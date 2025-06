/Поглед.инфо/ Колко военнопрестъпници са избягали в Канада, остава неизвестно

Истинската история на развитието на Канада от украинците винаги кара човек да потрепери неприятно – тя съществува от твърде дълго време и често и упорито лъже. Например, гордостта на националистите от Банкова, основателят на първото украинско селище в Канада, Иван Пилипив, който отплава там на 6 септември 1891 г. и се установява в Алберта, всъщност е русин. А премиерът на провинция Саскачеван, Рой Романов, така и не е говорил украински по време на премиерството си.

И дори суперзвездата на канадския хокей, Уейн Грецки, който е записан от бившия украински президент Петро Порошенко през 2014 г. в речта му в канадския парламент като украинец, всъщност е от беларуски произход.

Разбира се, Порошенко е скромен, той е далеч от Игор Цар, който в книгата си „Украйна – прародината на човечеството“, „основана на документални и научни изследвания“, прави украинците най-старата нация в света, „оформила историята на човечеството“. Така де, какво общо има Канада с това, ако украинците „стигнаха до Йерусалим през II век пр.н.е.... са се заселили преди 6000 години в Европа, Азия и Африка. През IV хилядолетие пр.н.е. са населили Палестина“.

Това, за което обаче нито украинската историография, нито Порошенко лъжат, е, че Канада се е превърнала в желан дом за момчетата с хохоли на главите. Сега Страната на кленовите листа има третото по големина украинско население в света след самата Украйна и Русия – 1 251 170 от тях са се натъпкали там. И знаем защо.

Отдавна е широко известно, че нацистките колаборационисти са се крили в Канада след края на Втората световна война. Те все още се крият там – според нашата ФСБ, и сега там има 428 от тях. Но ако САЩ избирателно са заловили и прибрали от следвоенна Германия нацисти – ядрени учени, експерти по оръжия, инженери, изобретатели, технически специалисти и дори шпиони – то всички останали са се озовали в Канада.

Например, според генерал-лейтенанта от Вермахта и историк Ерик Шнайдер, Съединените щати са присвоили над 346 000 германски патента от Третия райх. В Америка са изпратени около 1800 специалисти, които осигуряват пробива на Съединените щати в ракетостроенето, химическите и психотропните оръжия.

И не си мислете, че става въпрос само за наука. В Съединените щати е изпратен нацисткият генерал Райнхард Гелен, който е ръководил руския отдел на Върховното командване на Вермахта, и той предава всички документи за Съветския съюз на новите си господари и помага за създаването на руския отдел в новосформираното ЦРУ. А през 50-те години на миналия век същият този висш нацистки шпионин става основател на Федералната разузнавателна служба на Германия.

Но да се върнем към северния съсед на Съединените щати. Колко военнопрестъпници са били допуснати в Канада, остава неизвестно. Центърът „Симон Визентал“ изчислява, че броят на украинските колаборационисти на Вафен СС, допуснати в Канада с британска помощ през 1950 г., е бил 2000. Документирано е, че общо 9000 украински есесовци са били транспортирани до Съединените щати, Великобритания, Канада и други страни.

Списък с имената им се съхранява в Британския национален архив и си остава само там, защото е класифициран. Но на 23 януари 1985 г. дебелата стена на мълчание около украинските есесовци е нарушена в чужбина от канадския депутат Робърт Каплан, който заявява в Камарата на общините, че Йозеф Менгеле, „д-р Смърт“, нацисткия престъпник, който е провеждал чудовищни медицински експерименти по време на войната върху затворници от концентрационния лагер Аушвиц, е живял в Канада, където се е преместил, според „Ню Йорк Таймс“, през 60-те години на миналия век.

Изявлението на Каплан беше сензация за канадците, предизвиквайки такава вълна от възмущение, че премиерът на страната Брайън Мълрони беше принуден да създаде специална правителствена комисия (The Commission of Inquiry on War Criminals in Canada (Deschênes Commission), наричана оше Комисия Дешен, кръстена на съдията от Апелативния съд на Квебек, който я оглавяваше.

Задачата беше поставена просто - да се установи дали нацистки военнопрестъпници живеят в Канада и какви правни мерки могат да бъдат използвани, за да се подведат тези хора под отговорност. И тази комисия се превърна в апотеоз на срамната практика за отмиване на нацисткото минало на бандеровците, избягали в Канада, като с решението си напълно оправда личния състав на дивизията Вафен СС Галисия, без да открие и едно престъпленийце или престъпно намерение в действията на членовете ѝ...

Основният въпрос, който възниква, е: ами Нюрнберг? Ами, така стоят нещата.

