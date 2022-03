/Поглед.инфо/ „Трябва да се отбележи, че подразделението „Галисия“ („Галиция“) се появи до известна степен случайно. Първоначално германците по принцип не възнамеряваха да създават SS единици, окомплектовани от славяни. Може би подразделението нямаше да възникне, но самата територия на Галиция не беше част от Райхскомисариат "Украйна" - заедно с полските земи, тя беше част от общото управление на Полша. Губернаторът на окръг Галиция Ото Вехтер се оказа горещ привърженик на идеята за създаване на национални формации. И той не беше представител на ОУН или местната администрация, а влиятелен немски служител, чиято дума имаше сериозна тежест “, каза в интервю за RT историкът и писател Константин Залесски.

Според експерта първоначално Вехтер е искал да създаде цял корпус от галисийците, който да включва освен стрелкови, танкови и егерски дивизии. „Германското ръководство след известно колебание даде зелена светлина за създаването на стрелкова дивизия. Единствено Хайнрих Химлер постави условието думата „Украйна“ да не се появява в името на единицата“, отбеляза историкът.

През март 1943 г. Ото Вехтер се обръща към жителите на Галиция с "манифест", призоваващ ги към въоръжена борба срещу Съветския съюз в редиците на новата дивизия на СС "Галиция". В началото на април от местните националисти е създаден координационен орган – „военната администрация“, а на 29 април в Лемберг (Лвов) е провъзгласен акт за създаване на ново звено.

За по-малко от два месеца нацисткото командване успява да набере повече от 80 хиляди доброволци измежду бойците на спомагателната полиция и обикновените галисийци.

Тъй като имаше много хора, които искаха да служат в SS, германците, в допълнение към самата дивизия, решиха да сформират нови полицейски части и да отделят SS полкове от тях, които в крайна сметка се сляха в Галиция.

На 30 юли беше официално подписана заповедта на началника на Главното оперативно управление на SS за формирането на доброволческата дивизия на SS „Галиция“ и личният състав отиде в тренировъчните лагери на SS. През есента на 1943 г. за командир на дивизията е назначен оберфюрерът на SS Фриц Фрайтаг. Преди това той служи в германски части и е шокиран от състоянието на дисциплината на своите галисийски подопечни.

„Фриц Фрайтаг говореше много лошо за подчинените си през цялото време. Това, което той написа за тях, е уникален случай. Вероятно никой друг германски командир не е имал толкова лошо мнение за поверената му дивизия. Фрейтаг и други германски офицери смятаха бойците на „Галиция“ за тълпа, срам и позор за немската униформа “, казва Константин Залесски.

В дивизията процъфтяват кражбите, персоналът, който е получил тиранти като част от германските униформи, въпреки това се фука с колани, изрязани от откраднати правителствени колани. Роднините на бойците им носят домашна водка и те често устройват запои на територията на дивизията.

Само с изключително сурови мерки Фрайтаг успява да установи някакъв ред в дивизията.

„За разлика от други национални части на СС, в Галиция имаше много офицери от негермански произход - до нивото на командири на батальони. Това се дължи на факта, че още от 1941 г. галисийците успяват да направят кариера в наказателните полицейски формирования и с усърдието си печелят доверието на германското командване.

Въпреки това, както показва опитът, тези кадри, които нямаха реален боен опит, се оказаха много посредствени командири на фронта.“ Убиването на невъоръжени евреи е едно, но борбата с Червената армия е съвсем друго “, подчерта експертът.

В началото на 1944 г. дивизионните части, както и отделни 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми SS полкове (които по-късно стават негов резерв) се използват само в наказателни операции срещу цивилното население на Полша, Франция, Югославия и Западна Украйна. .

През лятото на 1944 г. нацистите се опитват да използват "галисианските" SS части на фронта. На 25 юни основните сили на дивизията са прехвърлени в района на Броди, на разположение на командването на 13-и армейски корпус. На 13 юли тук започва настъплението на силите на 1-ви Украински фронт. На 18 юли край Броди се образува котел, от който успяват да избягат само около 500 бойци от дивизията „Галиция“, водени от Фрейтаг.

„Дивизията беше откровено калпава. Под Броди тя се биеше при далеч не най-тежки условия, но не можа да се покаже от нито една добра страна “, каза Константин Залесски.

В същото време някои германски офицери отбелязват личната смелост на отделни галисийци, за което са наградени с хитлеристки ордени.

През август 1944 г. започва повторното формиране на дивизията от избягалите от обкръжението край Броди, както и необстреляни бойци от спомагателните и тилови части на дивизията, както и от личния състав на отделните резервни полкове. По-късно се използва за потушаване на словашкото въстание и за наказателни акции в Югославия.

През пролетта на 1945 г. дивизията е прехвърлена в Австрия и се опитва да създаде на нейна база така наречената 1-ва украинска дивизия на Украинската национална армия. За това обаче няма достатъчно време. „Това бяха безполезни опити и изхвърляния на фона на неизбежното поражение“, разказва Константин Залесски.

В началото на май 1945 г. личният състав на "Галиция" се предава на британците и американците. Фриц Фрайтаг, уплашен от бъдещия съдебен процес, се застреля на 10 май.

