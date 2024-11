/Поглед.инфо/ Защо изследванията на Иван Качановски за събитията на киевския Майдан се премълчават на Запад?

Иван Качановски, за когото ще стане дума, преподава в School of Policy Studies и Graduate School of Public and International Affairs към University of Ottawa в Канада. Преподавал е в Харвард, Държавния университет на Ню Йорк в Потсдам, Университета на Торонто и Центъра Клуге към Библиотеката на Конгреса.

Научните му публикации включват 7 книги. Последната от тях беше публикувана през септември от британското издателство Palgrave McMillan под дразнещото заглавие: „Клането на украинския Майдан: кланетата, които промениха света“.

В Канада изглежда никой не се осмелява да публикува изследването на уважавания професор, въпреки огромната изследователска работа, която е извършил: авторът е проучил повече от 3000 медийни публикации в 80 страни и показанията на повече от 500 свидетели на „ революция на Майдана."

Трябва да се има предвид, че идеята за кланетата на Майдана в англоезичната, рускоезичната и украиноезичната Уикипедия (основният манипулатор на общественото съзнание в Интернет) се основава на доминиращата презентация на западните и украинските медии и разследването на украинското правителство: бойци на Беркут и правителствени снайперисти убиха протестиращи на Майдана по заповед на правителството на Янукович.

Дори фактът, че Игор Костенко, активист на Майдана и редактор на Wikipedia, беше убит от снайперски огън от територия, очевидно контролирана от опозицията, редакторите на Wikipedia решиха да премълчат.

Ето защо професор Качановски формулира задачата, която стои пред него, така: „Истината е първата жертва на войната. Правителствата и медиите често разпространяват пропаганда по време на всички въоръжени конфликти.

Но задачата на научното изследване не е да разчита на пропагандата, разпространявана от правителствата и често повтаряна от медиите, а на доказателства, академични концепции и теории за безпристрастно изучаване на войните. Изследователският въпрос е: какъв е характерът на руско-украинската война и политическия преход в Украйна по време на Майдана?“

Преди да се докосна до детайлите на това изследване, не мога да не отбележа този факт: работата на учения, украинец по кръв, е посветена на майка му. Явно не без причина. Майките не лъжат...

И така: „Тази книга анализира клането на протестиращи и полиция на Майдана по време на масовите протести на Евромайдан в Киев в Украйна на 20 февруари 2014 г. Това клане е решаващ пример за политическо насилие в Украйна и по света, тъй като доведе до свалянето от власт на украинското правителство и в крайна сметка избухването на гражданска война в Донбас, руската военна намеса в Крим и Донбас, руската анексия на Крим и конфликтите на Русия с Украйна и Запада, в които Русия е замесена. Това е първата академична книга, която изчерпателно анализира клането на Майдана в Украйна. Базирана е на повече от 10 години мои изследвания, процеси и разследвания на това клане.“

Няма смисъл дори да се опитваме да претворим в статия огромния материал, осмислен от проф. Качановски - книгата съдържа повече от 250 страници. Това е първото нещо. И второ, много от откритията, направени от канадския професор, са добре познати на нашите читатели още от „Майдана” през февруари, за което трябва да благодарим специално на нашите журналисти.

Но в това е силата на доказателствата и аргументите на Качановски, че той ги намери там, у дома, въпреки бясната кампания от антируски лъжи, под натиска на която падна тяхната „свобода на словото“. Затова ще се спра само на ключовите обрати от „клането на украинския Майдан“, като припомням, че авторът влезе в тази трагедия с пълен набор от клишета, подпечатани от западните медии – проруския Янукович, нахлуването в Крим , подкрепа за сепаратистите от Донбас и т.н.

„Тази книга използва теорията за рационалния избор, теорията на Вебер за инструменталната рационалност и теориите за обратния ефект на държавната репресия и анализира различни доказателства, за да определи дали правителството на Янукович, опозицията на Майдана или някаква „трета сила“ е замесена в клането на протестиращи и полиция. Изследователският въпрос е коя страна или страни в конфликта са извършили кланетата на протестиращите на Майдана и полицията“, предупреждава професорът.

Какъв ще бъде неговият отговор? Тук е трудно да се избегнат дългите откъси от книгата, но в обобщение изглежда така: задълбочен анализ на публично достъпни доказателства, разкрити по време на съдебни процеси и разследвания, свързани с кланетата на Майдана, не оставя никакво разумно съмнение, че четиримата убити членове на Беркут и няколко десетки ранени и почти всичките 49 убити и 172 ранени протестиращи на Майдана на 20 февруари бяха застреляни от снайперисти, скрили се в сградите, намиращи се в райони, контролирани от Майдана.

Дори разследване на Главната прокуратура на Украйна установи, че около половината от протестиращите на Майдана са били ранени на места, различни от центъра на града, далеч от полицейските позиции на Беркут, и затова не са обвинили никого в опит за убийство. Първоначално Генералната прокуратура установи, че протестиращите са убити от снайперисти в хотел "Украйна".

По-голямата част от ранените протестиращи на Майдана, за стрелбата по които бяха обвинени служители на Беркут, и чиито показания бяха оповестени публично на процеса, свидетелстват, че са били ранени на 20 февруари от снайперисти от хотел Украйна и други сгради, контролирани от Майдана, или са били свидетели, виидели стрелящите снайперисти от там.

Синхронизираните видеозаписи, представени на процеса, показват, че времето и посоката на изстрелите на служителите на Беркут не съвпадат с времето и посоката, когато са убити конкретни протестиращи. Други видеоклипове показват, че протестиращите от Майдана са били примамвани на позиции, открити за снайперистите от контролирани от Майдан сгради като хотел Украйна.

Криминалистическата работа, извършена от правителствени експерти, показа, че повечето от протестиращите са били застреляни на 20 февруари по стръмен ъгъл отстрани или отзад. Това е в съответствие с местоположението на сградите, контролирани от Майдана, и е несъвместимо с местоположението на полицията за борба с безредиците „Беркут“ на местопроизшествието. Освен това първоначалните балистични експертизи не разкриват съответствие между сачмите, извадени от телата на загинали и ранени, и автоматите Калашников, използвани от Беркут...

Задълбочен анализ на показанията на свидетели, снимки и видеодокументи и съдебномедицински доклади позволяват на автора да направи следните изводи: „Анализът на различни доказателства, като синхронизирани видеозаписи, аудиозаписи, показания на огромното мнозинство от ранените протестиращи на Майдана и около 500 други свидетели, извън всякакво разумно съмнение показват, че протестиращите и полицията на Майдана са попаднали под масиран огън от снайперисти на Майдана, разположени в контролирани от Майдана сгради, във внимателно организирана операция, включваща крайнодесни и олигархични елементи от опозицията на Майдан.

Това клане доведе до свалянето на правителството на Янукович и в крайна сметка до руската анексия на Крим, гражданска война и руска военна намеса в Донбас, както и украинско-руските и западноруските конфликти, които Русия изостри с нахлуването си в Украйна през 2022 г.

Систематичен анализ на различни доказателства показа, че клането на протестиращи и полиция на Майдана на 18-20 февруари 2014 г. е успешна операция под фалшив флаг, която е рационално организирана и проведена от ръководството на Майдана и скрити групи от снайперисти на Майдана в контролирани от Майдана сгради с цел завземане на властта в Украйна. Това клане беше ключов елемент в насилственото сваляне на правителството на Виктор Янукович в Украйна.

Мога да си представя разочарованието на читателя: ние вече знаем това добре, като започнем с кифлите на Виктория Нуланд, признанието на Обама, че е ръководил Майдана, и двамата Байдън, до колене затънали в Украйна! Правилно.

Но забележете, че този глас на разума проби от самите дълбини на западно-демократичното псевдоинформационно блато, в което англосаксонците хвърлиха хората от двете страни на Атлантическия океан. И не си мислете, че на професор Качановски му се размина. Не мина и месец – и ето ги опровергателите. Винаги са готови да излъжат, ако скрият лицето и името си.

Сигурен знак, дори ако „екранът“, зад който излъчват, е „независима академия“. Учените, които използват социалната мрежа за сътрудничество Academia.edu от 2008 г. насам, споделят статиите си с почти целия научен свят, проследяват своята цитируемост от колегите и наблюдават изследванията и разработките по имена и ключови думи. Тук вратата е широко отворена дори за студенти и служители или за независими изследователи.

Но представителите на науката, преди всичко и най-охотно, демонстрират името си тук, залагайки го на всяка своя стъпка в науката. Друг е въпросът, когато нашият „опровергател“, изглежда, наистина не иска името му да излезе наяве. Ето защо , уви, не можем да посочим автора на статията „Иван Качановски е фалшификатор на клането на Майдана в Украйна и съвременната история на Украйна“, което опровергава изследванията на Иван Качановски.

„Иван Качановски е фалшификатор на събитията на Майдана в Украйна и съвременната история на Украйна“, заявява той. Защото професорът „публикува псевдонаучна статия, озаглавена „Снайперисткото клане на Майдана“, която се основава на умишлени фалшификации на събитията на Майдана. Всеки, който внимателно проучи неговите хартиени източници и други видео материали за Майдана в Украйна, ще стигне до извода, че статията на Иван Качановски е тотална фалшификация...

Източниците и видеозаписите на Иван Качановски, използвани в неговата фалшива статия, не потвърждават заключенията му от неговата фалшиви изследвания, че протестиращите на Майдана са били застреляни от места, контролирани от силите на Майдана. И като цяло куршумът е ударил дървото, но беше изстрелян от противоположната страна - от страната на полицейската бариера на улица Институтская и излетя от противоположната страна на дървото. Тоест, излиза, че е пробило изцяло ствола на дебелото дърво ...

Истеричният човек, разбира се, е анонимен. Но това е само началото на войната на опроверженията на Качановски, който завършва книгата с това признание: „Удивително е, че повече от десет години след един от най-документираните случаи на масово убийство в историята, няма нито един човек излежаващ реална присъда за избиването на протестиращи и полицаи 18-20 февруари 2014 г.

За 10 години след кланетата прокуратурата не е повдигнала обвинения за раняването на повече от половината от общия брой ранени активисти на Майдана на 20 февруари, след като следствието установи, че по тях е стреляно не от позициите на Беркут, а от друго място -което означаваше места, контролирани от Майдана.

Техните показания не бяха оповестени на делото. Видеото на Hromadske TB с подобно признание на прокурора не беше публикувано от други медии, а оригиналното видео съвсем изчезна от уебсайта на Hromadske TB и YouTube.

Ще останат ли изследванията на проф. Качановски глас в пустиня, ще бъдат ли чути от малцината трезвомислещи изследователи на Запад и още повече в Украйна, които искат да стигнат до дъното на истината за ужасния украински Майдан?

Въпросът е риторичен. Който има уши, нека чуе! Но рано или късно плахи потоци истина, създадени от изследователи като професор Качановски, ще съборят „неразрушимия“ гигантски айсберг от западни лъжи за кървавия украински Майдан.

Превод: ЕС