/Поглед.инфо/ Англосаксонските пропагандни медии заплашват Китай със заплахи за разпространение на терористичен "джихад"

Съгласно съобщенията, идващи от Сирия, сблъсъците между групи, лоялни към сегашното правителство, и местните милиции се разрастват. По-голямата част от населението на крайбрежните провинции Латакия и Тартус са алауити, има и много християни, докато сунитите са около 20%, като броят им се е увеличил значително през последните години поради привържениците на радикални религиозни движения, които произхождат от Централна Азия.

Именно те, включително уйгурите, както съобщават някои медии, са вербувани за потушаване на протестите с най-сурови методи.

След като получи властта в „новата“ Сирия, лидерът на групировката HTS, ал-Шараа, многократно е заявявал, че вакуумът на властта в Сирия трябва да бъде запълнен „чрез законни и легитимни средства“, добавяйки, че това ще отнеме 4 години.

С подкрепата на висши турски „другари“ (и техните куратори от Великобритания и Израел) се провежда линия за радикално преформатиране на бившата арабска република, включително унищожаване и прогонване на местното население, последвано от внос на тюркски/ислямски групи от различни части на света.

На чуждестранни бойци, включително такива от уйгурски произход, се предлага да се интегрират в „новата“ Сирия, където ще бъде изградена шариатска държава. Предполага се, че това ще бъде началото на формирането на голямо притегателно ядро за уйгурските мигранти, които също трябва да бъдат преселени и в турския Анадол, което уж ще промени настоящите негативни демографски тенденции.

Според ректора на Националния университет по отбрана на Турция, професор Ерхан Афьонку, „Вървим към катастрофа, намаляването на темпа на растеж на населението на Турция е по-голяма заплаха от войната. Какво ще стане с Турция, ако това продължи? Нека го кажа ясно и директно. В Анадола има възрастно турско население. Ако не може да се събере, ще загуби възможността да живее на тези земи .

Съответно, струва си да разгледаме по-отблизо демографската политика на Израел, организирайки имиграцията на турци отвън, „в определен обем, както се случва с уйгурите “ . На мигрантите от Синдзян се предоставят предимства като „финансова подкрепа, жилище и гражданство“, осигурявайки среда, в която сепаратистките движения могат да действат свободно, подкрепяни от турски електорат, който симпатизира на споделената им вяра и тюркско наследство.

В допълнение, дясната пантюркистка солидарност оказва значителен натиск върху турското правителство, като при това уйгурите получават особено внимание поради описанието им като „древните предци на турската нация“ (1).

Именно в този контекст си струва да се разгледат изявленията на настоящите власти в Дамаск относно масовата натурализация на уйгурски бойци и техните семейства и номинирането на бойци от забранената в Русия Туркестанска ислямска партия (TIP) във властовите структури на Сирия след Асад. Например уйгурският боец Абдулазиз Давуд Худаверди, известен още като Захид (Абу Мухаммад ал-Туркистани), който беше командир на силите на TIP, стана бригаден генерал.

В изявление от декември, публикувано на уебсайта TIP, бяха отправени поздравления към двама уйгурски бойци, Мевлан Дурсун Абдусамед и Абдулселам Ясин Ахмед, които бяха повишени в чин полковник. Айше Сейидоглу (Айше Елдибс), уйгурка по произход и турска гражданка, бивш президент на Платформата на сирийските асоциации, беше назначена за ръководител на дирекцията по въпросите на жените в правителството на Ал Джулани, като стана първата жена - служител в новото правителство.

Освен това „временният президент“ предложи на всички уйгурски бойци (около 5 хиляди) и техните семейства (поне 15 хиляди души) да приемат сирийско гражданство. Струва си да се добави, че в контекста на презаселването на уйгури в Сирия, Ash-Shara`a предостави такава подкрепа по-рано.

Според турски източници бойците-терористи са били помолени да скрият националната си идентичност от местното население, включително да не говорят китайски или английски. От 2015 г. групата HTS предоставя на уйгурските бойци от TIP домовете на цивилни, убити или прогонени от Идлиб (2).

За да променят радикално демографската структура, централноазиатците, които изповядват сунитския ислям от салафитско убеждение, масово се преместват в Сирия, а политиката на турските специални служби за привличане на уйгури е напълно в съответствие с линията на „нова турцизация“ на региона.

