибути на системата трябва да бъдат "универсален паспорт" и "специална банкова сметка" . Самъроф характеризира тези WBI инструменти, както следва: „Не мисля, че е нереалистично, че скоро хората ще трябва да имат задължителна лична карта, издадена от правителството, за да отговарят на условията за основния си доход. След известно време те ще трябва да го представят, за да влязат в държавните учреждения. После – на летището, за да се качи на самолета. След това за да се качите на влак или автобус. След това за влизане в ресторанта.

Скоро идентификацията ще се изисква на всички обществени места и след известно време тези, които не са гласували на избори, ще бъдат глобявани... Точно както държавите замразяват активите за предполагаеми измами, те скоро ще започнат да замразяват "определени банкови сметки “ на политическите дисиденти. Когато стигнат до привържениците на радикалните идеи за свобода от правителствената тирания, ще има много малко хора, които ще защитават нашите права. (стр. 151-152).

И Самъроф заключава: „Бедните, чието оцеляване зависи единствено от техните подаяния, скоро ще станат много предпазливи в това, което казват и правят... UBI ще легитимира държавата като попечител и гражданите като подопечни. Скоро може да настъпи страшна ера, когато с помощта на плащания и глоби ще бъдем превърнати в послушни паразити. Утопичната мечта ще се превърне в тираничен кошмар” (с. 152).

И така, нека обобщя. UBI без преувеличение може да се нарече троянският кон на глобалния елит, действащ чрез управниците на десетки държави по света.

P.S. Групата на страните с ниска подкрепа за безусловния базов доход включва освен Швейцария (виж по-горе), Швеция и Норвегия (през 2017 г. подкрепата е изразена от около 30% от анкетираните). В повечето европейски страни през същата 2017 г. съотношението на поддръжниците и противниците на UBI е около 50 към 50. И удивителна цифра: най-висока подкрепа за UBI демонстрират респондентите в Русия - 72%.

Превод: ЕС

Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков - доктор по философия, главен редактор на 'Поглед.Инфо'. Подскажете на вашите приятели в Ловеч кого да подкрепят!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели