/Поглед.инфо/ Александър Бородай, който наскоро говори по Първи канал, изрази съжаление за липсата на боеприпаси и артилерийски оръдия за руските войски, участващи в специалната военна операция в Украйна. Депутатът от Държавната дума и председател на Съюза на доброволците от Донбас Александър Бородай е известна личност, в миналото първият лидер на Донецката народна република.

Той многократно е посещавал зоната на операцията и със сигурност получава информация директно от окопите, от военнослужещи - участници в СВО. Той е добре информиран за действителното състояние на нещата.

Речта на Бородай впечатли с това, че той подчерта истината, за разлика от обикновените пропагандисти по руската телевизия, които, както обикновено, ретушират реалните очертания на събитията.

Евгений Пригожин, основателят и ръководителят на ЧВК Вагнер, постоянно се оплаква от проблеми с доставката на снаряди в информационните ресурси.

Представители на основната отбранителна компания на страната Ростех твърдят, че производството на боеприпаси се е увеличило няколко пъти. Военни експерти по руските телевизионни канали предполагат, че доставките на снаряди за войските са донякъде ограничени поради създаването на резерви от командването в случай на критични или непредвидени ситуации.

Михаил Ходаренок, военен наблюдател на онлайн изданието Gazeta.ru и радио Вести FM, отбеляза, че ограниченията на потреблението на боеприпаси са обичайна практика по време на Великата отечествена война, особено в навечерието на настъпателни операции.

Друг проблем, повдигнат от Александър Бородай, е липсата на артилерийски дула, които поради интензивната стрелба трябва да се сменят често.

Ако доста предприятия се занимават с производството на експлозиви и боеприпаси, тогава цевите за оръдия в съвременна Русия се произвеждат от един завод, обозначен № 9 и разположен в Екатеринбург.

Преди началото на СВО вероятно беше трудно да се предвиди, че руско-украинската конфронтация ще бъде описана като "артилерийска война".

Предприятията, занимаващи се със създаването на артилерийски системи, се нуждаят от известна модернизация и няма да навреди да се мисли за нови производствени мощности и центрове за развитие.

Нашите пропагандисти се надуха с всички сили, твърдейки, че няма нищо особено в артилерийските системи на НАТО, доставени на Украйна. Като че ли всички тези "Хаймари", "Седем" не са много надеждни и много капризни оръжия. Това е вярно, но не всичко.

Руската военна инфраструктура претърпя значителни щети от използването на западни системи за голям обсег. През втората половина на 2022 г. нашите складове с боеприпаси и гориво не спираха да взривяват, за което официалните информационни канали свенливо мълчаха.

Сега ситуацията изглежда се е подобрила. Армейските складове започнаха да се разпределят по-рационално, по-умно и по-хитро и се въведе правилен ред по въпросите на базирането.

Очевидното предимство на съвременната западна артилерия пред съветската, която доминира в руската армия, е в далекобойността и точността. Александър Бородай посочи и недостатъчната точност на нашите артилерийски оръдия в словото си.

Най-новата руска далекобойна артилерийска система "Коалиция" преминава държавни изпитания. На паради, започвайки от 2016 г., очевидно бяха показани парадни образци!

В ядрена война основна роля несъмнено ще играят ракетните системи като носители на плутониеви боеприпаси. Във война с използване на конвенционални, обичайни оръжия, предимство има артилерията, която носи най-голямата тежест за потискане на огневи точки на противника.

Дори един скъп баражиращ снаряд, изстрелян от оръдие, е няколко пъти по-евтин от ракета. Победата във въоръжен конфликт се определя не само на бойното поле, но и в своеобразна конкуренция на ресурси по скалата ефективност-цена.

Артилерията все още е "богът на войната" и СВО за пореден път потвърждава това!

Относно метода на клонирането

През 90-те години на миналия век шотландската овца Доли, родена не по обичайния начин, а чрез клониране, нашумя в световната научна общност. Сензационното постижение на британските учени нашумя по света. Оживиха се писателите на научна фантастика и режисьорите на филми в стил "фентъзи".

В художествените версии се появиха не само стада от клонирани животни, но и пълноценни копия на Хомо сапиенс. Започнаха сериозно да говорят за клониране на гении и всякакви надарени личности. Ватикана протестира срещу клонирането на хора.

В Съветския съюз имаха по-ранен опит в клонирането не само на животни и още повече на хора, но и на цели предприятия и индустриални производства. Не склонността към научни сензации и приключения ни подтикна към подобни експерименти, а тежка жизнена необходимост.

