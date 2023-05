/Поглед.инфо/ Руската армия си играе на котка и мишка със западните доставчици на оръжия: американски експерти търсят как да противодействат на нашите системи за заглушаване, които нарушават GPS настройките на ракетите и управляемите бомби, доставяни в Украйна.



Съдейки по съобщенията на американските медии, засега инженерите на Пентагона не са спечелили - вече са възникнали проблеми с управляемите ракети за HIMARS. Какво и как позволява тези високоточни оръжия да бъдат "заблудени"?

Едно от най-страшните оръжия, доставени в Украйна от Съединените щати, започна да се поврежда. Става дума за ракетни системи за залпов огън HIMARS, които използват широк набор от ракетни оръжия.

Според CNN през последните месеци е имало проблеми с използването на управляеми ракети GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), които се управляват с помощта на GPS. Според журналисти ракетите започнали все по-често да се отклоняват от курса.

Това води до намаляване на точността на изстрелването на ракети и в резултат на това прави използването на управляемо оръжие неефективно.

Украинската армия е принудена да поиска от Съединените щати повече модификации и подобрения на управляемите ракети, които биха подобрили тяхната ефективност, казаха източници от Пентагона на CNN.

„Това е постоянна игра на котка и мишка: ние търсим начин да се противопоставим на техните системи за заглушаване, така че след това руснаците да търсят начини да се справят с тези контрамерки", заяви източникът на американския телевизионен канал.

"И не е ясно колко стабилна ще бъде тази система в дългосрочен план “, добави още той.

За противодействие на ракетните системи HIMARS руската армия активно използва радиоелектронна борба (РЕБ), посочва CNN. Генерираните смущения заглушават комуникационния канал между ракетата GMLRS и GPS системата за насочване.

И изглежда, че всички управлявани оръжия, доставени на Украйна от страните от НАТО, са изправени пред такива проблеми.

Широкото използване на системи за радиоелектронна борба засяга артилерийски снаряди, авиобомби, ракети, както и безпилотни летателни апарати, обясни за агенция REGNUM военен експерт, офицер от запаса Александър Михайловски.

„Има много съобщения, че управляемите оръжия сериозно губят точност. Това се отнася за артилерийски снаряди Excalibur, авиационни бомби JDAM-ER. Сега се стигна до ракетите GMLRS. Как точно работи това може да се гадае. Но принципът е общ “, посочи експертът.

„Комплексът за радиоелектронна борба засяга системата за насочване, заменяйки координатите, зададени при изстрелването, с други“, каза Михайловски.

- "Ракетата лети в зоната на други координати, създадени от комплекса за радиоелектронна борба. В резултат на това или изобщо не работи, или работи, но в други координати. Във всеки случай точността на огъня е намалена", обясни още той.

Военнослужещите от подразделение за радиоелектронна борба в зоната на СВО. (c) Константин Михалчевский, РИА НОВОСТИ

Отклонението на ракетата от курса може да се извърши по няколко алгоритма, отбеляза експертът. Вероятно руските оператори за радиоелектронна борба са отнели известно време, за да разработят необходимата стратегия за борбата.

„Според CNN проблемите с използването на ракети GMLRS са започнали около февруари-март“, каза Михайловски.

„Дотогава HIMARS бяха изключително ефективни в атакуването на нашите комуникации. Например по Антоновския мост в Херсон", заяви той.

"Трябва да се признае, че точността на стрелбата беше изключително висока, те можеха да уцелят една и съща точка отново и отново. Но сега това вече не е така", обяснява експертът.

"От това можем да заключим, че или съществуващите системи за радиоелектронна борба са адаптирани за нова заплаха, или е разработено нещо принципно ново", отбеляза Михайловски.

Сред инсталациите, които могат да повлияят на вражеските управлявани оръжия, са комплексите Палантин, които създават баражни смущения, лишавайки врага от сателитна комуникация, потискайки го в късовълновия или ултракъсовълновия диапазон.

„Палантините“ са способни да потискат комуникационния сигнал, като работят точково върху всяка конкретна цел и не засягат 360 градуса.

Освен това комплексите са монтирани на шасита на камиони, което им позволява да се движат бързо, избягвайки артилерийския обстрел на противника.

Още през юни миналата година в официалния Telegram канал на Министерството на отбраната на Русия се появи съобщение за използването на комплекси „Палантин“ за борба с вражеските безпилотни самолети в зоната на СВО.

Каквито и комплекси да се използват за борба с украинските ракети, Пентагонът изглежда е сериозно загрижен, че „чудното оръжие“ HIMARS става по-малко ефективно и предприема съответните мерки.

Работа на боен разчет на комплекса за радиоелектронна борба Палантин в зоната на СВО, пресслужба на МО на РФ , ТАСС

Американски съветници подобряват софтуера както за самите ракети, така и за системите за насочване, като се стремят да ги направят по-устойчиви на смущения, съобщава CNN.

Последните промени бяха направени в системата за управление на ракетите в началото на май 2023 г. Освен това американски съветници обучават въоръжените сили как да търсят системи за електронна борба.

Дали мерките, предприети от американските съветници, ще успеят да повишат ефективността на използването на Хаймарс, времето ще покаже. Но експертите призовават да не отписваме преди време факта, че въоръжените сили на Украйна разполагат с високоточно ракетно оръжие.

„Ракетите GMLRS имат множество системи за насочване. Разбира се, GPS остава най-модерният и точен, но има и инерционна система за насочване, която не може да бъде заглушена отвън “, обърна внимание Михайловски.

„Следователно не може да се твърди, че с натискане на един бутон сега всички ракети ще се изключат и ще изчезнат", заяви още той.

Следователно "Хаймарс" ще бъдат използвани във всеки случай, САЩ ще ги адаптират към новите реалности, може би дори ще имат време да направят корекции в обявеното настъпление на Въоръжените сили на Украйна, смята източникът.

„Можете да кажете, че първият кръг беше техен, когато те успешно използваха управляеми ракети в Украйна. Ние отговорихме. Сега те правят своя ход. Важно е той да бъде оценен, разглобен и да се намери отговор за него“, обобщава военният експерт.

Както показват последните събития, Съединените щати изглежда наистина не бързат да се откажат от системите HIMARS. В края на април РИА Новости съобщи, че Lockheed Martin е получила допълнителни средства - 616 милиона долара - за производството на нови ракети, включително GMLRS.

Система за залпов огън Хаймарс, (c) U.S. Marines/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Преди това производителят се оплака, че не може да отговори на нарастващото търсене на ракети GMLRS поради липса на квалифициран персонал и необходимото оборудване.

В тази връзка Пентагонът увеличи финансирането на програмата за производство на ракети, разчетена до 2026 г., отбелязва американският портал Defense One.

Според експерти по време на СВО украинските войски са изстреляли повече от 9000 ракети за HIMARS от различни типове, които са доставени от складовете на армията на САЩ и нейните съюзници.

Новите ракети, които ще бъдат произведени по договора между Пентагона и Lockheed Martin, могат да бъдат обект на технически подобрения, свързани с опита от използването на системите HIMARS в реални бойни условия. Затова определено не си струва да отписваме американските ракетни системи за момента.

Превод: СМ