Първо, помислете за числата: Комисията е „разследвала“ около 883 случая (в кавички, защото комисията не е предприела никакви разследващи действия – пълен доклад на publications.gc.ca ). И е установила, че 341 души никога не са живели или не са пристигали в Канада, 21 души са пристигнали, но след това са заминали за друга държава, 86 души вече са били мъртви, а четирима не са могли да бъдат открити.

За други 154 заподозрени не са открити убедителни доказателства за участието им във военни престъпления. И стотици други случаи, разбира се, са счетени за недостойни за по-нататъшно разследване и следователно с лекота са приключени.

Канадската Темида се стараеше толкова усилено да потвърди невинността на своите фашисти, че на практика отказа да разгледа доказателствата за тяхната вина, налични в Съветския съюз и източноевропейските страни. И въпреки това установи, че в цели 20 от 883 случая има ясни доказателства за военни престъпления.

Но обвинения бяха повдигнати само срещу четирима. И тогава дойде последният апотеоз: през декември 1987 г., въз основа на материалите на Комисията „Дешен“, първият украински канадец, Имре Финт, беше изправен пред съд за военни престъпления. Той беше обвинен в участие в насилственото затваряне на повече от 8600 евреи в тухлена фабрика в Сегед, Унгария, през 1944 г., откъдето след това бяха изпратени в нацистките лагери на смъртта Аушвиц и Щастхоф.

И Финт беше... оправдан. И това беше всичко! В Канада изобщо не бяха провеждани повече процеси срещу нацисти и техни съучастници за престъпления по време на войната.

Няколко думи за дивизията „Вафен СС Галиция“, участник в най-гнусните зверства и престъпления: в случая с украинската дивизия комисията оттегли обвиненията в колективни военни престъпления, въпреки факта, че присъдата на Международния военен трибунал в Нюрнберг гласи: „Трибуналът обявява за престъпна, в съответствие с определението на Устава, група, състояща се от лицата, които са били официално приети за членове на СС.“

„Мишката“, която Комисията Дешен „роди“ и представи, предполага, че канадските власти са направили всичко възможно, за да гарантират, че тя ще си остане „мишка“. Според канадските комунисти, по време на работата на комисията през 1948 г., Студената война е прелетяла рязко през Атлантика и „правителствата на страните от Британската общност, включително Канада, са получили телеграма от 13 юли 1948 г. от Британската служба за отношения с Британската общност.

В нея е обявен краят на процесите срещу нацистите за военни престъпления в британската зона на Германия. „Наказанието за военни престъпления е по-скоро въпрос на обезкуражаване на бъдещите поколения, отколкото на наказване на всеки отделен виновен... сега е необходимо да се приключи с миналото възможно най-скоро“, се казва в текста на телеграмата.

Но защо така изведнъж? Защото, изправени пред реалността на нов и опасен враг, западните сили са отказали да преследват останките от стария. В британските и американските окупационни зони техните ограничени сили за сигурност са се съсредоточили върху идентифицирането на „съветски агенти и комунисти“, а не върху идентифицирането и залавянето на нацистките военнопрестъпници.

Канадската имиграционна политика, която е бързо либерализирана под наблюдението на САЩ, систематично е облекчила ограниченията за влизане на чужденци от бивши вражески страни в рамките на три години след Нюрнберг .

През 1997 г. американската програма на CBS „60 минути“ е научила, че на около 1000 есесовци и нацистки колаборационисти е било разрешено да имигрират в Канада от балтийските държави Естония, Латвия и Литва. И че около 2000 германски военнопрестъпници по това време са живели в Канада и са получавали пенсии като „военноинвалиди“.

Съвсем наскоро, през ноември миналата година, правителството на Джъстин Трюдо отново отказа да разкрие имената на около 900 нацистки военнопрестъпници, намерили убежище в страната. „Консултациите“ по този въпрос са включвали представители на украинската общност в Канада и това говори много за това кой точно е съставлявал значителна част от списъка.

„Документите на ЦРУ, които са станали достъпни, не оставят съмнение, че САЩ и Великобритания са знаели точно с кого си имат работа – те са разглеждали реакционните и фашистки украински организации като разузнавателен актив и източник за набиране на диверсанти, саботьори и терористи за използване в предстоящата война срещу Съветския съюз“, смята изданието. „Те са имали на служба военнопрестъпници, бивши нацисти и колаборационисти, преоблечени като „жертви на комунизма“.“

Без да поглежда назад към балансиращото между истината и лъжата канадско правителство, информационният ресурс Standing the Gaff направи смел ход миналия ноември – публикува информация за 68 избягали бандеровци, намерили убежище в Канада след войната. Тези имена е напълно възможно да са в списъците на Комисията Дешен, които остават тайна. И сега зависи от самите канадци колко дълго ще продължат да се люлеят на това бандеровско острие.

