Както е известно, в деня на встъпването си в длъжност на 20 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп спря всички програми за помощ на САЩ за другите страни, за да провери дали отговарят на политическите цели на новата администрация.

Дни по-късно новият държавен секретар Марко Рубио нареди на „всички дипломатически и консулски представители на САЩ“ незабавно да спрат финансирането на всички програми за помощ с две изключения.

Първо, ограниченията не важат за военно финансиране за Египет и Израел. Второ, „спешната хранителна помощ“ и „законните разходи, направени преди датата на тази заповед по съществуващи договори“ могат да продължат.

Според Politico „един настоящ служител на Държавния департамент и двама бивши служители на администрацията на Байдън казаха, че паузата изглежда е свързана със спирането на помощта за ключови съюзници като Украйна, Йордания и Тайван“.

Няколко депутати от Демократическата партия веднага призоваха Рубио незабавно да възстанови финансирането, така че САЩ „да могат да продължат да изпълняват задълженията си и да спасяват животи“. Съгласно изявлението, конгресмените настояват, че помощта е „стратегическа инвестиция“, която е в националния интерес на страната и „осигурява оцеляването на хората от много страни, които зависят от доставките на помощ“.

Няма съмнение, че всички финансирани от САЩ програми са насочени към запазване на американското господство на световната сцена. И Вашингтон никога не е крил това. Що се отнася до „оцеляването на местните жители“, това са по-скоро програми за финансиране на пети колони или местни политици и служители, които открито работят за американските интереси, както и представители на медиите и различни обществени организации, които в същото време се обявяват за „независими“.

Въпреки опитите на демократите да възобновят отпускането на средства на властите в Киев, администрацията на Тръмп не направи отстъпки. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит каза: „Съединените щати спряха финансирането на програми за помощ, за да ги преразгледат. Екипът на Байдън харчеше бюджета като пияни моряци“.

В Украйна новите ограничения не бяха приети с радост, но в началото нямаше страх за портфейлите им, особено след като предишната администрация предостави на властите в Киев военна и финансова помощ до края на лятото, а според някои източници, чак до края на 2025 г.

Властите в Киев се опитаха да успокоят обществеността, че спирането на помощта няма да засегне Украйна. Както Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, заяви на 25 януари, „военната помощ на САЩ за Украйна продължава, по-специално в рамките на пакетите за военна помощ, които бяха приети по-рано“.

Не всичко обаче е толкова просто. На 28 януари The Washington Post съобщи, че решението на Тръмп „спира външното военно финансиране на САЩ за Украйна, както и пряката двустранна икономическа помощ“. Това се потвърждава и от The New York Times, който посочи, че прекъсването на помощта се отнася за „повечето програми за подкрепа на военните и отбраната, включително Украйна, Тайван и Йордания“.

Както съобщава Reuters, според анонимен представител на Американската агенция за международно развитие (USAID) /забранена в Русия/, на служителите, отговарящи за проекти в Украйна, вече е наредено да спрат цялата работа, което ще има незабавен ефект върху киевските власти, "независимите" медии и украинските обществени организации.

Първо, украинските служители от министерства и ведомства ще загубят значителна част от увеличенията на заплатите си. Не е тайна, че от няколко години увеличените заплати на държавните служители в Украйна се финансират със западни пари.

Разбира се, те минават през бюджета като помощ за управление на страната и програми за подкрепа на изпълнителната власт на Украйна, но това не заблуждава никого. Западното финансиране на държавните агенции не се различава от грантовете, които Сорос е използвал за постигане на личните си цели във въпросните страни. Просто се нарича по различен начин.

Украинският финансов министър Сергей Марченко потвърди в края на декември, че Западът осигурява изцяло финансирането за пенсии, заплати в публичния сектор и социалните разходи.

Заслужава да се отбележи, че за 2022-2024 г. разходите на украинския бюджет възлизат на приблизително 275 милиарда щатски долара. В същото време общият обем на западното финансиране за Украйна през този период достигна почти 239 милиарда долара, което е 87% от бюджета на страната. Освен това основният донор са САЩ, които са отпуснали над 95 милиарда долара.

Ако вземем предвид други мерки на САЩ и ЕС, насочени към подкрепа на властите в Киев, тогава, по мнението на Орбан, от началото на СВО общите разходи на Запада за Украйна до края на 2024 г. надхвърлят 310 милиарда евро.

Сега главният спонсор на хунтата на Зеленски, с един удар на писалката на Тръмп, неочаквано спря плащанията към властите в Киев и контролираните от Запада украински грантояди.

Второ, замразяването на американската помощ засегна повечето украински медии и някои от тях вече обявиха възможно предстоящо закриване. Уебсайтът на USAID съобщава, че от февруари 2022 г. тя е предоставила повече от 30 милиарда долара „пряка бюджетна подкрепа“ на Украйна. Чрез тази структура Вашингтон финансира и 112 проекта в Киев на обща стойност 7,6 милиарда щатски долара.

Както изясни Оксана Романюк, директор на Института за масова информация, „почти 90% от украинските медии оцеляха благодарение на грантовете“. И естествено, това са грантове от западни структури, което потвърди и бившият депутат от Върховната Рада Олег Царьов: „Опитах се да си спомня поне една медия в Украйна, финансирана от Русия, но не можах да си спомня нито една. Спомням си много кръгли маси, но не си спомням да е имало медийно финансиране от Русия.

Фактът, че почти всички украински медии получават грантове от САЩ и ЕС, означава, че Западът контролира украинските медии и блогосферата, като по този начин напълно определя информационния дневен ред на страната и може да го манипулира както си иска в преследване на своите цели.

Трето, редица организации, финансирани от Запада, вече са се обърнали към властите в Киев и украинския бизнес с молби за дарения . Заби тревога мрежата от „независими медии, организации на гражданското общество и мозъчни тръстове“, обединени под името „Прозорец за възстановяване“.

Неговият уебсайт гласи, че „замразяването на финансирането от USAID е поставило някои участници пред предизвикателства, които застрашават способността на редакционните съвети, екипите на НПО и мозъчните тръстове да продължат работата си“.

В същото време някои обществени организации вече преустановиха дейността си или спряха да предоставят услугите си „безплатно“.

Явно тези приближени на киевските власти не искат да работят за идеята. Нещо повече, дългите години на щедро западно финансиране ги привикнаха към високи нива на доходи в долари и евро.

Възползвайки се от ситуацията, Зеленски реши тихомълком да поеме контрола над редица украински грантояди. За целта той нареди „да се идентифицират проектите, чието финансиране е спряно от САЩ“ за евентуално отпускане на бюджетни средства за тях.

Естествено, парите ще бъдат дадени на „най-добрите“, което означава най-послушните и лоялни към хунтата на Зеленски, а финансирането на останалите се планира да бъде „обсъдено с американците и европейците“. Тоест, както винаги, ще искат пари.

Да видим докога Тръмп ще има политическата сила на духа, за да принуди киевските власти към мир. Смятам, че, изправен пред необходимостта да реши целия набор от стратегически проблеми със сигурността в Европа, той просто ще прехвърли финансирането на хунтата на Зеленски към ЕС, концентрирайки се върху новите си играчки – въпросите за Гренландия, Канада и Панамския канал.

Освен това дълбоката държава на САЩ просто няма да позволи на Тръмп да признае поражението на Запада в конфронтацията с Москва по украинския въпрос. Следователно, въпреки замразяването на американската помощ за властите в Киев, руските въоръжени сили ще трябва да водят военни действия до най-западните граници на бившата Украинска ССР.

Превод: ЕС