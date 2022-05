/Поглед.инфо/ Идеологията на пиратството не е изчезнала от живота на англосаксонците

Когато чуя или чета новини за доставките на оръжия и военна техника на Украйна от Съединените щати и техните съюзници, по някаква причина винаги си спомням известния английски икономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Особено най-известната му работа " Общата теория на заетостта, лихвите и парите " (1936).

В него и други свои трудове той заявява, че пазарът (който английският икономист Адам Смит нарича идеалния автоматичен регулатор на икономиката) неизбежно кара ефективното търсене да изостава от предлагането на стоки. А това неминуемо води до т. нар. кризи на свръхпроизводството.

За да запази капитализма (който току-що е изграден върху идеите на Адам Смит и други представители на класическата английска политическа икономия), Джон Кейнс предложи държавата да се намеси в икономическия живот. Според него тя може и трябва да компенсира недостатъчното ефективно търсене, превръщайки се в купувач на всякакви неща: труд, стоки и услуги.

Държавата може дори да плаща за строежа на никому ненужни обекти, като египетските пирамиди. И може да купува оръжия и други военни стоки. Да, такива продукти, меко казано, не задоволяват никакви жизненоважни човешки нужди. Но търсенето за тях от страна на държавата спасява обществото от кризи. След Втората световна война западните правителства приеха кейнсианството, за да оправдаят надпреварата във въоръжаването и милитаризацията на икономиката.

Краят на Студената война в началото на 1980-те и 1990-те лиши Запада от основния му аргумент в полза на продължаването на надпреварата във въоръжаването. Въпреки че Съединените щати, които винаги са представлявали лъвския дял от всички военни разходи на колективния Запад, са увеличили бюджетните си средства за военни цели през последните три десетилетия, техният дял в общите бюджетни разходи и в брутния вътрешен продукт (БВП) в този момент намалява.

Относителното ниво на военните разходи достига рекордни висоти в Съединените щати през 1945 г. По това време за отбрана са похарчени 93,7 милиарда долара, което възлиза на 41% от БВП и 79% от разходите на държавния бюджет. В началото на 80-те и 90-те години военните разходи на САЩ възлизат на 6% от БВП. В началото на последното и сегашното десетилетие тази цифра падна до най-ниските за всички времена от 3,1% от БВП.

За корпорациите, които са част от военно-промишления комплекс на САЩ, последните три десетилетия са, меко казано, не най-добрите времена. За да поддържат достойно ниво на доходите си, те се нуждаят от постоянно нарастващо търсене на продуктите си - самолети, хеликоптери, военни кораби, бронирана техника, артилерия, стратегически и тактически ракети, боеприпаси, комуникационно оборудване, стрелково оръжие и др.

И такова търсене може да създаде доста голям военен конфликт. В същото време, разбира се, е желателно този конфликт да не засяга пряко Съединените щати. И така, че, ако е възможно, да е продължителен (за предпочитане вечен). И от тази гледна точка настоящите военни действия на територията на Украйна се превърнаха в истински подарък за военно-промишления комплекс на САЩ.

Военни компании от други страни от НАТО и други съюзници на САЩ също потриват ръце в очакване на поръчки за техните продукти. Военният конфликт в Украйна обаче не може да се счита за "подарък" само за военно-промишления комплекс, който падна от небето. Има много неопровержими доказателства, че САЩ и техните най-близки съюзници са подготвяли подобен конфликт и са провокирали началото му през февруари тази година.

Още по време на СЗО в Украйна, в края на март, американският президент Джо Байдън поиска от Конгреса на САЩ за следващата фискална година (която ще започне на 1 октомври 2022 г.) бюджетни кредити за отбрана, които в абсолютно изражение са рекордни за цялата история на страната.

Президентът на САЩ Джо Байдън представи на Конгреса бюджетен план от 5,79 трилиона долара. долара, което включва разходи за отбрана в размер на $813 млрд. Още през февруари се появиха слухове, че Байдън може да поиска близо $800 млрд. бюджетни кредити за отбрана. Исканата сума, обявена в Конгреса, се оказа повече. Байдън се обърна към Конгреса с убедителен аргумент за увеличаване на военните разходи:

„ Призовавам за една от най-големите инвестиции в историята в нашата национална сигурност, със средствата, необходими, за да гарантираме, че нашите въоръжени сили остават най-добре подготвените, най-добре обучените и най-добре оборудваните военни в света. Освен това призовавам за продължаване на инвестициите, за да се отговори категорично на подкрепяната от САЩ агресия на Путин срещу Украйна, за да се отговори на икономическите, хуманитарните и нуждите на Украйна за сигурност .