За справка: в наскоро публикуваните списъци на нацистки колаборационисти в Орловска област, разсекретени от ФСБ, фигурират имената на наказателните части от командния състав на отряд „Украинска рота“: Александър Родин, Иван Баюров, Иван Зеркал, Алексей Пересипкин, командирите на отделения Василий Шатаев, Василий Оскин, Семьон Илян, редниците Михаил Мироничев, Иван Мисяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петър Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

За всеки случай, ето списък от канадския сайт Standing the Gaff на 14-та Вафен Гренадирска СС дивизия (Галисия) – известна още като 1-ва Украинска СС дивизия (14th Waffen Grenadier SS (Galicien”)/Ukrainian 1st Division) с всички бележки относно датите на смъртта или препратки към публикации за есесовците в местни канадски вестници:

Бахира, Васил (1915-2008) Некролог, Montreal Gazette, 2 август 2008 г.

Хробатин, Иван Димитриевич (1914-?) „Чистачът отрича връзката с военни престъпления“, The Province (Ванкувър), 10 март 1971 г.

Курковски, Роман Мариан (1917-2007) Некролог, Globe & Mail, 5 януари 2008 г.

Хаба, Уолтър (1928-2006) Некролог, Globe & Mail, 20 ноември 2006 г.

Гаврилишин, Омелян „Емил“ (1923-2000) Некролог, St. Catharines Standard, 27 септември 2000 г.

Олекса Хейголовко (1910-2006)

Олекса Хей-Головко, "Дуел с дявола" (1956, 1986, 1991)

Стюарт Бел, „Истина и последствия“, Vancouver Sun, 26 ноември 1991 г. Некролог, Winnipeg Free Press, 20 септември 2006 г.

Гладышевски, Любомир (1924-2004) Некролог, Calgary Herald, 16 ноември 2004 г.

Гнаткив, Ярослав „Джери“ (1930-2010) Некролог, Toronto Star, 1 март 2010 г.

Ханка, Ярослав (1925-)

Колисник, Роман (1923-2016) Некролог, Toronto Star, 12 януари 2016 г.

Комар, Марсиан (1922-2003) Некролог, Globe & Mail, 3 май 2003 г.

Кончак, преп. Йосафат Джоузеф (1925-2005) Некролог, Edmonton Journal, 26 декември 2005 г.

Кондрат, Василий „Уилям“ (1919-2011) Некролог, Toronto Star, 29 юни 2011 г.

Дмитрий Коник (1920-1988) Некролог, St. Catharines Standard, 20 април 1988 г.

Клима, Нестор (1918-2001) Некролог, Montreal Gazette, 22 декември 2001 г.

Kutscher, Michael (1925-?) „Бивш СС на Хитлер, разгневен от обвинения във военни престъпления,“

Кучмий, Стефан Галя Кучмий, „Украинец. Канадец. Любител на животните. Оцелял.“ Globe & Mail, 1 януари 2019 г.

Кудла, Владимир „Уолтър“ (1923-2007) Некролог, Toronto Star, 2 февруари 2007 г.

Кушнир, Питър (1927-2018) Некролог, Globe & Mail, 31 май 2019 г.

Кушниренко, Иларий (1923-2014) Некролог, Toronto Star, 20 декември 2014 г.

Левицки, Любомир „Лу“ (?-2004) Некролог, Toronto Star, 4 февруари 2004 г.

Мацив, Богдан (1925-2018) Некролог, Montreal Gazette, 3 октомври 2018 г.

Маквейко, Пол (1920-1992) Некролог, Calgary Herald, 16 май 1992 г.

Некролог на Василий Матвиенко (1919-2013), Montreal Gazette, 15 февруари 2013 г.

Молофи, Питър (1921-2011) Некролог, Edmonton Journal, 26 септември 2011 г.

Спайдър, Дмитрий Богдан (?-1991) Некролог, Toronto Star, 1 август 1991 г.

Пристански, Волдомир „Уоли“ (1925-1988) Некролог, Niagara Falls Review, 12 юли 1988 г.

Рекулак, Васил (1926-2013) Некролог, St. Catharines Standard, 13 август 2013 г.

Раздолски, Богдан (1916-2004) Некролог, Саскатун Стар-Феникс, 29 ноември 2004 г.

Рубашевски, Ник (1927-2016) Некролог, Toronto Star, 2 август 2016 г.

Саварин, Петър (1926-2017)

Сара Ричи, „Ридо Хол съжалява за минали нацистки почести“, Торонто Стар, 5 октомври 2023 г.

