/Поглед.инфо/ Навлизаме в крайната фаза на 30-годишния провал на неоконсерваторите на САЩ в Украйна, която е изложена на риск от икономически, демографски и военен колапс. Какво трябва да направи правителството на САЩ, за да се справи с това потенциално бедствие?

Планът на неоконсерваторите за обкръжаване на Русия от НАТО в Черноморския регион се провали. Решенията, които САЩ и Русия трябва да предприемат ще имат огромно значение за мира, сигурността и благосъстоянието на целия свят.

Четири събития разбиха надеждите на неоконсерваторите за разширяване на НАТО на изток – към Украйна, Грузия и по-нататък. Първото е ясно: Украйна е опустошена на бойното поле с трагични и ужасяващи загуби. Русия печели войната на изтощение, резултат, който беше предвидим от самото начало, но който неоконите и основните медии продължават да отричат.

Второто е сриващата се подкрепа в Европа за стратегията на американските неокони. Полша вече не разговаря с Украйна. Унгария отдавна се противопоставя на неоконсерваторите. Словакия избра правителство срещу неоконите. Неодобрението на лидерите на ЕС – включително Макрон, Мелони, Санчес, Шолц, Сунак и други, е много по-високо от одобрението.

Третото е намаляване финансовата подкрепа на САЩ за Украйна. Основните представители на Републиканската партия, кандидатите за президент и нарастващ брой републикански членове на Конгреса се противопоставят на предоставяне още помощи за Украйна. В законопроекта за издръжката на правителството, републиканците съкратиха новата финансова подкрепа за Украйна. Белият дом поиска приемането на нов закон за помощи, но това ще бъде трудна битка.

Четвъртото и най-спешно искане на Украйна е масирана помощ срещу вероятната руска офанзива. Жертвите ѝ досега са стотици хиляди. Артилерията, противовъздушната отбрана, танковете и другите тежки оръжия са унищожени. Мощната руска офанзива вероятно ще последва.

Неоконите претърпяха пълни катастрофи в Афганистан, Ирак, Сирия, Либия, а сега и в Украйна. Политическата система на САЩ все още не е потърсила отговорност от неоконсерваторите, тъй като външната политика досега се провежда без съществен контрол от страна на обществото или Конгреса. Основните медии обслужват лозунгите на неоконсерваторите.

Украйна е изложена на риск от икономически, демографски и военен колапс. Какво трябва да направи правителството на САЩ, за да се изправи срещу това потенциално бедствие? Това, което трябва, е спешно да промени курса. Но Великобритания съветва САЩ да ескалират, тъй като британците са затънали в имперските си блянове от XIX век. И американските неокони се хващат на това имперско перчене. А трябва спешно да надделеят трезви глави.

Президентът Джо Байдън незабавно трябва да информира президента Владимир Путин, че САЩ ще прекратят разширяването на НАТО на изток, ако САЩ и Русия постигнат ново споразумение по сигурността. Ако прекратят разширяването на НАТО, САЩ все още могат да спасят Украйна от политическите ѝ провали през последните 30 години.

Байдън трябва да се съгласи да договори споразумение по сигурността от типа – макар и не точно с детайлите, на предложенията на Путин от 17 декември 2021 г. Тогава той глупаво отказа да преговаря с Путин. Но сега е време за преговори.

Споразумението трябва да съдържа четири ключа. Първият, като част от цялостно споразумение, Байдън трябва да се съгласи, че НАТО няма да се разширява на изток, но не и да отмени предишното разширяване на НАТО. НАТО, разбира се, не трябва да толерира руски посегателства в държавите-членки. Както Русия, така и САЩ, да се ангажират да избягват провокации в близост до границите на Русия, включително провокативно разполагане на ракети, военни учения и други подобни.

Вторият, новото споразумение между САЩ и Русия трябва да обхваща ядрените оръжия. Едностранното оттегляне на САЩ от Договора за антибалистичните ракети през 2002 г., последвано от разполагането на ракети Aegis в Полша и Румъния, сериозно разпали напрежението, допълнително изострено от оттеглянето на САЩ през 2019 г. от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), което принуди Русия да се оттегли от Договора за по-нататъшно съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателнии оръжия (New Start Treaty). Руските лидери многократно посочваха американските ракети близо до границите с Русия, неограничени от прекратения Договор за ПРО, като сериозна заплаха за националната сигурност на Русия.

Третият ключ е Русия и Украйна да договорят нови граници, съгласно които етнически руският Крим и преобладаващо етническите руски райони в Източна Украйна да останат част от Русия. Промените на границите да бъдат придружени от гаранции за сигурността за Украйна, с единодушната подкрепа на Съвета за сигурност на ООН и други държави като Германия, Турция и Индия.

Четвъртият, като част от споразумението, САЩ, Русия и ЕС да възстановят търговията, финансите, културния обмен и туристическите връзки. Със сигурност е време отново да слушаме Рахманинов и Чайковски в концертните зали на САЩ и Европа.

Промените на границите са последна мярка и трябва да се извършат под егидата на Съвета за сигурност на ООН. Но те не трябва да бъдат покана за допълнителни териториални искания – например от страна на Русия за етническите руснаци в други страни.

Да, границите се променят и САЩ наскоро подкрепиха две промени. В продължение на 47 дни НАТО бомбардира Сърбия, докато тя не се отказа от Косово, населено предимно с албанци. През 2008 г. САЩ признаха Косово за суверенна държава. Правителството на САЩ по подобен начин подкрепи бунта на Южен Судан за отцепване от Судан.

Ако Русия, Украйна или САЩ впоследствие нарушат новото споразумение, това ще предизвика останалия свят. Както някога отбеляза президентът Джон Ф. Кенеди, „дори най-враждебните нации могат да бъдат принудени да приемат и спазват договорни задължения, дори тези договорни задължения да не са в техен интерес“.

Неоконите на САЩ носят голяма вина за промяната на границите на Украйна от 1991 г. Русия не претендираше за Крим до подкрепеното от САЩ през 2014 г. сваляне на украинския президент Виктор Янукович. Русия също не анексира Донбас след 2014 г.; вместо това призова Украйна да спазва подкрепяното от ООН споразумение Минск-2, основано на автономия за Донбас. Но неоконите предпочетоха да въоръжат Украйна, за да си върне Донбас със сила, вместо да предоставят автономия на региона.

Дългосрочният ключ към мира в Европа е колективната сигурност, както призовава Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Съгласно споразуменията на ОССЕ, държавите-членки „няма да укрепват своята сигурност за сметка на сигурността на други държави“. Но едностранният подход на неоконсерваторите подкопа колективната сигурност на Европа, като настоя за разширяване на НАТО без оглед на интересите на трети страни, особено на Русия. Като ключ към траен мир, Европа – включително ЕС, Русия и Украйна – се нуждае от повече ОССЕ и по-малко от едностранчевия интерес на неоконите.

Джефри Д. Сакс е университетски професор и директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, където ръководи The Earth Institute от 2002 г. до 2016 г. Той също е президент на Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН и комисар на Комисията за широколентов достъп на ООН за развитие. Бил е съветник на трима генерални секретари на Организацията на обединените нации и в момента е съветник на генералния секретар Антонио Гутериш по въпросите за устойчиво развитие. Сакс е автор на публикуваната през 2020 г. A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (Нова външна политика: Отвъд американската изключителност). Други негови книги са: Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable (Изграждане на нова американска икономика: интелигентна, справедлива и устойчива, 2017) и The Age of Sustainable Development (Епохата на устойчивото развитие, 2015) съвместно с Бан Ки-мун.

Превод: д-р Радко Ханджиев