"Народните избраници" бяха убедени от аргументите на президента и беше подкрепена сумата от 813 милиарда долара. Като част от бюджета за отбрана за следващата фискална година Пентагонът е предвидено да получи $773 млрд. Други $40 млрд ще бъдат получени от ФБР, Министерството на енергетиката и други ведомства. В сравнение с предходната фискална година бюджетът за отбрана е увеличен с 35 милиарда долара, или 4,5%.

За справка отбелязвам, че Русия по отношение на военните разходи е с повече от порядък по-назад от САЩ. Според SIPRI (Стокхолмски институт за мир и разоръжаване), през 2021 г. Руската федерация се нарежда на пето място в света по военни разходи (след САЩ, Китай, Индия и Обединеното кралство), а военните й разходи са 11,7 пъти по-ниски от тези на САЩ .

Още на 27 февруари, след началото на руската специална операция в Украйна, НАТО съобщи, че страните от блока засилват "практическата си подкрепа" за Киев. Беше изяснено, че Белгия, Германия, Гърция, Канада, Латвия, Литва, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Великобритания, САЩ, Франция, Чехия и Естония "вече са извършили или подготвят" големи доставки на военна техника на украинска територия.

Беше известно, че още преди избухването на военните действия в Украйна Украйна вече получаваше „критични оръжия“ от страните на алианса, включително зенитни ракети и противотанкови ракетни системи (ПТРК) Javelin.

На 7 февруари министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба каза: „ Украйна днес получава засилена… подкрепа. Общият обем през последните седмици, месеци надхвърли [летвата] 1,5 милиарда [долара] Доставените оръжия са с общо тегло над 1000 тона. Рекордните нива на подкрепа имат важни политически последици. Те укрепват позицията на Украйна на масата за преговори .”

В началото на тази година мнозина вече разбраха, че доставката на оръжие за Украйна неизбежно ще се превърне във война. И така, популярният телевизионен водещ Тъкър Карлсън (Tucker Carlson) в края на януари в ефира на шоуто си по Fox News каза :

„ Кой има полза от непрекъснатото натискане на Вашингтон да влезе във война с Русия? Рядко задаваме този въпрос. САЩ очевидно няма какво да спечелят. И защо го правят? Това е труден въпрос. Арогантност, глупост, психологически отклонения на нашите лидери, масивен подкуп от украински политици чрез лобиране, военно-индустриалния комплекс на Америка. Всички тези фактори влизат в игра... Войната с Русия вероятно ще бъде много доходоносна .

И така, американският военно-промишлен комплекс чрез своите лобисти във Вашингтон активно подготвяше войната в Украйна.

През март бившият член на долната камара на Конгреса на САЩ Тулси Габард (Tulsi Gabbard) в интервю за водещия на Fox News Тъкър Карлсън каза : „ За да предотврати войната в Украйна, беше достатъчно Байдън да гарантира, че тя няма да влиза в НАТО, но американският военно-промишлен комплекс не се нуждае от това. Американските военни индустриалци се нуждаят от строги санкции срещу Москва и трябва да започнат студена война, която ще им донесе много пари .

До началото на април акциите на американските военни концерни нараснаха с 20-30% от началото на спецоперацията. Според анализатори стойността на ценните книжа на Lockheed Martin Corporation от януари до март се е повишила с 30%, Northrop Grumann и General Dynamics - с около 20%, Raytheon - с около 10%. Но до 24 февруари индексите на акциите на компаниите от военно-промишления комплекс не показваха признаци на растеж или дори се понижиха донякъде.

Трудно е да се каже колко оръжия са дошли досега от САЩ и други страни от колективния Запад. Налични са само откъслечни данни. Ето само няколко избрани публикации по темата.

На 26 февруари държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен обяви, че е разрешил 350 милиона долара за военна помощ, включително „противотанкови и противовъздушни системи, ръчнопреносими оръжия и боеприпаси от различни калибри, бронежилетки и свързано с тях оборудване“.

На 20 март министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин каза, че " общо помощта за сигурност, която предоставяме на Украйна, е над 2 милиарда долара " и само " през последните две седмици сме предоставили на Украйна военно оборудване на стойност над $ 300 милиона. “, а също и „ 800 милиона долара, които президентът наскоро подписа“ като пакет за военна помощ, добавяйки, че от 2014 г. „нашите инструктори са в Украйна, заедно с някои от другите ни съюзници “ и Съединените щати „ не само предоставят оборудване ”, но украинският военен персонал е „ готов да използва това оборудване, когато бъде изпратено ”.

Освен това той потвърди готовността си да съдейства на Словакия и източноевропейските страни при изпращането на зенитно-ракетни системи С-300 в Украйна, като отбеляза: „ Ние ще продължим да работим с тях и ще продължим да работим с други съюзници и партньори, за да не само да създадат условия за предоставяне на такава помощ, но и да работят, за да гарантират, че те [Киев] имат възможността да защитят небето си в бъдеще .

На 13 април САЩ обявиха, че ще преведат помощ на стойност 800 милиона долара на Украйна. По-специално: 200 бронетранспортьора M113, 11 хеликоптера Ми-8, 300 БЛА Switchblade, 500 ракети Javelin, 10 радара за контрабатарейна борба AN/TPQ-36, 18 броя 155 мм гаубици M777.

На 2 май Министерството на отбраната на САЩ обяви, че е взело решение да прехвърли допълнително 5000 противотанкови ракетни системи Javelin в Киев.

На 7 май The Washington Post съобщи, че САЩ ще изпратят пакет от военна помощ на стойност 136 милиона долара на Украйна с нови оръжия. Този пакет от помощ ще включва и ракети, които могат да бъдат изстреляни от хеликоптери, както и дронове Switchblade, използвани за нанасяне на удари по бронирани превозни средства и пехота. Освен това Пентагонът ще закупи ръчни дронове Puma за Украйна.

Мисля, че общото количество оръжия, доставено на Украйна от Съединените щати и техните съюзници след избухването на военните действия на 24 февруари, се измерва в няколко милиарда долара. Но това е само началото. По-долу ще говоря за последните инициативи на президента и Конгреса на САЩ, които трябва да увеличат драстично финансирането за помощ за Украйна.

Каква е съдбата на вече доставените в Украйна оръжия? - Част от него, както казват експертите, веднага отива на "сивия" и дори "черен" пазар. Крайните купувачи на продукта не са напълно ясни. Друга част от военните доставки са унищожени от руските въоръжени сили. Ето, например, информацията на Министерството на отбраната на Руската федерация за 8 май.

Общо от началото на специалната военна операция 157 самолета, 116 хеликоптера, 768 безпилотни летателни апарати, 298 зенитно-ракетни системи, 2933 танка и други бойни бронирани машини, 336 реактивни установки за залпово стрелба, 1411 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки, както и 2758 единици специална военна автомобилна техника са унищожени в Украйна.

Разбира се, част от унищоженото оборудване е собственост, с която Украйна разполагаше още преди началото на военната операция (включително оръжия от съветската епоха). Но старата военна техника беше най-вече унищожена през първия месец на военните действия.

Сега предимно се унищожават „пресните“ оръжия, внесени през последните два месеца и половина. И накрая, оръжията, които се озовават в ръцете на военнослужещите от въоръжените сили на Украйна, често не могат да бъдат използвани ефективно, тъй като не са познати на украинските военни.

Но за тези, които доставят оръжие на Украйна, не е толкова важно каква е ефективността на тяхното използване. Основното е доставките да се плащат и да се получават нови поръчки за оръжие. Компаниите на военно-промишления комплекс се нуждаят от продължителни войни, а още по-добре - от вечни. Имайки предвид това, може да се предположи, че лобистите на военните компании във Вашингтон ще направят всичко възможно военният конфликт в Украйна да продължи възможно най-дълго.

И за да не свърши конфликтът, в крайна сметка е необходимо и парите да не свършват. И въпреки че през следващата финансова година, както отбелязах по-горе, военният бюджет ще надхвърли 800 милиарда долара, Пентагонът, като клиент на оръжия и военна техника, трябва да брои парите.

В края на краищата лъвският дял от военния бюджет отива за поддръжка на персонал (предимно заплати), пенсии за ветерани, медицински грижи за персонала и военните пенсионери, научноизследователска и развойна дейност, поддръжка и ремонт на военно оборудване в експлоатация и изграждане на военни съоръжения.

През последните години закупуването на оръжия и военна техника представляваше приблизително 15-18 процента от военния бюджет. Следователно може да се предположи, че през следващата фискална година обемът на военните поръчки може да бъде от порядъка на 130-140 милиарда долара.

Във връзка с рязката ескалация на международното напрежение Белият дом и Конгресът на САЩ призовават за спешна модернизация на военната техника във въоръжените сили на САЩ. Предвид задачите за спешна и мащабна модернизация, военните кредити за финансовата 2023 г., според американски експерти, вече не изглеждат толкова астрономически суми.

В началото на май се появи видео от интервю с Дакота Ууд от изследователския институт на Heritage Foundation за състоянието на американската армия(«Dakota Wood of the Heritage Foundation on the State of the U.S. Military»).

По мнението на експерта, това състояние е тревожно, тъй като по-голямата част от сегашната военна техника - бронирани машини, самолети, кораби - е безнадеждно остаряла морално и физически. Освен това броят й е намалял. По-голямата част от оборудването, пише вестникът, е закупено през 80-те - 90-те години на миналия век, а само поради износване/амортизация/ броят на оборудването е намалял два до три пъти.

„ Може да се оплакваме за тези обстоятелства, но остава фактът, че в случай на голям конфликт Америка ще трябва до голяма степен да разчита на собствените си военни източници и това, на което ще може да разчита, е сянка от това, което имаше последния път, когато [ американците] се сблъскаха с проблеми в глобален мащаб “, отбелязва експертът.

Изводът се налага сам: Америка трябва спешно да изгради своя военно-технически потенциал, както количествено, така и особено качествен.

Имайки това предвид, Украйна се превръща в отличен изход за Пентагона: по време на модернизацията на въоръжените сили на САЩ там може да се изпраща физически и морално остаряло оборудване (но от началото на годината това е този вид военен " боклук“, който се доставя главно отвъд океана за Украйна). Отчасти доставката на военни "боклуци" може да се извършва като цяло под формата на безвъзмездна помощ. Или по-скоро на условията, използвани от американците преди осемдесет години.

Имам предвид американската програма за ленд-лизинг, която стартира през 1941 г. Основните получатели на доставки по Закона за ленд-лизинг бяха страните от Британската общност на нациите и СССР. Всички доставки бяха платени от Министерството на финансите на САЩ. Част от тях (храна, облекло, лекарства) са предоставени като безвъзмездна помощ. Разходите за доставка на други стоки трябваше да бъдат платени и то с достатъчно сериозни вноски. За да направят това, САЩ биха могли дори да предоставят дългосрочни (понякога безлихвени) заеми.

И накрая, военното и гражданското имущество, което е било запазено в добро и задоволително състояние, трябвало да бъде върнато на Съединените щати след края на войната. СССР плаща за американския ленд-лизинг много дълго време. Последните задължения по ленд-лизинг вече бяха изпълнени от Руската федерация като наследник на Съветския съюз през 2006 г.

И тази година Конгресът на САЩ спешно проведе изслушвания относно закона за стартиране на програмата за ленд-лизинг за Украйна. На 9 май президентът Джо Байдън подписа законопроекта. Това трябва да даде тласък на военните доставки за Украйна.

Успоредно с това сега Конгресът на САЩ обсъжда въпроса за отпускането на допълнителни средства за подпомагане на Украйна в рамките на настоящия бюджет. Искането беше направено от президента на САЩ Джо Байдън в размер на 33 милиарда долара, но "народните представители" поеха инициативата и добавиха още 7 милиарда долара. В подкрепа на инициативата в долната камара на Конгреса гласуваха 368 конгресмени (против - 57).

Сега законопроектът ще бъде внесен в Сената на Конгреса. Ако бъде одобрен, документът ще бъде представен на Байдън за подпис. Приблизително две трети от тази сума са предназначени за плащане на военни доставки. А това означава, че Америка ще може да доставя оръжие на Украйна с около порядък повече от това, което вече е доставено за два месеца и половина.

Подозирам, че неочакваната щедрост на „народните представители“ по въпроса за помощта за Украйна се дължи на планове, които се обсъждат зад кулисите и все още не са широко разгласени. Същността на тези планове е изключително проста - да се конфискуват руските валутни резерви, които бяха замразени от колективния Запад в края на февруари - началото на март. И след това да се изпратят конфискуваните ресурси в помощ на Украйна.

Между другото, очаква се да бъдат конфискувани не само валутните резерви на Руската федерация, но и активите на руснаци и физически лица. Стига да са замразени. Няма точни оценки за стойността на подобни замразени активи по света. Но има много откъслечни оценки.

Така Европейският съюз изготви удостоверение за арестувани руски активи към 5 април въз основа на данните, предоставени от страните членки на ЕС, но не на всички. Няма обща методология за оценка, всяка страна се разглежда по свой собствен начин. Общо се оказа 36,3 милиарда евро (или близо 40 милиарда долара). Франция беше лидер - 23,6 милиарда евро (65% от общия брой). Следват (милиарди евро): Белгия - 10,0; Италия - 1,16; Ирландия - 0,84; Холандия - 0,52.