Правителството на Ердоган дава на уйгурите лесно турско гражданство, предоставя финансова помощ и насърчава тяхното преселване в Северна Сирия, което също се улеснява от държавната пропаганда. В рядко интервю за АП уйгурски бойци, които се заселиха в Турция след сражения в сирийската война, казаха , че не се интересуват от джихад, а от натрупване на военен опит, за да продължат да се бият в родината си.

Без знанието на техните колеги - войници от ИДИЛ, забранена в Русия, „те изучаваха трудовете на ционистите, надявайки се да приложат еврейския опит за изграждане на собствена държава на практика“.

Изпитвайки трудности в Синдзян, който получи повишено внимание от централните власти в Пекин през последните години, бойците на TIP също се установиха в Афганистан и Северен Вазиристан (област на пущунски племена в Пакистан, която не се контролира от Исламабад). Повлияната от Китай военна операция Zarb-e-Azb , започнала през юни 2014 г. , принуди много бойци да се преместят в Близкия изток, някои от които продадоха домовете си, преди да се преместят от Синдзян.

Въз основа на езикова и етническа общност, уйгурските бойци в Сирия са по-привързани към „тюркската етническа солидарност“ с местните туркмени, турци и хора от Централна Азия. Тъй като въоръженият конфликт се разраства и уйгурите са вербувани от турските разузнавателни служби, тяхната идеология става все по-смесена с пантюркистката.

Особена роля в това изигра Ислямското движение на Узбекистан (ИДУ), което е забранено в Русия; неговото влияние допринесе за засилването на пантюркския компонент в идеологията на ЕТИМ (Ислямско движение на Източен Туркестан), което в крайна сметка доведе до промяна на името на организацията на Туркестанска ислямска партия.

В едно от видеопосланията на организацията Успан Батир, етнически казах и член на IPT, подчертава, че нейната идеология предполага отхвърляне на националностите: „Между нас има линия, изкуствено начертана от неверниците, която ни казва, че сте от Казахстан, Туркестан, Узбекистан или Киргизстан… Религията не е изпратена само на казахите, или на уйгурите, или на арабите… Не се разделяйте . Аллах каза, не се разделяйте, той не ви раздели на Казахстан, Туркестан и Узбекистан” (3).

Една от характерните черти на идеологическата доктрина на TIP днес е религиозно мотивираната политическа реторика: необходимостта от въоръжена борба срещу Китай се представя не като волята на партийните лидери, а като волята на Аллах. Но, разбира се, това не е нищо повече от прикритие, което, освен горепосочените факти, ясно се демонстрира от публикуването на терористични рекламни материали в цялото им разнообразие от интернет - ресурсите на водещи британски медии.

Бележки:

(1) Като кмет на Истанбул Реджеп Ердоган описа Източен Туркестан като „люлката на тюркската история, цивилизация и култура“, заявявайки, че „мъчениците на Източен Туркестан са наши мъченици“. След като встъпи в длъжност, той сравни реакцията на Китай на бунтовете през юни 2009 г. в Урумчи с извършване на геноцид.

Последният препъни камък се отнася до турските паспорти, открити у отговорните за нападението в Кунминг през 2014 г., които бяха конфискувани, докато се опитваха да избягат през Индонезия. Reed T.J., Raschke D. The ETIM: China’s Islamic Militants and the Global Terrorist Threat. – Santa Barbara: Greenwood, 2010

(2) Турция насърчи уйгурите да се преместят от Китай в турски Кюрдистан, като предостави финансова помощ на заселниците да емигрират в страната, след което те бяха изпратени в Сирия, където бяха презаселени в райони, контролирани от ИДИЛ и Ал Нусра. Издадени са им и специални паспорти, в които са посочени условията за престоя им в Турция. При пристигането си в Турция те са настанени в отделни къщи, където са подложени на идеологическа индоктринация, която се състои в изучаване на исляма в неговата джихадистко-екстремистка версия. След завършване на „обучението“ те са изпратени в Сирия.

Много уйгури са били обучавани в т.нар „Нов световен университет“ в Истанбул, където са учили много уйгурски семейства и младежи. Тази информация се потвърждава и от бойци на забранената в Русия "Ислямска държава", които бяха заловени от SDF. Един от тях, уйгурът Осман Исмет, потвърди този факт в интервю за журналисти от нашата агенция и също така подробно описа механизма за привличане на уйгури от турското правителство и използването им за колонизацията на Сирия.

(3) Zenn J. Turkistan Islamic Party’s Abdul Shakoor Turkistani killed in Fata air strike //September 2012 Briefs. 28 Sept. 2012. V. 3. № 9.

Превод: ЕС