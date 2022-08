/Поглед.инфо/ През последните две седмици въоръжените сили на Украйна подложиха на интензивен ракетен обстрел мостовете през Днепър в района на Херсон.

Антоновският автомобилен мост беше атакуван от американски ракети MLRS HIMARS. Всеки залп на HIMARS беше предшестван от залпове на РСЗО „Ураган“, чиито снаряди бяха сваляни от руската система за ПВО. Ударите на HIMARS бяха нанесени по време на презареждането на нашите системи за противовъздушна отбрана. Руската противовъздушна отбрана успя да свали част от ракетите, но за две седмици повече от двадесет ракети удариха моста.

Подпорите и фермите на моста не са повредени, но в пътната на стилка са се образували дупки с размери до два метра, те вече се ремонтират. Инженерните подразделения на въоръжените сили на Руската федерация построиха понтонен мост успоредно на Антоновския мост, което ще позволи създаването на запасен път към Херсон и областта в случай на критична повреда на моста.

Подобни удари бяха нанесени от въоръжените сили на Украйна по Антоновския железопътен мост , Даринския автомобилен мост през река Ингулец и пътя по язовирната стена на Каховската водноелектрическа централа. И двата Антоновски моста са получили леки щети, както и Даринския мост. По данни на американския аналитичен център Institute for the studie of war /Институт за изследване на войната/ мостът Даря вече е ремонтиран и движението по него е възстановено .

Каква е реалната заплаха за тези мостове?

Ракетите HIMARS могат да причинят само умерени щети на такива мощни мостове като Антоновския, които ще бъдат ремонтирани за кратко време. Запасите от ракети за тези американски РСЗО във въоръжените сили на Украйна са ограничени и не е продуктивно да се изразходват за безсмислена от оперативна гледна точка ракетна атака на моста.

Антоновските мостове и мостът Даря нямат нито стратегическо, нито дори оперативно значение, тъй като на 70 км от Херсон нагоре по течението има друг преход през Днепър: по мощната язовирна стена на Каховската водноелектрическа централа, който е под контрола на ВС на РФ и Националната гвардия още от края на февруари.

Тази хидравлична конструкция може да бъде извадена от строя за по-дълго време само с използването на високоточни управляеми бетонобойни бомби, но за това е необходим пилотиран носител, който ще стане лесна плячка за руската ПВО.

Истинската заплаха е другаде: украинската страна може да се възползва от опита на германските диверсанти от формирование „К”, които през септември 1944 г. взривиха мостовете на Неймеген през река Ваал в Холандия. Бившият офицер от разузнаването Kriegsmarine и военен историк Кайюс Бекер пише в книгата си „Германските военноморски диверсанти през Втората световна война“:

„На няколко километра от германско-холандската граница Рейн се разделя на два ръкава. На северния клон, който се нарича Лек, се намира Арнем, на южния, носещ името Ваал, е Неймеген. През септември 1944 г. британската армейска група, която беше част от нахлуващата армия, съсредоточи усилията си срещу тези два града.

В случай на превземането им, британците биха получили отличен трамплин за по-нататъшно настъпление на север и изток дълбоко в Германия. Но британските въздушнодесантни части, които кацнаха в района на Арнем, бяха разбити в ожесточени битки и евъщност динственото, което успяха да постигнат, беше да задържат в ръцете си голямо предмостие на северния бряг на Ваал.

От голямо значение за британците беше фактът, че те можеха непрекъснато да извършват доставки по двата почти непокътнати моста през Ваал в района на Наймеген, които попаднаха в ръцете им“.

Същата ситуация се разви около Антоновския мост, с единствената разлика, че по него е възможно само автомобилно и пешеходно движение. Наблизо няма железопътен мост през Днепър.

Ударните сапьорни групи на Вермахта не успяха да пробият мостовете, а авиацията също се отказа от опитите си да унищожи мостовете от въздуха. Тогава германското командване използва бойни плувци от подразделението на специалните части Kriegsmarine , създадено за провеждане на саботажни и щурмови операции ( Kleinkampfverbände ).

