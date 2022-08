/Поглед.инфо/ Американското издание The Gray Zone разказа ужасна история за защитниците на независимостта

Германският вестник Die Welt, позовавайки се на източници от Зе-тима, пише, че Берлин блокира новите доставки на тежко оръжие за Въоръжените сили на Украйна. Вече трети месец самостийните деятели се молят ту нагло, ту жално на германските си колеги да им даат пари и оръжие. Така да се каже, ама ние ви защитаваме от "орките".

Но лидерите на ФРГ остават глухи за молбите на бандеровците и използват, според русофобския Die Welt, „странни извинения“. Обещаните от ЕС на Киев 8 милиарда евро висят във въздуха. Освен това в доклад от 18 август на Института за световна икономика в Кил (IFW) се казва, че страните-локомотиви в ЕС като Германия, Франция или Италия не са поели значителни нови ангажименти.

Жовто-блакитните „диванни войски“ пишат, че европейците всъщност подведоха Незалежная, а през зимата Брюксел ще започне да предявява претенции срещу Киев, което означава, че през зимата зрадата ще стане пълноценна на фона на космическо увеличение на цените на храните и електроенергията в ЕС.

Най-скапаното за Зe-тима е, че янките също могат да откажат на громодяните. Байдън е назначава допълнителна армия от събирачи на данъци, за да изтръгне още 84 милиарда долара от американските данъкоплатци, включително половината от тях, за да помогне на захистниките на незалежност. Ясно е, че мнозина не харесват това, което означава, че ще има атаки срещу Белия дом с искане за отчет за всеки цент.

Допълнително дойде удар, при това болезнен, от американското издание The Grey Zone ("Сивата зона"), чиято нарастваща популярност в Щатите се основава на критиките към властите. Да, основните медии в САЩ, като Wall Street Journal, New York Post, CNBC, New York Times и т.н. , наричат „Сива зона“ прокитайска, но звездно-полосатите власти не успяха да докажат това.

Статията на GZ с дългото заглавие „Ветерани от войната в Украйна за това как Киев открадна американската помощ, уби войниците, застраши цивилните и загуби войната“ стана вирусна не само в САЩ, но и в Украйна. Освен това авторите на публикацията се позовават директно на войници от ВСУ, които са на първа линия.

За да не бъдат обвинени в необоснованост или проруска пропаганда, журналистката Линдзи Снел , отразявала преди това конфликти в Сирия, Ирак, Турция и Тунис, и нейният оператор Кори Поп , който има договори с HBO, Discovery, Travel Channel, National Geographic, TLC, MTV, Animal Planet, Fox Sports и PBS предоставиха видеоклипове.

Историята започва с видео, изпратено чрез Facebook Messenger през юли. На него се вижда как Иван [защитник на независимостта], който се бие в Донбас срещу руските войски, стои до колата си, джип Mitsubishi, модел от началото на 2010-те. От задния прозорец излиза дим. Войникът се смее и движи камерата на телефона си по цялата дължина на колата, сочейки дупките от куршуми.

„Турбокомпресорът на колата ми умря“, каза той, насочвайки телефона си към предната част на колата. „Моят командир казва, че трябва сам да платя за ремонта. Така че, за да използвам колата си във войната, трябва да си купя нов турбокомпресор със собствените си пари.“

След това човекът, без да крие лицето си, казва пред камерата: „Е, скапани копелета, депутати, дано се чукате един други. Дяволи. Как ми се иска вие да сте на наше място."

Коментирайки The Gray Zone, украинските блогъри, сред най-четените в Ненка (с над сто хиляди абонати), отбелязват, че зад всяка дума на този човек почти всички от самостийното „пушечно месо“ могат да се подпишат без колебание.

Въоръжените сили на Украйна на „предния край“ многократно качват видеоклипове в интернет, че „са откраднати оръжията, хуманитарната помощ е отмъкната и нямаме представа къде са отишли милиардите, изпратени в страната ни“. Така че по принцип материалът на Снел и Поп не изненада никого.

Но за янките, които плащат прилична част от приходите си в хазната, беше откровение, че народните депутати в Радата гласуваха да им вдигнат заплатите си със 70% в началото на лятото, веднага щом се изля златен дъжд за Украйна под формата на „милиарди долари и евро помощ, която дойде от САЩ и Европа.“

Но „Ние, украинските войници, нямаме нищо“, оплаква се пред камерата захистникът на незалежността с най-руското име Иван. — Вещите, които войниците са получили за използване във войната, са получени директно от доброволци. Помощта, която отива към нашето правителство, никога няма да достигне до нас.

Друг войник от поделението на Иван изпрати видео до The Grey Zone, в което независим боец се оплаква на янките, че според документите тук трябва да има бункер, но, както виждате, има само няколко сантиметра дървена настилка над главите ни.

„Имаме два автомата АК-74 за петима войници и те постоянно блокират заради праха. Отидох при моя командир и му обясних ситуацията. Казах му, че е твърде трудно да заема тази позиция. За 10 дни тук загинаха 15 войници, всички от обстрел и осколки. Попитах командира дали можем да докараме тежка техника, за да построим по-добър бункер. Офицерът отказа, защото руският обстрел може да повреди оборудването“.

„Свободната“ преса вече писа, че въоръжените сили на Украйна всъщност се състоят от две армии.

Първата се състои от „Иван“-ите (колкото и тъжно да звучи) от сюжета на „Сивата зона“. Те са сигурни, че защитават родината си, въпреки че всъщност са жертви на сложна пропаганда. Тези бойци, трябва да се признае, са мотивирани и дори готови да се бият до последно. Неслучайно дори в шовинистката партия на нашите ура-патриоти стихнаха приказките, че руската армия „валира в асфалта ВСУ“.

Втората армия се състои от елитни части, обучени от инструктори на НАТО, включително в САЩ, както и чуждестранни офицери, които се водят като помощници, но всъщност са командирите. Те са добре оборудвани и въоръжени. Те практически не се бият на „предния край“, а предпочитат да участват в „специални“ операции.

Това повдига въпроса защо всъщност няма опити за вразумяване на руснаците, случайно попаднали в редиците на въоръжените сили на Украйна? Ако погледнете, незалежните пропагандисти всъщност най-много се страхуват от това. Те открито казват, че „колкото по-голяма е раната между руснаците и гражданите на Украйна, толкова по-добре за бандеровците“. Последните, между другото, не са чак толкова много. Небезизвестният Люся Арестович е сигурен, че значителна част от жителите на Киев са „вата“, с която той, като национален психиатър, пробва да им „оправи съзнанието“.

Трябва да се каже, че Зе-гьобелс се справя отлично с подличката си работа, което не може да се каже за руските телевизионни дрънкала.

„Човече, искам Украйна да спечели. Искам Украйна да върне границите си отпреди 2014 г. Но мисля ли, че е възможно? Не. Вие (НАТО) не можете да поддържате войната с външно финансиране вечно“, казва Иван пред The Grey Zone.

Но всичко трябваше да бъде точно обратното, дори само защото става дума за Иван от Киев (майката на руските градове), а не за Микола от хардлайнерската Западенщина. Най-отвратителното: янките от GZ, подобно на германците от Die Welt, се фокусираха върху украинската корупция, въпреки че историята е много по-лоша - за братоубийството на руснаци, които по волята на съдбата се оказаха от двете страни на фронта .

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com





Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели