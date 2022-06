/Поглед.инфо/ Методическата основа на американо-украинската пропаганда

Борис Подопригора, полковник от резерва, жител на Санкт Петербург, който през 1996-98г. е бил служител по връзки с обществеността (Public Affairs Officer) в американската зона на международната мироопазваща операция в Босна (SFOR). ми разказа (),за техниките и методите на украинската пропаганда.

Руските миротворци (въздушнодесантна бригада) се присъединиха към СФОР, след като Москва стана един от гарантите за прилагането на Дейтънското мирно споразумение от 1995 г. Подопригора и колегите му от 24 чуждестранни контингента на СФОР бяха поканени в главния щаб на миротворците в Сараево за брифинг на тема " Какво е информационна работа".

Лекторите са американски офицери, специалисти по PsyOps , психологическа война. Общите формули на тази работа са: POPAT (Planning, Ops, Public, Analysis, Tech. Support, т.е.Планиране, Операции, Публичност, Анализ, Техническа поддръжка) , „Не да се реагира насрещно, а да се планира“ (Not re-reacting, but planning ), „От лидерство към управление“ (From Lead to Direct).

В същото време InfoOps = PsyOps : информационните и психологическите операции са идентични. Подопригора особено си спомни тезата на американците, че „разработването на мерките за психична борба трябва да се извършва въз основа на националния въпрос, задача“ и „трябва да предхожда планирането на бойните действия, а не да ги допълва“.

Тълкуването на всеки факт трябва да се основава на националната задача. Оттук и четирите принципа (big4):

1. "Реалността е без значение за задачата." Самата формулировка на проблема е „коригирането на една незадоволителна реалност”. Необходимо е да се убедят страните, че „възобновяемата реалност е от полза за всички”, а тези, които не са съгласни с това, „са заплаха за мира” и трябва да бъдат обезоръжени. И най-важното: „врагът не може да има успехи, може да има само отложено поражение“;

2. Призивът към обекта на въздействие и разшифровката на обръщението трябва да са еднакви за "своите и чуждите". На "чуждите" "не е позволено" да се чувстват като "жертви на пропагандата". Проблемът е да се създаде "обща аура на разбиране" - cross-understanding;

3. Пълна забрана (total banning) на алтернативни интерпретации и контрапропаганда. „Техният“ източник подлежи на предварително „разобличаване и тежко дискредитиране, независимо от цитираните от него външни съответствия (external coherence)“;

4. "Външни правила" ( technical essentials). Към обекта на въздействие е „по-добре да се адресира подбуждащия импулс в сензационно представяне“, а не под формата на информация за размисъл. "Първо помислете за причините (първо създайте събития ). Отделна задача е да надминете врага по броя на ярките причини. "Липсата на причина, още повече баналност, обезсмисля всякакви мотиви."

Като част от "външните правила" е необходимо:

първо, да се въоръжи обекта на влияние с „активна мотивация“, да му се предостави такава информация, която е важна за него и неговото обкръжение. Включително с неявен „намек“: „...това, което научихте днес, другите знаят отдавна“;

второ, пропагандата трябва да се основава на „общи тревоги, вярвания и общ културен морал“. Обектът на влияние не трябва да се чувства унизен. И силите зад него не бива да се преувеличават („с чудовището е трудно да се справиш“);

трето, всяко твърдение трябва да се дублира многократно: 3 части (новини) са по-добри от една добра . Изисква се да се разнообразят източниците на тези твърдения колкото е възможно повече. Това за пореден път ще убеди обекта на влияние, че „всички мислят така“. Трябва да има баланс между моментната убедителност и перспективата за натрупване на усилия. Органичният преход трябва да бъде от „не шефове, а хора като теб“ към „утре ще ви убедим повече от днес“ ...

Това е методологическата рамка, върху която американците градят своята пропаганда. А по-внимателният поглед на събитията показва, че украинските власти следват в детайли американските инструкции за психическа борба (PsyOps ) . Например непрекъснато се тъпчат сензационни (фиктивни) пропагандни мотиви: „Клането в Буча“, „Руска ракета в Краматорск“, „Руснаците откраднаха украинско зърно“, „Москва търпи чудовищни загуби“... Всичко е в стриктно съответствие с принципа на PsyOps : „Реалността няма нищо общо с поставената задача“.

Украински офицери и американски инструктори

Тук се припомня Гьобелс, казва Подопригора. Трябва да има много пропаганда, много. Тя трябва да се хвърля в масите непрекъснато, ден и нощ, навсякъде по едно и също време.

Всички съобщения трябва да са изключително прости. Колкото повече хора приемат нещо, толкова по-лесно ще се справят с останалите: дори най-напредничавото малцинство ще бъде принудено да следва мнозинството.

Необходима е еднаквост на ясни, кратки, хапливи съобщения. Пропагандата не трябва да допуска съмнения, колебания, обмисляне на различни варианти и възможности. Хората не трябва да имат избор, той вече е направен за тях, те трябва само да приемат информацията, за да възприемат по-късно наложените идеи като свои.

Следва да се влияе основно върху сетивата и само в най-малка степен привлича вниманието на мозъка. Пропагандата не е наука, тя помага да се докарат многомилионните хора до емоции. И накрая, ако хората се довеждат до тази или онази мисъл постепенно, няма да има резултат. Информацията трябва да е шокираща, само шокиращите съобщения се предават от уста на уста, останалото остава незабелязано.

Борис Подопригора смята, че от наша страна в хода на СВО е необходимо да се уточни понятието „оръжие на истината”. Не трябва да бъде прекалено историческо и изкуствено помпозно, необходима е здрава инструменталност. Работата с населението в контролираните от нас територии заслужава приоритетно внимание.

Във всеки случай административните органи в тези територии трябва да се съобразяват с информационната и психологическата страна на въпроса, дори когато се занимават с рутинни дейности. И гласът на украинците, лоялни към Русия, трябва да звучи по-отчетливо, отколкото е сега.

Работата с украинските бежанци е много актуална. В Русия има повече от 1 милион от тях. Повечето са в непрекъснат контакт с роднини, често чрез "посредници" в Европа, където сега има повече от 5,5 милиона украински граждани.

„Може би регулирането на PsyOps наистина може да ни бъде полезно? Поне по отношение на създаването на „обща аура на разбирателство“, казва Борис Подопригора.