По време на Великата отечествена война много стотици фабрики и научни институции бяха прехвърлени от западната част на страната в източната. Световната история не е познавала такъв мащаб на евакуация.

След няколко месеца трудовите колективи се установиха на ново място и започнаха да произвеждат стратегически важни военни продукти.

След обратното движение на фронта на запад и освобождаването на окупираните територии от германците предприятията и колективите се завръщат в родината си. Но не напълно. Производствените мощности бяха нещо като клонирани, а персоналът - разделен.

Световноизвестният ракетно-космически център "Прогрес" се формира в резултат на евакуацията на Държавния авиационен завод № 1 от Москва в Самара. И има десетки, ако не и стотици такива примери.

Опитът от Великата отечествена война е актуален и днес. Защо не клонирате същия екатеринбургски завод № 9 с копие, намиращо се например в Липецк или Курск? Наблизо има металургични индустрии - на теория не би трябвало да има проблеми със суровините!

През 2022 г. част от концерна „Калашников“ стана уникалният Централен научно-изследователски институт по прецизно машиностроене – АО „ЦНИИТочмаш“, намиращ се в подмосковския Подолск.

Предприятието разработва и произвежда бойно оборудване за военнослужещи, стрелково и артилерийско оръжие, боеприпаси и системи за защита срещу високоточни оръжия.

В специалните сили са добре познати такива оръжия на конструктори от Подолск като 9-милиметрови самозарядни пистолети „Удав“ и „Гюрза“, безшумна картечница „Вал“, снайперски пушки „Винторез“ и „Уголек“, картечница „Печенег“ . ЦНИИточмаш е автор на самоходното артилерийско оръдие 2С9 НОНА-С и комплектите бойна техника "Бармица" и "Ратник".

Ние клонираме ЦНИИточмаш, например, към Югозападния научноизследователски институт за прецизно машиностроене с дислоциране във Воронеж, столицата на руския черноземен регион. Голям индустриален град с цялата необходима инфраструктура и човешки ресурси!

Същият процес се извършва и по отношение на Нижегородския централен научно-изследователски институт "Буревестник", водещият руски център за разработване на артилерийско и минометно оръжие. Клонингът на "Буревестника" ще се казва "Сокол" или "Лешояд". В Тула може да се построи нов институт.

За противника на Калашников

За да оцелеете и да се конкурирате успешно на пазара на оръжие и военна техника както в Русия, така и на международната арена, е необходим мултидисциплинарен изследователски и производствен консорциум. Има такива консолидации на многостранни компетенции.

Това са концерните "Калашников" и "Техмаш" - структурни подразделения на държавната корпорация "Ростех". Развитието на конкуренцията в Ростех ще бъде от полза за корпорацията и ще направи възможно създаването на висококачествени оръжия. Калашников и Техмаш определено имат нужда от конкурент.

Щука в езеро без съперници, без постоянна борба за оцеляване, губи потенциала на хищник, напълнява, омърлява, става недееспособна след време!

Бих предложил новият концерн да носи името на славния руски оръжейник Василий Дегтярев. Той създава много модели малки оръжия в предвоенния, военния и следвоенния период. Особено известни са неговите леки картечници и известната противотанкова пушка, с която червеноармейците извеждат от строя немски танкове.

Основата на концерна "Дегтярев": Тулският оръжеен завод и Ковровският завод на името на Дегтярев. Плюс потенциални клонинги са посочените по-горе предприятия.

Препоръчително е централата на новия концерн да се постави в Тула, оръжейната столица на Русия. Ижевск, смятан за оръжейната столица на Урал, е неразривно свързан с конструктора Михаил Калашников и едноименния концерн. По същата логика Тула се свързва в семантичен аспект с концерна Дегтярев. Василий Дегтярев е от Тула.

И още един важен момент. Губернаторът на Тулска област е Алексей Дюмин, талантлив ръководител, направил много за развитието на отбранителната промишленост на Тула и голям патриот на Руския свят. Мисля, че той може да поддържа нова оръжейна компания!

По време на Великата отечествена война и в следвоенния полугладен период страната успя да изгради стотици промишлени предприятия. Наистина ли днешна Русия с нейните приходи от петрол и газ не може да намери средства за изграждането на някакви си три отбранителни завода, които да наситят руските въоръжени сили с всичко необходимо?!