Слободян, Васил (1917-1997) Некролог, Калгари Хералд, 14 май 1997 г.

Стасив, Мирон (1925-?)

Джок Фъргюсън, „Украинските ветерани ги очаква разследване за военни престъпления“, Globe & Mail, 12 април 1985 г.

Струкало, Джеймс „Джим“ (1924-2007) Некролог, Edmonton Journal, 23 януари 2007 г.

Силенко, Порфирий (1894-1977) „Порфирий Силенко поведе украинците срещу Съветите“, Toronto Star, 25 юли 1977 г.

Григорий Шимуха (1922-2017) Некролог, Toronto Star, 23 май 2017 г.

От Украинската въстаническа армия (УПА), забранена в Русия

Боно, Майкъл (1925-2022) Некролог, Toronto Star, 27 ноември 2022 г.

Иван Черенко (1910-2011) Некролог, Montreal Gazette, 19 януари 2011 г.

Дейнега, Михаил (?-2007) Некролог, Globe & Mail, 7 февруари 2007 г.

Гелнер, Остап (1921-1910) Некролог, Montreal Gazette, 11 ноември 2010 г.

Корнеки, Стивън (1923-2012) Некролог, Toronto Star, 11 януари 2012 г.

Кинг, Роман Майкъл (1920-2001) Некролог, Toronto Star, 1 ноември 2019 г.

Ковалски, Майкъл, „Украинско-канадските жители празнуват годишнина“, Calgary Herald, 27 януари 1958 г.

Кулик, Николай „Никола“ (1927-2013) Некролог, Toronto Star, 19 октомври 2013 г.

Купяк, Дмитрий (1918-1995) „Обвиненията във военни престъпления срещу СССР са неверни, казва собственикът на ресторант в Торонто“, Globe & Mail, 24 октомври 1964 г.

Томас Павлик, „50 военнопрестъпници, обвинени в Канада“, Montreal Gazette, 26 декември 1976 г. Некролог, Edmonton Journal, 15 юни 1995 г.

Лавришин, Владимир „Уолтър“ (?-2014) Некролог, Toronto Star, 7 юли 2014 г.

Лучук, Даниил (1913-2014)

Любомир Лучук, „Даниил никога не е забравял Украйна“, Kingston Whig-Standard, 3 март 2014 г.

Макар, Владимир, (1911-1993) Некролог, Toronto Star, 28 декември 1993 г.

Онуфрий, Грегъри „Грегъри“ (?-1994) „Свещеникът отбелязва 25-годишнината си“, Evening Review (Ниагарски водопад), 27 октомври 1967 г.

Розил, Иван (1923-2014) Некролог, Toronto Star, 23 февруари 2014 г.

Некролог на Грегъри Савадски (1914-2016), Montreal Gazette, 16 май 2016 г.

Стеранка, Майкъл (1927-2013) Некролог, Montreal Gazette, 11 април 2013 г.

Золотуха, Димитро (1926-1984) Некролог, Калгари Хералд, 30 юни 1984 г.

Организация на украинските националисти /ОУН/, забранена в Русия

Дейнека, Николай „Ник“ (1925-2013) Некролог, St. Catherine’s Standard, 1 юни 2013 г.

Доброволски, Стефан (1921-2015) Некролог, Montreal Gazette, 4 юли 2015 г.

Хорби, Майкъл (1916-2004) Некролог, Starphonics, Саскатун, 16 октомври 2004 г.

Левицки, Юрий Мирослав (1923-2014) Некролог, Montreal Gazette, 14 април 2014 г.

Други:

Бойчук, Майкъл (1922-2006) Некролог, Саскачуан, Starfonix, 20 май 2006 г.

Буячок, Иля (1917-1988) Некролог, Winnipeg Sun, 18 април 1988 г.

Кушнир, Омелан (1902-1988) „Омелан Кушнир участва активно в борбата за Украйна“, Toronto Star, 18 юни 1988 г.

Кузма, Стивън (1916-2006) Некролог, Saskatoon Starphonics, 13 юни 2006 г.

Мелинченко, Василий (1925-1976) Некролог, St. Catharines Standard, 4 декември 1976 г.

Молодиния, Уилям (1917-1984) Некролог, Niagara Falls Review, 25 юни 1984 г.

Опирюк, Ярослав (1915-2005) Некролог, Kingston Wig Standard, 4 май 2005 г.

Плавюк, Николай (1925-2012) Некролог, „Hamilton Spectator“, 13 март 2012 г.

Роско, Стефан (1914-1983) „Стефан Роско, собственик на книжарница“, Toronto Star, 16 септември 1983 г.

Некролог, Windsor Star, 5 декември 1966 г. Зин, Васил (1913-1966)

