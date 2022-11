/Поглед.инфо/ Официалният наратив, пропагандиран от цялата западна политическа/медийна класа, е, че Владимир Путин нахлу в Украйна през февруари тази година, единствено защото е зъл и мрази свободата. Той иска да завладее възможно най-голяма част от Европа, защото не може да понася свободните демокрации, защото е следващият Адолф Хитлер.

Официалният наратив е, че докато Русия е в Украйна единствено защото нейният лидер е зло чудовище като Хитлер, САЩ са в Украйна единствено защото нейните лидери са праведни благодетели. Съединените щати предоставят на Украйна оръжия, военно разузнаване и помощ на място със силите си за специални операции и служители на ЦРУ, както и прилагат безпрецедентен режим на икономическа война срещу Русия, единствено защото САЩ обичат добрите си приятели украинците и искат да защитят тяхната свобода и демокрация.

Вижте туитовете на Майкъл Макфол по-долу:

1 март | Двама диктатори през последните сто години са атакували Киев - Хитлер и Путин.

24 февруари | Има много паралели между нахлуването на Хитлер в Полша през 1939 г. и нахлуването на Путин в Украйна през 2022 г.

25 февруари | Хитлер бомбардира Киев през 1941 г. Путин бомбардира Киев тази вечер.

24 февруари | 23 февруари 2022 г. 1 септември 1939 г. Знам, че е табу да се сравнява някой с Хитлер. Но има твърде много прилики между Хитлер и Путин, за да си затваряме очите. На места са много различни. Но само на места.

13 март | Сгреших. Съжалявам. Никога повече няма да правя сравнения с Хитлер. Без исторически аналогии ще базирам анализа и коментарите си на сегашното зло – Путин.

24 март | Спомнете си какво каза Чърчил: „Ако Хитлер нахлуе в ада, аз като минимум щях да говоря положително за дявола в Камарата на общините“. Чувствам се по същия начин за онези, които искат да помогнат за спирането на ужасното клане на невинни от Путин в Украйна.

Ако оспорваш дори част от официалния дневен ред за Украйна, значи си ужасно същество и дезинформатор. И тъй като Владимир Путин е същият като Адолф Хитлер, то вие сте същият като Невил Чембърлейн и сте виновен за смъртния грях да подкрепяте умиротворяването.

И тъй като вие сте зъл, злонамерен агент за дезинформация и чудовище за умилостивяване като Невил Чембърлейн, цензурирането ви е законно. Законно е да ви обвиняват, че сте тайно платени от руското правителство. Легитимно е да насъскаме срещу вас платени тролове, които работят, за да ви надвикат и смачкат. Всички норми на нормален публичен дискурс излитат през прозореца, изчезват, защото вие сте чудовище, а не човек.

Ако ви измъчват въпроси, които ще разклатят официалния дневен ред, тогава трябва тихо да ги задържите в себе си и да ги преодолявате с всички сили. Не питайте защо западни служители, мислители и стратези от много години предупреждават, че действията на западните правителства ще доведат до тази война.

Не питайте хората, които говорят за подстрекатерството на тази война от страна на САЩ, или как САЩ използват тази война, за да продължат опасните си планове, описани преди години, или за техните предположения, че на ситуацията са повлияли САЩ, като са предотвратявали решително всяка стъпка от пътя на постигането на дипломатически решения .

Съгласно официалния наратив, ако поставяте под съмнение мощни политици и тяхната подкрепа за намесата на САЩ в Украйна, тогава вие „папагалствате пропутински тези“ и разпространявате „ руска дезинформация“ . Да се съмнявате в длъжностни лица от най-могъщото правителство в света за най-значимите решения, които се вземат в света, е насилие и не е разрешено.

Ако твърдите, че възразявате срещу това САЩ да използват прокси война в Украйна, защото сте против войната, вие лъжете; вие не сте против войната. Вие сте против войната само ако поддържате същите позиции за Украйна като известните „антивоенни активисти“ Джон Болтън, Бил Кристол, Том Котън и Майк Помпео.

Всеки, който се застъпва за дипломация, деескалация и разведряване, е зъл войнолюбец като Хитлер. Ако искате да научите за истинската антивоенна позиция, консултирайте се с надеждни антивоенни публикации като тези на The New York Times и The Washington Post .

Официалният наратив за Украйна е, че американската империя и нейните медии никога не лъжат и не разпространяват пропаганда за войни, в които са замесени САЩ. Ако оспорвате това, вие лъжете и разпространявате пропаганда. Ето защо е необходимо да има толкова много цензура и организирано тролене и съобщения в медиите, които да ви напомнят колко добра и справедлива е тази война: тя е и затова, за да ви предпази от лъжи и пропаганда.

Ако някоя част от официалния разказ за Украйна ви звучи подозрително, това означава, че сте заразени от руска дезинформация. Не казвайте на никого нито дума от мислите, до които сте стигнали, иначе ще бъдете виновен за разпространението на руска дезинформация и ще станете враг на свободния свят.

Запомнете, добри граждани: трябва да се противопоставим на руската пропаганда на всяка цена, за да защитим нашите западни ценности за свободно слово, свободна мисъл, свободна преса и свободна демокрация. Така че не поставяйте под съмнение нито една част от официалния разказ на Украйна. Или, ако не ... знаете какво ви чака!

Превод: ЕС

