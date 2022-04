/Поглед.инфо/ Защо Поднебесната империя, напук на Америка, застана на страната на Русия по отношение на специалната военна операция

Американското списание The Diplomat, което е специализирано по азиатските теми, е много разстроено, че Китай недвусмислено подкрепя Русия в специалната операция в Украйна.

„През последните седем седмици очевидното решение на ръководството на Китайската комунистическа партия (ККП) да застане на страната на руския президент Владимир Путин в Украйна, предизвика пълноценна кампания за формиране на общественото мнение и онлайн дискусии за събития, разгръщащи се на хиляди мили. далеч“, пише Сара Кук , директор за изследвания на Китай, Хонконг и Тайван във Freedom House, базиран във Вашингтон мозъчен тръст, финансиран от правителството на САЩ.

Тази уж аналитична публикация директно заявява, че китайското обществено мнение е коренно различно от американската гледна точка за руско-украинския конфликт за „Незалежная“ без нацистчета и звездно-ивичести марионетки.

Накратко, Сара Кук силно не харесва, че рупорът на ККП „Женмин Жибао“, националната телевизия China Central Television и таблоидът Global Times не съобщават това, с което масовите американски медии, като USA Network, CNBC, CNN, Wall Street Journal, New York Post, The New York Times и т.н., промиват мозъците на американците.

Авторът на списание The Diplomat и експерт от Freedom House не разбира защо Пекин, например, не предоставя ефирно време за „харизматичните ежедневни видеоизказвания на Зеленски , които станаха вирусни сред световната публика“. Вместо това основните китайски медии се фокусираха върху теми като успешните руски военни удари и незаконните доставки на американски оръжия на „Незалежная“.

Очевидно янките-експерти, както и задокеанските им колеги и политици, сега са озадачени какво е довело до такава явно проруска позиция в най-голямата икономика в света. Факт е, че според рупора на Държавния департамент за външна политика Китай е изключително прагматичен във външната си политика. И всичко, което прави, по принцип носи ползи, в случая политически.

Разбира се, информационният фон в Китай може да се сведе до формулата, че Руската федерация и Китай са ситуативни съюзници в конфронтацията със САЩ. Вероятно обаче има стотици аналитични доклади от различни експертни общности, които се противопоставят на подобно опростяване. Ръководството на Поднебесната империя, както вярват много синолози, мисли с хилядолетия, докато Вашингтон се ръководи единствено от наличните интереси на хегемона.

С други думи, държавната подкрепа на Москва е очевидно полезна за Пекин в историческа перспектива, въпреки настоящите сериозни разходи, дължащи се на сблъсъка със Запада. Отново Поднебесната империя е известна със своята рационална, а не благотворителна във всеки смисъл политика. Ако китайските медии пишат, че руската спецоперация е успешна, значи е така.

Зеленски и неговите куратори могат да говорят колкото си искат за „преодоляване“ и за факта, че въоръжените сили на Украйна отблъскват настъплението на втората най-мощна армия в света в продължение на почти два месеца, но по мнението на китайските медии, Киевският режим не струва и пет пари във военен план. Армия без свой военно-промишлен комплекс не е армия.

„Президентът на Украйна (в интервю за CNN) каза, че Украйна може да се бори с Русия „10 години“. Може би той иска да изпрати сигнал, че Украйна може да се задържи. Има обаче един голям въпрос: ще подкрепя ли Европа тази огромна страна (44 милиона души) през цялото това време? - коментира Global Times.

Да, непрекъснатият поток от икономическа и военна помощ от САЩ и НАТО налива масло в огъня и насърчава "Зе" и Ко да правят подобни изявления. Но това в крайна сметка е илюзия. Според професора от университета Фудан Шен И , "западните страни никога не са обещавали, че помощта ще бъде безплатна" , а това значи и не безкрайна.

И по някаква причина глупавият Зеленски не разбира, че Европейският съюз физически няма да може да издържи на високата инфлация, тежката миграционна криза, прекомерните цени на енергията и недостига на храна в продължение на десет години. Единственият бенефициент от проточилия се конфликт са САЩ, но не и Европа, към която се стреми "ненката".

„Украинската криза е от полза за всички, с изключение на украинския народ. Например американското оръжейно лоби получава максимална печалба чрез увеличаване на бюджетите за поръчки, както и за нови военни разработки. Разбира се, за мнозина това е шанс да изразходват остатъците от стара военна техника, плюс да отслабят Русия на геополитическо ниво. Но всичко това (за янките) се прави с ръцете на украинците, за наша сметка. Западът никога не ни е давал пари“, горчиво заявява жълто-черният блогър @legitimniy.

В тази връзка Global Times цитира британския парламентарист Джордж Галоуей : „За да постигнат целта си, Съединените щати са готови да се бият не само до последната капка украинска кръв, но и „до последната капка европейска кръв““.

Що се отнася до нашата страна, то Джон Харди , изследователски мениджър и анализатор във Фонда за защита на демокрациите, обясни пред американски медии, че е скептичен към твърденията, че санкциите ще имат сериозно въздействие върху военните усилия на Русия. Всички тези приказки за това, че липсата на компоненти ще спре руската отбранителна индустрия е обичайният „списък с мечтания“ на режима в Киев и глупавите лъжи на Арестович .

Тоест всичко, с което въоръжените сили на Руската федерация сега смилат въоръжените сили на Украйна, ще бъде и утре, и вдругиден. Освен това, според наблюдения на независими украински източници, броят на ударите с високотехнологични боеприпаси, включително крилати ракети "Калибр" и управляеми артилерийски снаряди, напротив, се увеличава с всеки изминал ден. Руските фабрики изглежда увеличават производството на нови оръжия, а войските трупат опит в използването им.

Междувременно съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан каза, че те (янките) разговарят директно, насаме, с Пекин за абсолютно тежките последици от мащабните усилия за избягване на санкции или подкрепа на Русия. Белият дом смята, че Китай все още оказва помощ на страната ни.

Въпреки това, запознатите оценяват думите на Съливан като сътресение на въздуха, дори само защото Вашингтон вече обвини Пекин, че уж е информирал Си за началото на специалната операция много преди 24 февруари. И какво тогава? В отговор говорителят на външното министерство в Пекин Чжао Лицзиан каза, че САЩ разпространяват дезинформация.

И икономисти, включително и отвъд океана, предупреждават, че в САЩ е започнала икономическа криза (доказателство за което е най-малко двуцифрената инфлация), така че Америка просто не може да издържи нов удар под формата на търговска война с Китай. Накратко, янките вече не са в състояние да се сблъскат с, още повече да налагат нещо на китайците.

Може да се каже и това: безусловната подкрепа на Пекин за Москва се основава на обективен анализ на ситуацията на фронтовете на „Незалежная“. Китайското ръководство ясно разбира последствията от конфликта в Украйна и, естествено, разчита на победителя. С други думи, какъв е смисълът да подкрепяме сегашния режим в Киев, ако той няма да съществува утре. От гледна точка на вербалната инвестиция, залагането на "Зе" и Ко е празна идея.

