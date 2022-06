/Поглед.инфо/ Преди години публикувах в JIPLP издание на Oxford University Press статия за марката като отражение, в духа на известната във философските среди Теория на отражението. Мартин Хайдегер е философът, който ни дава нов прочит на битието. За него човекът и светът са в отношение един с друг. Живеем в свят на промени - политически, демографски, икономически, културни и други. Това, което остава постоянно е потреблението на стоки и услуги. В тази статия ще се постарая да покажа как изборът на дадено име на марка за стока или услуга може да бъде повлиян от събития от различен произход или как “промяната предизвиква промени”.

Сред случващото се в момента в Украйна, и последващите санкции от страна на Европа излязоха наяве доста знаци, символи, емблеми които навеждат на размисъл относно регистрабилността им като марки. Националните законодателства в областта на индустриалната собственост имат своите особености, които се явяват впоследствие пречка при международния патентен обмен. Точно това поражда идеята за създаването на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (създ. 1883 г.). Парижката конвенция няма за цел да унифицира правото на страните, а да се създадат съответни механизми и средства за закрила на тези обекти, като предоставя тази възможност на националния закон.Член 6, пето В3 посочва като основание за отказ на регистрация „Марките, които са противни на морала или на обществения ред, а именно тези, които са от естество да измамят публиката“. В Закона за марките и географските означения (ЗМГО), е посочено абсолютно основание за отказ на регистрация, а именно: не се регистрират знаци като марки които противоречат на обществения ред или добрите нрави. Методическите указания към ЗМГО дават основни насоки за прилагане на това основание от закона. Примерите дадени в тях са, че не се регистрират нацистки свастики, неприлични жестове, терористични престъпни организации, думи или изрази имащи богохулен характер или такива съдържащи религиозни символи.

Числото 1488

е число, използвано главно от белите националисти. Идеята за това число е заимствана от лозунг, съставен от 14 думи: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Ние трябва да осигурим съществуването на нашия народ и бъдеще за белите деца), но може да се отнася и за друг девиз: „Because the beauty of the White Aryan women must not perish from the earth.“ (Защото красотата на белите арийски жени не трябва да изчезне от Земята). За създател на тези два лозунга се смята Дейвид Лейн, член на сепаратистката организация „Орденът“ – братство, което си поставя за цел „да избави своите хора от евреите и да се бори до пълна победа на арийската раса“. Първият лозунг е вдъхновен от изявление съдържащо 88 думи от Том 1, Глава 8 от Моята борба на Адолф Хитлер, които гласят:

What we must fight for is to safeguard the existence and reproduction of our race and our people, the sustenance of our children and the purity of our blood, the freedom and independence of the fatherland, so that our people may mature for the fulfillment of the mission allotted it by the creator of the universe. Every thought and every idea, every doctrine and all knowledge, must serve this purpose. And everything must be examined from this point of view and used or rejected according to its utility.

Белите националисти често комбинират числото 14 с 88, като в „14/88“ или „1488“. В числото „88“ цифрата 8 означава немската буква H от азбуката, тоест „88“ означава „HH“, което е съкращение за Heil Hitler! („Приветствам те, Хитлер!“). „88“ може да се отнася както за изявлението от „Моята борба“, споменато по-горе, така и за „88 предписания“, книга, написана от Дейвид Лейн. (източник: Свободната енциклопедия)

При залавянето на украински войници в доста клипове се видя, че телата им са татуирани с това число. 1488 присъства и като парола за отключване на телефоните им. 1488 бе избродирано, щамповано по различни части на облеклото им.

При извършена проверка в системата TMVIEW(най-голямата в света безплатна търсачка за марки) се установи, че съществуват доста регистрирани марки съдържащи числото 1488. Предвид указанията дадени във връзка с обществения ред и добрите нрави следва ли да се иска заличаване на регистрацията им и следва ли да се регистрира като марка при евентуално постъпване на заявка за регистрация с този знак?

Следващото изображение е на регистрирана марка за територията на Испания съдържащо числото 1488 и е в съчетание с образен елемент известен като Руната Одал. В нацистка Германия е била използвана като емблема на Хитлерюгенд,младежка организация на Националсоциалистическата германска работническа партия, просъществувала от 1922 до 1945 година.

ES M3643431

Символа на Wolfsangel,

защитен като марка за територията на Украйна

Евромайдан е термин за вълната от демонстрации и гражданско неподчинение, започнала в нощта на 21 ноември 2013 година и продължила до края на февруари 2014 г. По време на Евромайдана се създава батальон „Азов“ като подразделение на Националната гвардия на Украйна. Същата година през септември емблемата на батальона е подадена като заявка за регистрация на марка за територията на Украйна. Закрилата за която се иска е за стоки като се започне от ръчни инструменти, научни, изследователски, навигационни, печатни произведения, текстил, облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава, тютюн и заместители на тютюн, цигари и пури и за услуги като извършване на реклама, организиране на транспорт, образование, обучение и ресторантьорство, временно настаняване. Голяма част от украинското общество припознава „Азов“ като възродената нацистка националистическа групировка УПА – Українська Повстанська Армія. Тяхната емблема, тризъбецът на УПА, копира символа на Wolfsangel, който е широко използван от нацистките германски дивизии по време на Втората световна война.

№ m201413331 Символа Wolfsangel

Притежател на марката е Граждански корпус „Азов“.През 2020 година за територията на Украйна е регистрирана още една марка съдържаща основно този символ. Притежател е Всеукраинского благотворительного фонда Патриот Украины. Този символ вероятно е рунически както и с рунически произход е пречупеният кръст (взаимстван от индуиски знак за добро и мир). Марки съдържащи пречупен кръст независимо от ориентацията им (наляво или надясно) получават категоричен отказ на регистрация. Wolfsangelе считан за символ на омразата и не би следвало това изображение да се легализира във вид на регистрирана марка. Тези знаци дори присъстват в каталога на FARE (Football Against Racism in Europe), като примери за дискриминационни символи. Може би е добре експертите от патентните ведомства да използват този каталог като помощен инструмент при извършване на експертизав частта за абсолютни основания за отказ.