А ето и изявлението на британския външен министър Лиз Трус (Elizabeth Truss). На 24 март тя се похвали , че от началото на военната операция на Русия в Украйна Лондон е замразил руски активи на стойност 500 милиарда британски лири, включително 150 милиарда паунда - собственост на руски олигарси.

Експертите смятат, че цифрите, дадени от Лиз Трус, са завишени. Най-вероятно тя има предвид размера на активите, които Лондон може потенциално да замрази. Но като цяло днес, според много експерти, стойността на замразените активи на руски физически и юридически лица е най-малко равна на стойността на замразените валутни резерви на Руската федерация. И най-вероятно вече ги надхвърли. Това означава, че колективният Запад разполага с потенциален ресурс от поне 600-700 милиарда долара.

Между другото, почти на следващия ден след замразяването на руските резерви, Киев силно поиска да бъдат изпратени в помощ на Украйна. През целия март и първата половина на април Съединените щати и техните съюзници реагираха слабо на тези призиви от Киев.

Разбира се, от самото начало колективният Запад искаше не да „замрази” (блокира, арестува), а да конфискува (отчужди, открадне) руските резерви. Но той не можа да направи това по проста причина - действащото законодателство не го позволяваше. Той съдържаше норми, забраняващи откровената кражба и безсрамен грабеж.

И в САЩ, и в Европа "народните представители" работят усилено, за да променят съществуващото законодателство, което да позволи експроприацията на руските резерви и след това да ги насочи към каузата на победата в Украйна. И в Стария, и в Новия свят очакват до началото на лятото да бъде създадена законодателната база за отчуждаване. Тогава и САЩ, и Европа ще разполагат с много пари, които могат да бъдат насочени към благородните цели на борбата с „руските варвари“.

Според груби оценки от 300 милиарда долара руски валутни резерви, които бяха „замразени”, приблизително 100 милиарда долара бяха замразени от Вашингтон. Европейският съюз блокира резерви, деноминирани в евро, което се равнява на повече от 150 млрд. долара Съответно Новият свят очаква „производство“ от 100 млрд. долара, а Старият свят – 150 млрд. долара.

Останалите замразени резерви са в лири стерлинги, йени и други резервни валути. Съответно Великобритания, Япония, Канада, Австралия и Швейцария могат да претендират за останалата част от „руската меча кожа“.

Имайки предвид това, колективният Запад като че ли отпуска пари предварително за помощ (главно военна) на Украйна. Като се има предвид, че по-късно, след отчуждаването на руските резерви, те ще могат да компенсират направените разходи.

На 22 април полският премиер Матеуш Моравецки открито заяви, че не трябва да чакаме отчуждаването на руски активи, а незабавно да започнем да събираме пари за обезпечаване на тези активи. По-конкретно, той предложи издаване на облигации, обезпечени със замразени средства от Русия и граждани на Руската федерация:

„ Тези средства трябва да бъдат използвани днес. И ако конфискацията не може да бъде извършена бързо, например в Полша приемаме специален закон за това, тогава можете да изчакате и по това време да издавате облигации. Европейската комисия няма проблем с издаването на облигации. И по-късно тези облигации ще бъдат бързо изкупени с конфискуваните средства на Руската федерация и руските олигарси .

Изглежда идеята на полския премиер е чута в Брюксел. Европейската комисия обяви планове за издаване на нов дълг на ЕС, за да покрие нуждите на Украйна. Това съобщи на 9 май европейското издание на американския вестник Politico. Според вестника тези нужди се оценяват на 15 милиарда евро през следващите три месеца.

Чрез емисията на дългови ценни книжа ЕС очаква да събере 10 милиарда евро (останалите 5 милиарда трябва да бъдат осигурени от САЩ). Проектната емисия на облигации е планирана да бъде оповестена публично на 18 май. Ясно е, че облигациите ще трябва да бъдат изкупени. Явно до наближаването на датата на падежа Брюксел очаква конфискацията на руски активи да стане и да има изобилие от пари.

Ясно е, че бенефициентът на всички тези схеми за „помощ“ в крайна сметка ще бъде не Украйна, а „колективният Запад“. По-точно западните военни компании, чиито сметки ще получават милиарди от откраднатите руски пари. Имаме работа със симбиоза от съмнителен бизнес и откровен грабеж.