Както пише британският изследовател Гордън Уилямсън в „ СС: инструмент на терора“ /The SS: An Instrument of Terror/: „Фактът, че съюзниците бяха смутени от статута на тези хора, наречени галисийци, позволи на много от тях да избегнат насилствена депортация в Съветския съюз. Въпреки факта, че те са служили в Waffen-SS, полският генерал Андерс предпочита да погледне на ситуацията от прагматична гледна точка и решава да им прости миналото, и предвид потенциалната им полезност като истински антикомунисти, подкрепя техните твърдения, че са поляци“.

В резултат на това бойците от дивизията емигрират масово в САЩ и Канада, избягвайки отговорността за извършените от тях военни престъпления.

Известно време след края на войната украинската диаспора в Канада и САЩ започва да прави опити за реабилитация на дивизията Галиция. Тези опити рязко се засилиха след създаването на независима Украйна през 1991 г. Мъжете от SS са обявени за „борци за свободата на Украйна“, а частта, която е предимно полицейска част, започва да се нарича „бойна единица“ в литературата.

През 1991 г. е издигнат паметен мемориал за войниците от дивизията на СС край Броди, през 1994 г. е създадено Мемориално военно гробище за тях в село Червоное, Лвовска област. В памет на дивизията в Лвов се провеждат ежегодни паради, а в редица украински градове, по-специално в Ивано-Франковск и Тернопол, улиците са преименувани в чест на „героите“ от SS „Галиция“.

Впрочем, помнят своите „герои“ не само в Украйна. Неотдавна в тихия канадски град Оуквил избухна скандал около украинското гробище Свети Владимир, където с усилията на местни украински организации беше издигнат паметник-кенотаф на ветераните от 14-та гренадирска дивизия СС "Галиция".

На 21 юни неидентифицирани активисти оставиха върху него надпис „Nazi war monument“ („Нацистки военен паметник“), по данни на полицията, цитирана от Ottawa Citizen. Първоначално инцидентът беше квалифициран от разследването като „престъпление от омраза“. Резонансът на действието обаче се оказа твърде силен: той попадна в „тенденцията“ на антирасистките действия на движението BLM, което започна на вълната на движението Black Lives Matter в Съединените щати и се разпръсна и в Канада.

Ето защо, вече месец по-късно, полицията в района на Халтън издаде ново прессъобщение с разяснения, в която заявява, че изхожда от факта, че престъплението е насочено срещу „украинците като цяло”. В същото време от полицията подчертават, че на нито един етап не са смятали, че „конкретната група, срещу която са направени графитите, са нацистите“.

Кметът на канадския Оуквил Роб Бъртън след инцидента с оскверняването на кенотафа на войниците от 14-та SS гренадирска дивизия "Галиция" на украинското гробище, разположено в града, каза, сякаш се оправдава, че е "отвратен“ от съществуването на споменатия паметник в града и би наредил да го премахне, ако това беше разрешено от местните закони.

Началникът на полицията в района на Халтън Стив Танър също се съгласи с призивите за премахване на паметника, като изрази изненада, че „подобен паметник дори съществува“. Разбира се, дори такава закъсняла и малко хитра реакция е по-добре от никаква. Но има няколко важни нюанса.

Първо, този паметник на нацистките колаборационисти в Канада не е единственият. Благодарение на инициативата на руското посолство в Отава случаят с монтирането в Едмънтън (Алберта) на бюст на командира на Украинската въстаническа армия (УПА, забранена в Русия) Роман Шухевич получи широка гласност.

Събитията, които се разиграха в Канада, показаха, че членовете на ОУН-УПА (забранена в Русия), избягали в Америка след края на Втората световна война, все още имат влиятелно лоби там. Това е съвсем разбираемо. Първата емигрантска вълна от Галиция, която тогава принадлежеше на Австро-Унгария, както и от Руската империя, достига Канада в края на 19 век. Втората вълна ги последва през 20-30-те години на ХХ век от Полша. И накрая, третата вълна в края на 40-те и началото на 1950-те донесе нацистките колаборационисти, които избягаха на Запад от настъпващата Червена армия.

Сега четвъртата вълна се придвижва към Канада – директно от независимата Украйна. Сега украинците заемат пето място сред всички етнически общности в Канада (4% от населението на страната). Следователно едва ли е изненадващо, че официална Отава последователно заема на международната арена прокиевски позиции.

Във всеки случай паметниците, които стоят в Оуквил и Едмънтън, не биха могли да бъдат издигнати без участието на Канадския конгрес на украинците, чиято централа се намира в Уинипег (Манитоба). Тази организация, основана през 1940 г., след поражението на нацизма, последователно се придържаше към ревизионистки възгледи и след разпадането на СССР, особено от началото на 2000-те, започна да изнася идеите си в Украйна.

В страната действа и Световният конгрес на украинците, основан през 1969 г. в САЩ от сътрудници на друг лидер на ОУН Андрий Мелник. Сега седалището на тази структура се намира в Торонто (провинция Онтарио). Резултатите говорят сами за себе си: култът към ОУН-УПА като „борци за независимост“ се популяризира на официално ниво в страната, като напълно се игнорира тяхната терористична дейност и сътрудничеството им с нацистите.

Превод: ЕС





