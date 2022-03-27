/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили унищожиха четири украински дрона, включително един, приближаващ към Севастопол през въздушното пространство над Черно море. Това съобщи официалният представител на руското министерство на отбраната генерал-майор Игор Конашенков .

„През деня бяха унищожени три украински безпилотни летателни апарата над Балаклия, Киев и Чернигов. Също така е унищожен един украински безпилотен летателен апарат, приближаващ Севастопол във въздушното пространство над Черно море“, каза Конашенков.

По думите му, също така украински хеликоптер Ми-24 е бил свален във въздуха от руските системи за ПВО над село Стара Басан.

Превод: ЕС

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