На група, ръководена от лейтенант Принцхорн, е наредено да взриви и двата моста, поставяйки три тона експлозиви в две мини по един и половина тона под опорите им. „Колоните на моста бяха дълги 11 метра и широки около 4 метра всеки. Следователно тук не беше достатъчно просто да поставите мина на дъното на реката до масивната каменна колона, тъй като експлозията на такава мина можеше само да го повреди, но не и да го унищожи. За унищожаването беше необходим въртящ момент, който можеше да се получи само с едновременната експлозия на два мощни подривни заряда, положени от противоположните страни на колоната ”, пише Каюс Бекер.

Петметровите торпедни мини с диаметър 56 см съдържаха един и половина тона експлозиви. Мините бяха свързани в "пакети" от по две мини и свързани със здрав петнадесетметров кабел. Бойните плувци трябваше, приближавайки се до колоната, да разпънат „опаковката“ по такъв начин, че едната мина да лежи от лявата, а другата от дясната страна на колоната.

„Идеалният случай би бил, ако лявата мина лежи от страната нагоре по течението на бика, обърната нагоре по течението, кабелът ще се увие около бика, а втората мина ще лежи отдясно на страната надолу по течението, обърната надолу по течението. Това ще постигне необходимия въртящ момент“.

В нощта на 29 септември 1944 г. бойни плувци навлизат във водата на 10 км над Ниймеген. Бяха 12 души, разделени на 3 групи. Всяка група имаше по един подривен „пакет“. Първата група е трябвало да взриви железопътния мост, втората и третата - автомобилния.

След като плава няколко километра надолу по течението, първата група диверсанти успя да инсталира два експлозивни пакета около опората на железопътния мост и да взриви моста. Масивните му сводести конструкции се срутиха във водата. Две други групи бяха открити от британците и под силен огън не поставиха много добре мините си. „Автомобилният мост оцеля, но на въздушни снимки можеше да се види, че има дупки в настилката на този мост.“

Могат ли въоръжените сили на Украйна да се опитат да повторят германския опит и да взривят мостовете и язовира на Каховската ВЕЦ под контрола на въоръжените сили на Руската федерация? Не може да се изключи. Британците работят в тясно сътрудничество с бойните плувци от 73-ти военноморски център на въоръжените сили на Украйна от няколко години, като са добре запознати с всички подробности за германския саботаж срещу мостовете в Неймеген.

Британските спецчасти обучаваха бойни плувци от Въоръжените сили на Украйна, съобщава ТАСС , позовавайки се на британски медии. „Бойци от Специалната лодъчна служба на ВМС на Великобритания направиха пътуване до Украйна, за да обучат колегите си от 73-ти морски център със специално предназначение в Очаков за работа с британската техника“ , по-специално с подводните носители на бойните плувци.

На 25 юли 2022 г. във водите на устието на Днепър е направен опит за десантиране на украинска диверсионна група на територията на Херсонска област от скоростни десантни кораби. Тези лодки са подобни на десантните лодки "Linse" от формацията "K", на които германски бойни плувци някога са водили разузнаване в битката при мостовете на Неймеген.

„В резултат на огневите попадения са унищожени два десантни кораба на ВМС на Украйна заедно с диверсантите на борда“ , каза на брифинг генерал-лейтенант Игор Конашенков, говорител на Министерството на отбраната .

Наличието на подводни носители западно производство у бойните плувци на въоръжените сили на Украйна, с които те са снабдени от британските специални сили, позволява движение под вода срещу течението, което разширява броя на възможните направления на заплахата.

Въоръжените сили на Руската федерация разполагат с технически средства за предотвратяване на диверсионни действия на бойни плувци на противника срещу трите моста и язовира на Каховската водноелектрическа централа. Необходима е постоянна бдителност и бойна готовност.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели